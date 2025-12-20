Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спрос на рабочие специальности на рынке труда растёт
Потеря впитываемости и запах указывают на износ полотенец — Real Simple
В Монголии при поиске меди обнаружены древние курганы хиргисуур возрастом до 3000 лет
В Подмосковье удалили кисту яичника массой более 10 кг — Вести Подмосковья
Профессор Ави Леб обнаружил 14-ю аномалию, говорящую о необычном поведении объекта
Жители Якутска считают мороз в -45°C показателем "мягкой" зимы
Поза Саранчи укрепляет мышцы спины при регулярной практике — тренеры
Точный расчёт семян позволяет избежать лишних покупок и пустых грядок
Лондон отказался от единоличной передачи замороженных российских активов Украине

Этот конфликт считали вечным: Садальский помирился со знаменитой актрисой после долгой вражды

Станислав Садальский помирился с Татьяной Васильевой
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский неожиданно дал понять, что многолетний конфликт с Татьяной Васильевой остался в прошлом. Поводом стало их совместное появление на репетиции нового спектакля.

Станислав Садальский
Фото: commons.wikimedia.org by Natalia Gorchakova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Станислав Садальский

Возвращение к диалогу после долгой паузы

Садальский опубликовал фотографию со съёмочной площадки совместного проекта, где он вновь работает вместе с Васильевой. Для многих зрителей этот кадр стал символом примирения, которого не ждали несколько лет. Актёр дал понять, что отношения с коллегой выходят на новый этап и больше не отягощены прошлыми обидами.

"Мы начинаем с обнуления наши отношения с Татьяной! Начали репетировать "Любовь на Бис". Режиссёр Вова Устюгов. Это будет наш прощальный карнавальный спектакль", — написал актёр в своём Telegram-канале.

По словам Садальского, спектакль задуман как особенный проект, в котором важна не только сцена, но и личная история артистов. Формат "прощального карнавала" намекает на иронию, самоиронию и подведение итогов большого совместного пути в профессии.

Реакция зрителей и внимание к внешности артистов

Подписчики актёра активно откликнулись на публикацию. В комментариях пользователи отмечали, что рады примирению и считают его зрелым шагом с обеих сторон. Отдельное внимание привлёк внешний вид Татьяны Васильевой, которая, по мнению поклонников, выглядит свежо и уверенно.

"Как вы хорошо выглядите — и Татьяна, и вы, Стас, это ли не вторая молодость?!" — написали подписчики в комментариях.

Подобные реакции показывают, что публика воспринимает возвращение дуэта не только как театральное событие, но и как личную победу над затянувшимся конфликтом.

Из-за чего поссорились Садальский и Васильева

История их разрыва тянется не один год. Когда-то актёры тесно общались и дружили, однако ситуация резко изменилась после публичных высказываний Садальского о личной жизни семьи Васильевой. Он рассказал, что актриса якобы жаловалась ему на взрослых детей, которых продолжает финансово поддерживать.

После этого Татьяна Васильева обвинила коллегу в распространении сплетен и прекратила с ним любое общение. Контакт был полностью разорван, а публичные намёки в соцсетях лишь подогревали слухи о невозможности примирения.

Почему примирение считали невозможным

Еще весной 2025 года Садальский публиковал фотографию Васильевой с подписью — отрывком из стихотворения Андрея Вознесенского, по которому можно было сделать вывод, что точка в конфликте не поставлена. Тогда актёр прямо дал понять, что не рассчитывает на восстановление отношений.

Тем неожиданнее для поклонников стало нынешнее совместное появление артистов и их работа над одним спектаклем.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Арапаима погибает через 15–20 минут без доступа к воздуху
Домашние животные
Арапаима погибает через 15–20 минут без доступа к воздуху
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Домашние животные
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Недвижимость
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Популярное
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие

Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.

Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Россияне всё меньше используют банковские карты
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер
Под Оршей нашли сокровища, но главное открылось позже: анализ показал неожиданный сюрприз в монетах
Блеф на 90 миллиардов: как обещания Евросоюза Украине разбиваются о реальность
Он сомкнул пасть — и человек исчез: полминуты ужаса, которые могли закончиться настоящей трагедией
Он сомкнул пасть — и человек исчез: полминуты ужаса, которые могли закончиться настоящей трагедией
Последние материалы
Спрос на рабочие специальности на рынке труда растёт
Потеря впитываемости и запах указывают на износ полотенец — Real Simple
Компостную кучу утепляют соломой и листьями на зиму
В Монголии при поиске меди обнаружены древние курганы хиргисуур возрастом до 3000 лет
В Подмосковье удалили кисту яичника массой более 10 кг — Вести Подмосковья
Картофель на праздничный стол запекают с чесноком и розмарином в гусином жире
Программа Couch to 5K доводит новичков до 30 минут бега за 9 недель
АвтоВАЗ отзывает 33,5 тыс. Granta из-за риска ослабления узла
Баклажановый цвет вошёл в интерьерную палитру зимой 2026 — эксперт Джош Браниган
Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.