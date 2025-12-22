Тихо, без красных дорожек, но всерьёз: как Инес де Рамон изменила личную жизнь Брэда Питта

Брэд Питт серьёзно относится к роману с Инес де Рамон

Брэд Питт уже несколько лет старается держать личную жизнь подальше от публичных комментариев, но его отношения с Инес де Рамон всё равно остаются в центре внимания. Пара редко появляется вместе на красных дорожках, однако каждый их совместный выход становится поводом для обсуждений. За это время роман заметно окреп и перешёл на новый этап.

Фото: flickr.com by DoD News Features, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Брэд Питт

Как начались отношения Брэда Питта и Инес де Рамон

Первые слухи о романе актёра и дизайнера украшений появились осенью 2022 года. Тогда Брэда Питта и Инес де Рамон заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе. Спустя несколько недель девушка уже присутствовала на праздновании дня рождения актёра, а затем пара отправилась в совместную поездку в Мексику.

По данным прессы, познакомил их общий друг. К этому моменту Питт уже шесть лет как расстался с Анджелиной Джоли, а Инес пережила развод с актёром Полом Уэсли, звездой сериала "Дневники вампира". Оба подошли к новым отношениям без спешки и лишней публичности.

Чем занимается Инес де Рамон

Инес де Рамон давно связана с ювелирной индустрией. Она работает в Лос-Анджелесе и занимает должность главы отдела оптовых продаж бренда Anita Ko. Украшения этого ювелирного дома носят Хейли Бибер, Мэнди Мур и Кортни Кардашьян, а сам бренд считается популярным выбором среди звёздных клиентов.

Близкие Питта отмечали, что Инес органично вписалась в его окружение. Её интерес к искусству, музыке и дизайну совпал с увлечениями актёра, что помогло им быстро найти общий язык не только друг с другом, но и с друзьями Брэда.

Совместные выходы и поддержка

В декабре 2022 года Питт впервые появился с Инес на премьере фильма "Вавилон" в Лос-Анджелесе. Пара провела вечер вместе, не скрывая тёплых чувств. Позже де Рамон сопровождала актёра на Венецианском кинофестивале во время премьеры картины "Одинокие волки", где он снимался вместе с Джорджем Клуни.

Осенью папарацци обратили внимание на символичный жест Питта: на свидании он был в золотой цепочке с подвеской в виде буквы "I", первой буквы имени возлюбленной. Источники утверждали, что актёр ценит спокойствие и отсутствие драмы в этих отношениях.

"Это не просто интрижка. Он серьёзно относится к Инес. Он даже говорит, что подумывает снова попытаться остепениться, жениться и завести ещё детей… Кажется, это действительно любовь", — сообщали инсайдеры изданию RadarOnline.

Отношения на фоне прошлых трудностей

Родственники и друзья Брэда Питта, по словам инсайдеров, уже давно знакомы с Инес де Рамон и относятся к ней с симпатией. Они отмечают, что рядом с ней актёр выглядит более уравновешенным и спокойным.

Особую роль Инес сыграла в период затяжных судебных разбирательств Питта с Анджелиной Джоли. Поддержка возлюбленной стала для него важным фактором в непростое время.

"Поддержка Инес показала Брэду, кто она на самом деле как партнёр. Это так много значило для него и сблизило их. У Брэда было много взлётов и падений, и Инес была его опорой на протяжении всего этого периода. У неё действительно доброе сердце", — цитировал Daily Mail инсайдера.

Последние новости о паре

Осенью 2024 года таблоиды писали, что Брэд Питт и Инес де Рамон решили отложить свадьбу. По данным источников, пара сосредоточилась на планах стать родителями, считая это главным приоритетом. В 2025 году появилась информация, что они съехались и вместе посещают светские мероприятия и закрытые события.

Праздники Инес и Брэд планируют провести в спокойной атмосфере, предпочитая камерные встречи в узком кругу близких людей.