Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Станислав Садальский помирился с Татьяной Васильевой
Профессор Ави Леб обнаружил 14-ю аномалию, говорящую о необычном поведении объекта
Жители Якутска считают мороз в -45°C показателем "мягкой" зимы
Поза Саранчи укрепляет мышцы спины при регулярной практике — тренеры
Точный расчёт семян позволяет избежать лишних покупок и пустых грядок
Лондон отказался от единоличной передачи замороженных российских активов Украине
В Зале Маски и Павлина Виллы Поппеи найдены новые фрески
Учёные обнаружили у Окинавы червя с присосками для жизни на губках — Earth
Средняя стоимость автозапчастей в справочниках ОСАГО выросла на 1%

Филипп Киркоров впервые ответил на слова Пугачёвой о фиктивном браке: такую философию поймут не все

Киркоров не обижается на Пугачёву за слова о фиктивном браке
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров принял участие в шоу "Натальная карта", где разговоры о судьбе, звёздах и личном нередко заходят дальше привычных интервью. В ходе выпуска поп-король откровенно высказался о личной жизни и отреагировал на слова Аллы Пугачёвой о прошлом браке.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Съёмки в "Натальной карте" и откровенные темы

Несмотря на гастроли, записи и публичные мероприятия, Киркоров нашёл время для участия в проекте, построенном на астрологических интерпретациях и юмористическом формате. В студии артист не стал уходить от острых тем. Ведущие затронули вопросы личных отношений, интимной стороны жизни и прошлых браков, а сам Филипп отвечал спокойно и без попыток сгладить углы.

Формат шоу предполагает живой диалог, поэтому разговор быстро перешёл от шуток к более серьёзным размышлениям. Киркоров дал понять, что воспринимает подобные беседы как часть публичной профессии и не видит смысла скрываться от тем, которые давно обсуждаются в медиапространстве.

Реакция на слова Аллы Пугачёвой

Отдельное внимание в выпуске уделили недавнему интервью Аллы Пугачёвой, где она назвала их союз фиктивным. Эти слова вызвали бурное обсуждение, однако сам Киркоров отнёсся к ним без обиды. Он подчеркнул, что любые отношения строятся на взаимной поддержке, доверии и общей истории, которую невозможно обесценить задним числом.

"Нет, а что она такого сказала? Она просто вспоминала о нашей жизни… Я ей благодарен и она мне. Не вижу в её словах какой-то крамолы", — сказал певец Филипп Киркоров.

Артист отметил, что годы, проведённые вместе, стали важной частью его пути. Он вспоминает этот период с благодарностью и без желания вступать в споры или доказывать что-то публике.

Личное прошлое без конфликтов

Киркоров не впервые демонстрирует сдержанную позицию в вопросах, касающихся бывшей супруги. По его словам, прошлое нельзя переписать, но можно сохранить к нему уважительное отношение. Такой подход позволяет избегать публичных конфликтов и сохранять нейтральный тон даже в резонансных темах шоу-бизнеса.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Частые тренировки без восстановления замедляют похудение
Новости спорта
Частые тренировки без восстановления замедляют похудение
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Авто
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Популярное
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие

Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.

Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Россияне всё меньше используют банковские карты
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер
Под Оршей нашли сокровища, но главное открылось позже: анализ показал неожиданный сюрприз в монетах
Блеф на 90 миллиардов: как обещания Евросоюза Украине разбиваются о реальность
Он сомкнул пасть — и человек исчез: полминуты ужаса, которые могли закончиться настоящей трагедией
Он сомкнул пасть — и человек исчез: полминуты ужаса, которые могли закончиться настоящей трагедией
Последние материалы
Пудинг из сгущенного молока готовят с молоком, яйцами и сахаром
Магниты на холодильнике создают визуальный шум — KATKA
В Зале Маски и Павлина Виллы Поппеи найдены новые фрески
Превентивную медицину назвали основой активного долголетия – врач Велданова
Киркоров не обижается на Пугачёву за слова о фиктивном браке
Штраф за перевозку детей без кресел увеличили до 5 тысяч рублей для водителей
Клубника "Машенька" показывает урожай до 2 кг с куста
Учёные обнаружили у Окинавы червя с присосками для жизни на губках — Earth
Пятна с матраса удаляют смесью перекиси и соды — Syl.ru
Средняя стоимость автозапчастей в справочниках ОСАГО выросла на 1%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.