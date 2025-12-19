Песни Аллы Пугачёвой заметно меняют тон: в новых строках слышится совсем другой этап

Пугачёва чувствует себя потерянно — психолог Денисов-Мельников

Алла Пугачёва, которая в последние годы живёт за пределами России, продолжает выпускать новые песни с заметной регулярностью. Очередная композиция вышла 19 декабря и получила название "Давай просто жить". Она вновь оказалась лиричной и меланхоличной, что сразу привлекло внимание слушателей. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Новая песня и общее настроение творчества

Свежая работа Примадонны логично продолжает линию её последних релизов. В них всё меньше эстрадной бравады и всё больше спокойных, задумчивых интонаций. Тексты строятся вокруг тем памяти, жизненного пути и внутренних переживаний. Такой подход заметно отличается от раннего репертуара певицы, но укладывается в общий контекст её нынешнего этапа жизни.

Похожее настроение можно было услышать и в предыдущих композициях — "Поцелуй войны" и "Мама". Они также были сосредоточены на личных чувствах, семейных образах и переосмыслении прошлого.

Почему песни стали более грустными

Причины смены творческого вектора прокомментировал врач-психолог Валентин Денисов-Мельников. По его словам, подобные изменения часто связаны с возрастом и внутренними процессами, которые человек переживает на определённом жизненном этапе.

"С определённого возраста люди всё больше задумываются о подведении итогов. Лет с 60 примерно. Для неё сейчас это самая ходовая тематика. Вероятно, она себя чувствует потерянно. Несколькими неосторожными движениями, мыслями и поступками она перечеркнула то, что создавала долгие годы", — считает психолог.

Эксперт подчёркивает, что в такие периоды творчество часто становится способом внутреннего диалога. Музыка и текст помогают проговорить сомнения, сожаления и попытки найти новые ориентиры.

Контекст последних релизов

Новые песни Пугачёвой выходят раз в несколько месяцев, и каждая из них вызывает обсуждение. Слушатели и критики обращают внимание не только на музыку, но и на подтекст. В отличие от прежних хитов, рассчитанных на массовую аудиторию, нынешние работы больше похожи на личные исповеди.

Такой формат характерен для многих артистов, которые переходят от развлекательной эстрады к более камерному, авторскому высказыванию. В этом смысле Пугачёва следует общему тренду, хотя её имя по-прежнему остаётся символом большой сцены.

Сравнение: ранние хиты и новые композиции

Ранний репертуар Аллы Пугачёвой строился на ярких образах, запоминающихся припевax и сценической энергии. Эти песни легко становились народными и сопровождали важные моменты жизни слушателей. Новые композиции, напротив, рассчитаны на вдумчивое прослушивание и личное восприятие.

Если раньше акцент делался на внешних эмоциях и драматургии, то теперь в центре — внутренние состояния и размышления. Это меняет и ожидания аудитории, и сам формат музыкального высказывания.