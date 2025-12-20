Раньше это было нормой, а теперь под запретом: Джордж Клуни рассказал о договорённости с женой

Джордж Клуни признался, что больше не планирует сниматься в романтических сценах с поцелуями, отметив, что этап голливудского сердцееда для него завершён. Актёр открыто говорит о возрасте, смене приоритетов и семейных договорённостях, которые повлияли на это решение. По его словам, он сознательно меняет подход к ролям и публичному образу. Об этом сообщает Daily Mail.
64-летний актёр рассказал, что переломным моментом стал рубеж в 60 лет, когда он всерьёз задумался о будущем. Тогда состоялся откровенный разговор с супругой Амаль, в ходе которого Клуни оценил не только физическую форму, но и долгосрочные перспективы. Он подчеркнул, что старается относиться к возрасту честно, без иллюзий и самообмана.
"Я стараюсь пойти по пути Пола Ньюмана: "Хорошо, я больше не целую девушек"", — отметил актёр в интервью.
По словам Клуни, с возрастом меняется не только тело, но и внутренняя оптика, через которую воспринимается профессия. Романтические сцены, которые раньше были органичной частью экранного образа, теперь кажутся ему неуместными. Он предпочитает роли, где важнее характер, диалоги и жизненный опыт персонажа.
Отдельную роль в этом выборе сыграла семья. Джордж и Амаль Клуни состоят в браке с 2014 года и воспитывают восьмилетних близнецов — Эллу и Александра. Актёр не скрывает, что мнение супруги для него принципиально важно, особенно когда речь идёт о балансе между карьерой и личной жизнью.
"Я сказал ей: "Смотри, я всё ещё играю в баскетбол с парнями, которым по 25 лет, и я в форме. Но через 25 лет мне будет 85 — и тут уже никакие батончики мюсли не помогут", — признался Клуни.
Стоит отметить, что семья приняла решение переехать из Лос-Анджелеса на ферму во Франции. Такой образ жизни, по словам актёра, позволяет снизить давление медиа и оградить детей от избыточного внимания, которое неизбежно сопровождает голливудскую индустрию.
История Клуни — не исключение для Голливуда. Многие актёры с возрастом осознанно отказываются от привычных амплуа, переходя к более сдержанным и глубоким ролям. Если раньше акцент делался на романтике и внешней харизме, то теперь на первый план выходят драматургия, жизненный опыт и психологическая достоверность.
Такой подход всё чаще поддерживают и зрители, уставшие от шаблонных любовных линий. В результате киноиндустрия постепенно адаптируется, предлагая зрелым актёрам роли, не привязанные к обязательным романтическим сценам.
