Аврора Киба пошутила о чувствах будущего мужа к тёще: эти слова прозвучали слишком смело

Невеста Лепса поймёт будущего мужа, если он влюбится в тёщу
Невеста Григория Лепса привлекла внимание подписчиков не только личными планами, но и семейным кадром. В центре обсуждения оказалась её мать, появившаяся в эффектном праздничном образе. Фотография быстро разошлась по соцсетям и вызвала живую реакцию аудитории.

Яркий семейный кадр и реакция подписчиков

Возлюбленная известного певца опубликовала снимки с новогодней фотосессии, на которых её мать, бизнесвумен Татьяна Белякова, позирует у украшенной ёлки. Для съёмки она выбрала красное облегающее платье, подчеркнувшее фигуру и создавшее выразительный акцент в праздничной атмосфере. Аврора Киба отдельно отметила внешность родительницы, сделав комплимент её стилю и уверенности.

"Если мой будущий муж будет тайно влюблён в тёщу, я отнесусь с пониманием", — с иронией заявила студентка.

Планы на будущее и профессиональные амбиции

Невеста артиста ранее рассказывала, что через десять лет видит себя матерью двоих детей. При этом она не собирается отказываться от карьеры и планирует развивать собственный бренд одежды, а также управлять модным журналом. Девушка подчёркивает, что считает такие цели вполне достижимыми и не видит причин откладывать самореализацию.

Сочетание семьи и бизнеса сегодня становится всё более распространённой моделью, особенно в креативных индустриях. Собственные бренды, fashion-проекты и медиа позволяют выстраивать гибкий график и сохранять профессиональную активность.

Учёба за границей и выбор Лондона

Киба проходит обучение в Лондонском колледже моды — одном из авторитетных учебных заведений в сфере fashion-индустрии. Она отмечала, что рассматривала и вузы США, однако не хотела уезжать слишком далеко от Москвы. Лондон оказался компромиссным вариантом: крупный культурный центр, развитая модная среда и привычный ритм жизни.

По словам студентки, решение остаться в британской столице далось легко, так как у неё там много друзей, готовых поддержать в любой ситуации. Такая социальная среда часто становится главным фактором для адаптации за рубежом.

Отношения с артистом и планы на семью

Григорий Лепс ранее планировал свадьбу с возлюбленной летом 2025 года, однако торжество было решено перенести. Музыкант открыто говорил о желании снова стать мужем и отцом и подчёркивал, что настроен на серьёзные отношения. Несмотря на изменения в планах, поклонники по-прежнему с нетерпением ждут торжество.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
