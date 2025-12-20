Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новый год без мандаринов: певица Слава вспомнила, как редиска неожиданно стала символом праздника

Дядя певицы Славы подарил ей в детстве на Новый год редиску
Шоу-бизнес

Новогодние воспоминания из детства часто становятся самыми трогательными, особенно если в них есть место неожиданным деталям. Для певицы Славы таким символом праздника долгое время были мандарины — редкий и почти сказочный атрибут советского Нового года, однако одна семейная история доказала, что чудо может выглядеть совсем иначе.

Слава
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слава

Детская мечта о новогоднем чуде

В разговоре с журналистами певица призналась, что в её детстве мандарины ассоциировались с настоящим праздником, но появлялись на столе далеко не всегда. В советское время даже привычные сегодня фрукты были дефицитом, особенно для обычных семей, поэтому ожидание Нового года превращалось в надежду на маленькое чудо, связанное с запахом цитрусовых и атмосферой праздника. Эти эмоции Слава до сих пор вспоминает с теплотой.

"Я всегда мечтала, чтобы у нас были мандарины на столе, но не всегда это получалось в Советском Союзе у простых семей, и я помню, что мой дядя Андрюша откуда-то достал редиску", — рассказала певица Слава в беседе с Super.

Необычный подарок под подушкой

По словам артистки, именно этот момент стал одним из самых ярких новогодних воспоминаний её детства. Когда она и сестра проснулись утром, под подушками они нашли не долгожданные мандарины, а аккуратно спрятанную редиску. Для детей это стало неожиданным, но радостным сюрпризом, который они восприняли как настоящее волшебство. Эмоции были искренними, а ощущение праздника — полным, несмотря на простоту подарка.

Слава отметила, что именно такие детали формируют отношение к праздникам на всю жизнь. Не стоимость и не редкость угощений делают Новый год особенным, а внимание и фантазия близких. Этот опыт научил её ценить заботу и находить радость в самых неожиданных вещах.

Традиции, которые остались с годами

Сегодня, вспоминая ту историю с улыбкой, певица признаётся, что детская мечта всё же сбылась. Теперь на её новогоднем столе всегда есть мандарины — как символ достатка и уюта. При этом редиска тоже стала своеобразным талисманом, напоминающим о семье и детстве. Такая традиция подчёркивает, как личные воспоминания могут влиять на праздничные привычки даже спустя десятилетия.

Подобные истории нередко находят отклик у читателей, ведь многие сталкивались с дефицитом и простыми, но душевными радостями прошлого. Новый год в таких воспоминаниях — это не только еда и подарки, но и атмосфера, которую создают близкие люди.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
