Детская поездка Киркорова к Ванге: образ Пугачёвой на экране сложился в пугающее пророчество

Филипп Киркоров неожиданно поделился личной историей, связанной с болгарской провидицей Вангой, и рассказал, какое впечатление оставила эта встреча. По словам артиста, воспоминания о ней до сих пор вызывают у него исключительно тёплые чувства. Он подчеркнул, что никогда не воспринимал Вангу как фигуру, связанную с мистикой или тёмными силами. Об этом он поговорил в шоу "Натальная карта".
Знакомство Филиппа Киркорова с Вангой произошло, когда он был ещё ребёнком. Артист вспомнил, что тогда чувствовал себя очень плохо, поэтому взрослые решили срочно везти его к целительнице. По словам певца, поездка была сумбурной и эмоциональной, но именно она стала поворотным моментом в его состоянии.
"Она же провидица, она же ясновидящая, она же не с бесовщиной, она не с тёмными силами связана была. Она вообще предсказывала очень многое в будущем. То, что сбылось", — поделился певец.
Киркоров отметил, что Ванга провела с ним определённые действия и дала травяной настой, заверив, что недомогание скоро пройдёт. Эти слова, по его воспоминаниям, оказались точными.
Артист рассказал, что после возвращения домой его состояние действительно нормализовалось всего за несколько дней. Этот эпизод укрепил веру его матери в способности Ванги и стал поводом задать ещё один, более личный вопрос — о будущем сына.
"Она там что-то пошаманила, травку дала, говорит, ну всё нормально, приедет домой, всё за 2-3 дня пройдёт. Но оно действительно всё прошло", — вспомнил Филипп Киркоров.
По словам певца, именно тогда Ванга впервые заговорила о его дальнейшей судьбе, сделав предсказание, которое семья поначалу не восприняла всерьёз.
Ванга заявила, что Филипп женится в 27 лет, а его супругой станет первая женщина, которую он увидит после возвращения домой. Киркоров признался, что, очнувшись, оказался в окружении родственниц, поэтому слова провидицы показались странными и почти шуточными.
"Баба Ванга говорит, значит, так: "Женится он в 27. Первая женщина, которую он увидит, когда придёт в себя, откроет глаза, когда вы приедете домой, будет его жена", — рассказал артист.
Однако позже певец вспомнил одну деталь, на которую тогда никто не обратил внимания, но которая со временем приобрела символический смысл.
Киркоров отметил, что в тот момент по телевизору шло выступление Аллы Пугачёвой. На экране показывали её номера "Арлекино" и выступление на конкурсе "Золотой Орфей", где певица завоевала гран-при. Эта деталь не показалась важной в детстве, но спустя годы артист увидел в ней определённый знак.
"В это время по телевизору показывали "Арлекино” и "Золотой Орфей”, где Алла Пугачёва пела и завоевала гран-при, это в учёт никто не взял", — вспомнил Филипп Киркоров.
История Киркорова часто всплывает в обсуждениях феномена Ванги. Многие отмечают, что её слова нередко воспринимались скептически, но со временем находили отражение в реальных событиях. В случае артиста совпадение дат, образов и последующих решений выглядит особенно примечательно. При этом сам певец подчёркивает, что не склонен к мистификации, а воспринимает произошедшее как часть личной биографии.
Узнайте о жиме Паллофа – эффективной альтернативе планке для укрепления мышц кора, защиты спины и улучшения осанки. Пошаговая инструкция и советы экспертов.