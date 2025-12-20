Филипп Киркоров впервые ответил на слова Пугачёвой о фиктивном браке: такую философию поймут не все

Киркоров не обижается на Пугачёву за слова о фиктивном браке

Филипп Киркоров принял участие в шоу "Натальная карта", где разговоры о судьбе, звёздах и личном нередко заходят дальше привычных интервью. В ходе выпуска поп-король откровенно высказался о личной жизни и отреагировал на слова Аллы Пугачёвой о прошлом браке.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Съёмки в "Натальной карте" и откровенные темы

Несмотря на гастроли, записи и публичные мероприятия, Киркоров нашёл время для участия в проекте, построенном на астрологических интерпретациях и юмористическом формате. В студии артист не стал уходить от острых тем. Ведущие затронули вопросы личных отношений, интимной стороны жизни и прошлых браков, а сам Филипп отвечал спокойно и без попыток сгладить углы.

Формат шоу предполагает живой диалог, поэтому разговор быстро перешёл от шуток к более серьёзным размышлениям. Киркоров дал понять, что воспринимает подобные беседы как часть публичной профессии и не видит смысла скрываться от тем, которые давно обсуждаются в медиапространстве.

Реакция на слова Аллы Пугачёвой

Отдельное внимание в выпуске уделили недавнему интервью Аллы Пугачёвой, где она назвала их союз фиктивным. Эти слова вызвали бурное обсуждение, однако сам Киркоров отнёсся к ним без обиды. Он подчеркнул, что любые отношения строятся на взаимной поддержке, доверии и общей истории, которую невозможно обесценить задним числом.

"Нет, а что она такого сказала? Она просто вспоминала о нашей жизни… Я ей благодарен и она мне. Не вижу в её словах какой-то крамолы", — сказал певец Филипп Киркоров.

Артист отметил, что годы, проведённые вместе, стали важной частью его пути. Он вспоминает этот период с благодарностью и без желания вступать в споры или доказывать что-то публике.

Личное прошлое без конфликтов

Киркоров не впервые демонстрирует сдержанную позицию в вопросах, касающихся бывшей супруги. По его словам, прошлое нельзя переписать, но можно сохранить к нему уважительное отношение. Такой подход позволяет избегать публичных конфликтов и сохранять нейтральный тон даже в резонансных темах шоу-бизнеса.