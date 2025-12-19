Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимой волосы теряют влагу из-за холода и сухого воздуха — Harper’s Bazaar
Ввод жилья в России в 2025 году составит 103–105 млн кв. м — Путин
Рост мегасозвездий ускорил риск столкновений на орбите — elconfidencial
Французские фермеры провели акцию протеста у дома Макрона
Долгий холостой ход зимой усилил нагар в двигателе
Авиакомпания запретила вставать после посадки до сигнала экипажа — Turkish Airlines
Сухая кожа чаще возникает из-за снижения кожного сала и климата — Be Beautiful
Суды отменяют сделки с квартирами, несмотря на позицию Верховного суда РФ
Вспышку Чёрной смерти связали с похолоданием после извержений — Earth

Песни Аллы Пугачёвой заметно меняют тон: в новых строках слышится совсем другой этап

Пугачёва чувствует себя потерянно — психолог Денисов-Мельников
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва, которая в последние годы живёт за пределами России, продолжает выпускать новые песни с заметной регулярностью. Очередная композиция вышла 19 декабря и получила название "Давай просто жить". Она вновь оказалась лиричной и меланхоличной, что сразу привлекло внимание слушателей. Об этом сообщает EADaily.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Новая песня и общее настроение творчества

Свежая работа Примадонны логично продолжает линию её последних релизов. В них всё меньше эстрадной бравады и всё больше спокойных, задумчивых интонаций. Тексты строятся вокруг тем памяти, жизненного пути и внутренних переживаний. Такой подход заметно отличается от раннего репертуара певицы, но укладывается в общий контекст её нынешнего этапа жизни.

Похожее настроение можно было услышать и в предыдущих композициях — "Поцелуй войны" и "Мама". Они также были сосредоточены на личных чувствах, семейных образах и переосмыслении прошлого.

Почему песни стали более грустными

Причины смены творческого вектора прокомментировал врач-психолог Валентин Денисов-Мельников. По его словам, подобные изменения часто связаны с возрастом и внутренними процессами, которые человек переживает на определённом жизненном этапе.

"С определённого возраста люди всё больше задумываются о подведении итогов. Лет с 60 примерно. Для неё сейчас это самая ходовая тематика. Вероятно, она себя чувствует потерянно. Несколькими неосторожными движениями, мыслями и поступками она перечеркнула то, что создавала долгие годы", — считает психолог.

Эксперт подчёркивает, что в такие периоды творчество часто становится способом внутреннего диалога. Музыка и текст помогают проговорить сомнения, сожаления и попытки найти новые ориентиры.

Контекст последних релизов

Новые песни Пугачёвой выходят раз в несколько месяцев, и каждая из них вызывает обсуждение. Слушатели и критики обращают внимание не только на музыку, но и на подтекст. В отличие от прежних хитов, рассчитанных на массовую аудиторию, нынешние работы больше похожи на личные исповеди.

Такой формат характерен для многих артистов, которые переходят от развлекательной эстрады к более камерному, авторскому высказыванию. В этом смысле Пугачёва следует общему тренду, хотя её имя по-прежнему остаётся символом большой сцены.

Сравнение: ранние хиты и новые композиции

Ранний репертуар Аллы Пугачёвой строился на ярких образах, запоминающихся припевax и сценической энергии. Эти песни легко становились народными и сопровождали важные моменты жизни слушателей. Новые композиции, напротив, рассчитаны на вдумчивое прослушивание и личное восприятие.

Если раньше акцент делался на внешних эмоциях и драматургии, то теперь в центре — внутренние состояния и размышления. Это меняет и ожидания аудитории, и сам формат музыкального высказывания.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Красота и стиль
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Домашние животные
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Популярное
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее

Узнайте о жиме Паллофа – эффективной альтернативе планке для укрепления мышц кора, защиты спины и улучшения осанки. Пошаговая инструкция и советы экспертов.

Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Последние материалы
Зимой волосы теряют влагу из-за холода и сухого воздуха — Harper’s Bazaar
Пугачёва чувствует себя потерянно — психолог Денисов-Мельников
Ввод жилья в России в 2025 году составит 103–105 млн кв. м — Путин
Рост мегасозвездий ускорил риск столкновений на орбите — elconfidencial
Французские фермеры провели акцию протеста у дома Макрона
Недостаточный полив усиляет уязвимость газона к засухе
Рисовый пирог моти использовали в супах и хот-потах — The Spruce Eats
Долгий холостой ход зимой усилил нагар в двигателе
Авиакомпания запретила вставать после посадки до сигнала экипажа — Turkish Airlines
Низкоинтенсивное кардио натощак смещает обмен в сторону липолиза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.