Детская поездка Киркорова к Ванге: образ Пугачёвой на экране сложился в пугающее пророчество

Шоу-бизнес

Филипп Киркоров неожиданно поделился личной историей, связанной с болгарской провидицей Вангой, и рассказал, какое впечатление оставила эта встреча. По словам артиста, воспоминания о ней до сих пор вызывают у него исключительно тёплые чувства. Он подчеркнул, что никогда не воспринимал Вангу как фигуру, связанную с мистикой или тёмными силами. Об этом он поговорил в шоу "Натальная карта".

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Детская поездка, которая запомнилась на всю жизнь

Знакомство Филиппа Киркорова с Вангой произошло, когда он был ещё ребёнком. Артист вспомнил, что тогда чувствовал себя очень плохо, поэтому взрослые решили срочно везти его к целительнице. По словам певца, поездка была сумбурной и эмоциональной, но именно она стала поворотным моментом в его состоянии.

"Она же провидица, она же ясновидящая, она же не с бесовщиной, она не с тёмными силами связана была. Она вообще предсказывала очень многое в будущем. То, что сбылось", — поделился певец.

Киркоров отметил, что Ванга провела с ним определённые действия и дала травяной настой, заверив, что недомогание скоро пройдёт. Эти слова, по его воспоминаниям, оказались точными.

Быстрое выздоровление и уверенность матери

Артист рассказал, что после возвращения домой его состояние действительно нормализовалось всего за несколько дней. Этот эпизод укрепил веру его матери в способности Ванги и стал поводом задать ещё один, более личный вопрос — о будущем сына.

"Она там что-то пошаманила, травку дала, говорит, ну всё нормально, приедет домой, всё за 2-3 дня пройдёт. Но оно действительно всё прошло", — вспомнил Филипп Киркоров.

По словам певца, именно тогда Ванга впервые заговорила о его дальнейшей судьбе, сделав предсказание, которое семья поначалу не восприняла всерьёз.

Предсказание о браке и неожиданный символ

Ванга заявила, что Филипп женится в 27 лет, а его супругой станет первая женщина, которую он увидит после возвращения домой. Киркоров признался, что, очнувшись, оказался в окружении родственниц, поэтому слова провидицы показались странными и почти шуточными.

"Баба Ванга говорит, значит, так: "Женится он в 27. Первая женщина, которую он увидит, когда придёт в себя, откроет глаза, когда вы приедете домой, будет его жена", — рассказал артист.

Однако позже певец вспомнил одну деталь, на которую тогда никто не обратил внимания, но которая со временем приобрела символический смысл.

Телевизионный кадр, ставший знаковым

Киркоров отметил, что в тот момент по телевизору шло выступление Аллы Пугачёвой. На экране показывали её номера "Арлекино" и выступление на конкурсе "Золотой Орфей", где певица завоевала гран-при. Эта деталь не показалась важной в детстве, но спустя годы артист увидел в ней определённый знак.

"В это время по телевизору показывали "Арлекино” и "Золотой Орфей”, где Алла Пугачёва пела и завоевала гран-при, это в учёт никто не взял", — вспомнил Филипп Киркоров.

Сравнение: предсказания Ванги и реальные события

История Киркорова часто всплывает в обсуждениях феномена Ванги. Многие отмечают, что её слова нередко воспринимались скептически, но со временем находили отражение в реальных событиях. В случае артиста совпадение дат, образов и последующих решений выглядит особенно примечательно. При этом сам певец подчёркивает, что не склонен к мистификации, а воспринимает произошедшее как часть личной биографии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
