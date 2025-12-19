Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие

Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках

Новое документальное подтверждение раскрыло странную деталь продажи квартиры Ларисы Долиной. Переписка между народной артисткой и покупательницей жилья Полиной Лурье проливает свет на хронологию событий, предшествовавших уголовному делу. Из материалов следует, что обращение в полицию последовало не сразу после сделки. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лариса Долина

Как развивались события после сделки

Согласно материалам дела, договор купли-продажи квартиры в районе Хамовники был подписан сторонами в июне 2024 года. После этого взаимодействие между продавцом и покупательницей перешло в переписку в мессенджере, которая и стала частью судебных документов. Речь идёт о вопросах передачи недвижимости и фактического освобождения жилья.

В документах подробно зафиксированы даты и содержание сообщений, что позволило восстановить последовательность событий. Эти сведения легли в основу как уголовного дела, так и гражданского спора о праве собственности на квартиру в престижном районе столицы.

Переписка как главное доказательство

"Согласно переписке в мессенджере между Долиной Л. А. и Лурье П. А., 14 июля 2024 г. Лурье П. А. отправила Долиной Л. А. уведомление, что приём-передачу квартиры планируется произвести 23 июля 2024 г., на что Долина Л. А. ответила, что будет в Москве лишь в конце указанного месяца. 5 и 6 августа 2024 г. Лурье П. А. вновь отправила сообщения Долиной Л. А., которые остались без ответа", — говорится в документах.

Из переписки следует, что покупательница Полина Лурье настаивала на согласовании даты передачи квартиры, однако после первоначального ответа продавца дальнейшие сообщения остались без реакции, что впоследствии стало одним из аргументов в деле.

Обращение в полицию и начало разбирательств

Заявление о мошенничестве Лариса Долина подала в органы МВД 3 августа 2024 года. Именно после этого было возбуждено уголовное дело, а параллельно началось судебное разбирательство, связанное с определением законного владельца недвижимости. Таким образом, обращение в полицию произошло уже после первых требований о передаче жилья.

Дополнительно установлено, что 8 августа 2024 года Полина Лурье направила певице письмо через "Почту России". В нём также содержались требования освободить квартиру и сняться с регистрационного учёта, что подтверждает попытки урегулировать вопрос в досудебном порядке.

Сравнение: досудебное урегулирование и судебный спор

В подобных ситуациях стороны нередко выбирают разные стратегии. Досудебное урегулирование предполагает переписку, официальные уведомления и попытки договориться о сроках передачи недвижимости. Судебный спор, напротив, начинается после обращения в правоохранительные органы или суд и сопровождается анализом договоров, переписки и иных доказательств.

В данном случае сначала использовались инструменты досудебного взаимодействия, включая мессенджеры и почтовые отправления. Лишь затем конфликт перешёл в правовую плоскость с участием следственных органов и суда.