67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать

Умер актёр Анатолий Лобоцкий, сыгравший в "Зависти богов"

Народный артист России Анатолий Лобоцкий ушёл из жизни на 67-м году. Новость стала неожиданной для поклонников, хотя в последние месяцы вокруг его здоровья появлялось всё больше тревожных сообщений. Артист до последнего продолжал работать и редко говорил о личном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на семью актёра.

Фото: commons.wikimedia.org by Сеймон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Актёр Анатолий Лобоцкий

Что известно о болезни актёра

Первые серьёзные сигналы о проблемах со здоровьем Анатолия Лобоцкого появились осенью. Тогда актёр обратился к врачам из-за болей в области груди, а обследование выявило быстро прогрессирующее онкологическое заболевание. Несмотря на внимание СМИ, сам артист предпочитал не раскрывать подробностей и подчёркивал, что чувствует себя терпимо.

"Я никаких комментариев по поводу своего здоровья давать не собираюсь. Что там распространяется, не знаю. Самочувствие терпимое, насколько это может быть в 66 лет", — говорил Анатолий Лобоцкий.

В начале 2024 года Лобоцкий перенёс операцию: ему удалили часть лёгкого из-за периферического рака. Позже стало известно, что болезнь дала осложнения и затронула другие органы. Актёр проходил лечение и находился под постоянным наблюдением специалистов. Сообщалось также о проблемах с голосом и горлом, а врачи рекомендовали отказаться от курения на фоне обострения хронических заболеваний.

Карьера и знаковые роли

Анатолий Лобоцкий был одним из тех актёров, чья фильмография формировалась десятилетиями. Он сыграл более чем в ста кинопроектах, работая в кино, на телевидении и в театре. Зрителям он запомнился по фильмам "Старая гвардия", "Зависть богов", "Своя чужая", "Калашников" и другим работам.

Широкую известность артисту принёс сериал "Молодёжка", где он воплотил образ отца Саши Кострова. Эта роль сделала его узнаваемым для новой аудитории и укрепила статус одного из самых востребованных актёров своего поколения. Даже в последние годы Лобоцкий продолжал сниматься, и в 2026 году ожидается выход ещё двух картин с его участием.

Личная жизнь без прикрас

Не менее насыщенной была и личная жизнь артиста. Его первой женой стала Надежда Смирнова, с которой он познакомился ещё в студенческие годы. В этом браке родился сын Станислав, однако союз оказался недолгим.

Затем Лобоцкий жил в гражданском браке с актрисой Еленой Мольченко. Она позже откровенно рассказывала о сложных отношениях и характере актёра.

"Лобоцкий в любви, как настоящий гроссмейстер, умудрялся играть одновременно на нескольких досках", — делилась актриса в интервью.

Позднее актёр был женат на женщине по имени Надежда, у них родилась дочь Анна, но и эти отношения завершились разводом. Третьей супругой стала телеведущая Ольга Ибрагимова, подарившая ему сына. Последней женой Лобоцкого была актриса Юлия Рутберг. Несмотря на внешнюю стабильность, в 2013 году пара рассталась. В последние годы артист жил один и не скрывал, что ценит личную свободу.

"Женщины пытались меня перевоспитывать. Но, как мне кажется, я из породы не особо поддающихся людей", — говорил актёр.

Сравнение: ранние и поздние роли Анатолия Лобоцкого

В начале карьеры Лобоцкий чаще появлялся в драматических и исторических фильмах, где делал акцент на внутреннем конфликте персонажей. Позднее его всё чаще приглашали в многосерийные проекты, где он играл отцов, наставников и харизматичных второстепенных героев. Такой переход позволил актёру сохранить актуальность и расширить зрительскую аудиторию, не изменяя своему стилю.