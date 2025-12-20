Момент истины для мужчины: Дава откровенно рассказал, как пережил беременность Мари Краймбрери

Дава назвал космическим период беременности Мари Краймбрери

В 2025 году Давид Манукян впервые стал отцом, и это событие заметно изменило его взгляд на семью и ответственность. Музыкант долгое время не делился личным, но после рождения дочери стал говорить открыто и эмоционально. В шоу "Подкаст № 1" он подробно рассказал, как переживал беременность супруги и какие выводы сделал о роли мужчины рядом с будущей матерью.

Фото: commons.wikimedia.org by Strana FM, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мари Краймбрери

Откровенный разговор о самом важном

После недавнего интервью Мари Краймбрери Давид Манукян тоже решил нарушить молчание. Для артиста это первое большое интервью в статусе мужа и отца, поэтому разговор получился особенно личным. В центре внимания оказались не сцена и хиты, а семейные ценности и переживания, которые редко обсуждаются публично.

Ведущий Эльдар Джарахов затронул непростую тему: как мужчины ведут себя в переломные моменты семейной жизни, в том числе во время беременности партнёрши. Этот вопрос задел Манукяна за живое. Он признался, что не понимает тех, кто отстраняется от женщины в период ожидания ребёнка, ведь именно тогда поддержка особенно необходима.

Беременность как время чуда

По словам Давида, беременность — это не проблема и не испытание, а уникальный и счастливый этап. Он назвал его "чем-то космическим" и сравнил с настоящим чудом, за которым он наблюдал каждый день. Артист подробно рассказал, как меняется состояние будущей мамы и насколько важно быть рядом не формально, а по-настоящему.

"Ты понимаешь, что в человеке, которого ты безумно любишь, внутри него зарождается новая жизнь. Это что-то, правда, невероятное", — передаёт слова Манукяна "СтарХит".

Наблюдая за тем, как тяжело иногда даётся беременность его жене, музыкант начал иначе смотреть на мужскую ответственность. Он отметил, что в этот период женщина особенно уязвима — физически и эмоционально, и любое равнодушие может иметь серьёзные последствия.

Что значит быть опорой

Размышляя вслух, Манукян пришёл к жёсткому, но честному выводу о поведении некоторых мужчин. Его слова прозвучали эмоционально, но без агрессии — скорее как попытка донести важную мысль.

"Я начал задумываться: а есть же мужики, которые бросают своих женщин в такие периоды. А я вижу, насколько ей сложно, насколько она в этот момент ранима, и насколько она может сломаться, и к чему это, не дай бог, может привести", — рассуждал артист.

По мнению Давида, именно в такие моменты проверяется зрелость и надёжность партнёра. Мужчина должен быть рядом каждый день, помогать в быту, поддерживать словом, брать на себя больше ответственности и сохранять внутреннюю устойчивость.

"Ты должен оставаться непоколебимым. Ты должен оберегать. Не ты первый, не ты впереди — есть твоя женщина, и ты должен её защищать", — серьёзно подчеркнул Манукян.

Семья, в которой стало больше любви

Давид Манукян и Мари Краймбрери стали родителями в мае 2025 года. Артист не скрывает, что старался быть рядом на всех этапах беременности и помогать жене во всём. Для него это стало не обязанностью, а естественным желанием заботиться о близком человеке.

О радостном событии пара сообщила трогательными словами, подчеркнув, как сильно изменилась их жизнь после появления дочери. Они назвали день рождения малышки лучшим днём в своей жизни и подчеркнули, что даже сами не знали, что умеют любить ещё сильнее.