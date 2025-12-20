Это случилось ещё весной: Оксана Самойлова впервые заговорила о болезненной утрате в семье

Оксана Самойлова рассказала, что коза Мими умерла весной

В новом выпуске шоу "Быть Джиганом и Оксаной" блогер Оксана Самойлова поделилась грустной новостью. Речь зашла о гибели домашней козы по кличке Мими, ставшей для семьи настоящим членом семьи. Трагедия произошла весной и до сих пор отзывается сильными эмоциями.

Что произошло с козой Мими

По словам Оксаны Самойловой, трагедия случилась в апреле. Коза Мими, жившая на участке семьи, съела слишком много свежей травы, что привело к резкому ухудшению состояния. В подобных случаях животным требуется срочная ветеринарная помощь, однако помощь пришла слишком поздно.

"Мы сразу вызвали врача, но врач просто очень долго ехал, потому что коза — это не собака. Там специальный доктор, который по сельскохозяйственным животным. И она просто за два часа умерла у Дениса на руках", — рассказала блогер.

Самойлова подчеркнула, что найти специалиста по сельскохозяйственным животным оказалось куда сложнее, чем вызвать ветеринара для кошки или собаки. В итоге время сыграло решающую роль.

Как семья переживала утрату

Гибель питомца стала серьёзным эмоциональным ударом для всей семьи. По словам Оксаны, Мими была не просто домашним животным, а существом с характером и привычками, к которым все успели привязаться. Даже спустя время семье сложно говорить о случившемся вслух.

"Я никогда не любила ни одно животное так, как Мими. Это была не просто коза. Она была как человек. Все постоянно спрашивают: "Где Мими?" У меня просто язык не поворачивается это произнести", — призналась Самойлова.

Эта история вновь напомнила, что экзотические и сельскохозяйственные питомцы требуют не меньшего внимания, чем привычные кошки или собаки, а иногда и более сложного ухода.

Почему семья решила завести Мими 2.0

Несмотря на боль утраты, семья Самойловой и Джигана решила снова завести козу. Новую питомицу назвали Мими 2.0 — она внешне очень похожа на свою предшественницу. Это решение стало способом сохранить тёплую память и вернуть в дом привычную атмосферу.

Оксана не скрывает, что новая коза не заменит прежнюю, но помогает справляться с переживаниями. Для семьи это стало шагом к эмоциональному восстановлению и возвращению к повседневной жизни.