Раньше это было нормой, а теперь под запретом: Джордж Клуни рассказал о договорённости с женой

Джордж Клуни решил больше не целоваться в сценах фильмов
Шоу-бизнес

Джордж Клуни признался, что больше не планирует сниматься в романтических сценах с поцелуями, отметив, что этап голливудского сердцееда для него завершён. Актёр открыто говорит о возрасте, смене приоритетов и семейных договорённостях, которые повлияли на это решение. По его словам, он сознательно меняет подход к ролям и публичному образу. Об этом сообщает Daily Mail.

Джордж и Амаль Клуни
Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Джордж и Амаль Клуни

Почему Клуни пересматривает карьерные ориентиры

64-летний актёр рассказал, что переломным моментом стал рубеж в 60 лет, когда он всерьёз задумался о будущем. Тогда состоялся откровенный разговор с супругой Амаль, в ходе которого Клуни оценил не только физическую форму, но и долгосрочные перспективы. Он подчеркнул, что старается относиться к возрасту честно, без иллюзий и самообмана.

"Я стараюсь пойти по пути Пола Ньюмана: "Хорошо, я больше не целую девушек"", — отметил актёр в интервью.

По словам Клуни, с возрастом меняется не только тело, но и внутренняя оптика, через которую воспринимается профессия. Романтические сцены, которые раньше были органичной частью экранного образа, теперь кажутся ему неуместными. Он предпочитает роли, где важнее характер, диалоги и жизненный опыт персонажа.

Семейный фактор и осознанные решения

Отдельную роль в этом выборе сыграла семья. Джордж и Амаль Клуни состоят в браке с 2014 года и воспитывают восьмилетних близнецов — Эллу и Александра. Актёр не скрывает, что мнение супруги для него принципиально важно, особенно когда речь идёт о балансе между карьерой и личной жизнью.

"Я сказал ей: "Смотри, я всё ещё играю в баскетбол с парнями, которым по 25 лет, и я в форме. Но через 25 лет мне будет 85 — и тут уже никакие батончики мюсли не помогут", — признался Клуни.

Стоит отметить, что семья приняла решение переехать из Лос-Анджелеса на ферму во Франции. Такой образ жизни, по словам актёра, позволяет снизить давление медиа и оградить детей от избыточного внимания, которое неизбежно сопровождает голливудскую индустрию.

Возрастные роли в кино: как меняется подход актёров

История Клуни — не исключение для Голливуда. Многие актёры с возрастом осознанно отказываются от привычных амплуа, переходя к более сдержанным и глубоким ролям. Если раньше акцент делался на романтике и внешней харизме, то теперь на первый план выходят драматургия, жизненный опыт и психологическая достоверность.

Такой подход всё чаще поддерживают и зрители, уставшие от шаблонных любовных линий. В результате киноиндустрия постепенно адаптируется, предлагая зрелым актёрам роли, не привязанные к обязательным романтическим сценам.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
