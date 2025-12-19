Корпоратив не для всех: Антонов вспомнил новогоднюю ночь, которая превратилась в парад роскоши

Новогодние праздники давно стали временем масштабных закрытых вечеринок, где корпоративы превращаются в отдельный рынок развлечений. В декабре артисты эстрады и шоу-бизнеса традиционно проводят плотные гастрольные графики, выступая на частных мероприятиях с особенно высокими гонорарами. Закулисье таких праздников редко становится достоянием публики, но иногда сами звёзды делятся воспоминаниями.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivtorov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Певец Юрий Антонов

Самый дорогой корпоратив в карьере Юрия Антонова

Народный артист России Юрий Антонов рассказал о выступлении, которое запомнилось ему не только масштабом, но и уровнем организации. По словам музыканта, речь шла о новогодней ночи у одного из известных российских миллиардеров.

"Как-то выступали у известного миллиардера в новогоднюю ночь. Помимо меня было четыре знаменитых ансамбля из Италии. Мы их "убрали". Выступили круче всех. Я тогда получил очень хорошую зарплату. Было всё на высоком уровне", — рассказал Юрий Антонов.

Также певец поделился подробностями этого мероприятия, которое впечатлило своим масштабом.

"Проходило торжество на его территории где-то в Подмосковье. Огромное место с большим количеством зданий. Гостей было около 600, все его друзья", — вспомнил Юрий Антонов.

Музыкант отметил, что после концерта остался на праздничном застолье и получил искреннее удовольствие от атмосферы вечера. По его словам, подобные корпоративы отличаются особым размахом, где внимание уделяется не только артистам, но и деталям — от площадки до сценария праздника. Об этом сообщает издание "Абзац".

Рекордные гонорары звёзд эстрады

В последние годы частные мероприятия стали одним из самых прибыльных форматов для артистов. Этот сезон не стал исключением: гонорары за новогодние корпоративы вновь выросли и побили прежние рекорды. Особенно востребованы исполнители с узнаваемым репертуаром, способным объединить гостей разных поколений.

Так, Надежда Кадышева, по данным из открытых источников, оценивает своё 45-минутное выступление в 50 миллионов рублей. Чуть ниже в этом неофициальном рейтинге располагается Филипп Киркоров, чей гонорар за частный концерт составляет около 25 миллионов рублей. Высокая стоимость объясняется не только популярностью, но и сложной концертной логистикой, участием балета и техническим райдером.

Праздник на сцене вместо дома

Многие артисты сознательно жертвуют личными планами ради работы в новогоднюю ночь. Для них сцена становится главным местом встречи Нового года, а корпоратив — полноценным шоу, сопоставимым с большим концертным залом.

Ранее певицы Татьяна Буланова, Валерия, Ани Лорак и Полина Гагарина сообщали, что встретят 2026 год именно на сцене. Такой выбор давно стал привычной практикой для эстрадных исполнителей, ведь декабрьские выступления обеспечивают значительную часть годового дохода и поддерживают высокий спрос на артиста в течение всего следующего сезона.