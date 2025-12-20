Этот конфликт считали вечным: Садальский помирился со знаменитой актрисой после долгой вражды

Актёр Станислав Садальский неожиданно дал понять, что многолетний конфликт с Татьяной Васильевой остался в прошлом. Поводом стало их совместное появление на репетиции нового спектакля.
Садальский опубликовал фотографию со съёмочной площадки совместного проекта, где он вновь работает вместе с Васильевой. Для многих зрителей этот кадр стал символом примирения, которого не ждали несколько лет. Актёр дал понять, что отношения с коллегой выходят на новый этап и больше не отягощены прошлыми обидами.
"Мы начинаем с обнуления наши отношения с Татьяной! Начали репетировать "Любовь на Бис". Режиссёр Вова Устюгов. Это будет наш прощальный карнавальный спектакль", — написал актёр в своём Telegram-канале.
По словам Садальского, спектакль задуман как особенный проект, в котором важна не только сцена, но и личная история артистов. Формат "прощального карнавала" намекает на иронию, самоиронию и подведение итогов большого совместного пути в профессии.
Подписчики актёра активно откликнулись на публикацию. В комментариях пользователи отмечали, что рады примирению и считают его зрелым шагом с обеих сторон. Отдельное внимание привлёк внешний вид Татьяны Васильевой, которая, по мнению поклонников, выглядит свежо и уверенно.
"Как вы хорошо выглядите — и Татьяна, и вы, Стас, это ли не вторая молодость?!" — написали подписчики в комментариях.
Подобные реакции показывают, что публика воспринимает возвращение дуэта не только как театральное событие, но и как личную победу над затянувшимся конфликтом.
История их разрыва тянется не один год. Когда-то актёры тесно общались и дружили, однако ситуация резко изменилась после публичных высказываний Садальского о личной жизни семьи Васильевой. Он рассказал, что актриса якобы жаловалась ему на взрослых детей, которых продолжает финансово поддерживать.
После этого Татьяна Васильева обвинила коллегу в распространении сплетен и прекратила с ним любое общение. Контакт был полностью разорван, а публичные намёки в соцсетях лишь подогревали слухи о невозможности примирения.
Еще весной 2025 года Садальский публиковал фотографию Васильевой с подписью — отрывком из стихотворения Андрея Вознесенского, по которому можно было сделать вывод, что точка в конфликте не поставлена. Тогда актёр прямо дал понять, что не рассчитывает на восстановление отношений.
Тем неожиданнее для поклонников стало нынешнее совместное появление артистов и их работа над одним спектаклем.
Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.