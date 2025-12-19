Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Филипп Киркоров неожиданно заговорил о сексе: что заставило певца резко изменить взгляды

Киркоров предпочитает духовную близость случайным связям
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров редко так подробно говорит о личном, но в новом выпуске шоу "Натальная карта" он сделал исключение. Артист спокойно и без пафоса порассуждал о сексе, близости и жизненных приоритетах, которые со временем заметно изменились. По словам певца, сегодня для него важнее духовная связь, чем физическая сторона отношений.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Откровенный разговор без табу

В беседе Киркоров подчеркнул, что никогда не отрицал значимость интимной стороны жизни, однако она не должна становиться самоцелью. Он признался, что в его биографии был период, когда тема секса занимала слишком много места, но во многом это было связано с паузами и отсутствием привычного ритма.

"Сколько я себя помню, особенно до пандемии, я просто как сумасшедший гастролировал, ездил, выступал. У меня просто для этого не было вообще никакого времени. Это процесс, которому надо уделять должное внимание. У меня на этот процесс времени не было. А потом, когда появилась некая пауза, то полезли всякие глупости в голову", — вспомнил певец.

По словам артиста, плотный гастрольный график годами не оставлял пространства для личной жизни. Концерты, переезды и выступления формировали иной фокус, где эмоции и энергия уходили прежде всего в профессию.

Переоценка ценностей

Со временем отношение к интимной сфере стало более спокойным и осмысленным. Киркоров отметил, что пришёл к простому выводу: количество не заменяет качество, а случайные связи редко приносят удовлетворение.

"Если это и делать, то только с близким, любимым, родным человеком. А вот эти все похождения, все эти гульки — это всё несерьёзно, это всё только портит. Мы за традиционные ценности", — поделился Киркоров.

Этот взгляд он называет результатом жизненного опыта, а не внешнего давления. Для него близость сегодня — это продолжение доверия и эмоциональной связи, а не отдельный элемент.

Сравнение: духовная близость и случайные связи

Духовная близость даёт ощущение устойчивости и поддержки, формирует долгосрочные отношения и снижает внутреннее напряжение. Случайные связи, напротив, часто строятся на импульсе и не предполагают ответственности. Они могут казаться яркими, но нередко оставляют чувство пустоты. Такой контраст, по словам артиста, и стал для него решающим в выборе жизненного курса.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
