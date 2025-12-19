Тынис Мяги рассказал о реальности после славы: как пенсия ломает жизнь даже звёздам СССР

Имя Тыниса Мяги до сих пор хорошо знакомо тем, кто помнит расцвет советской эстрады, однако за узнаваемыми песнями и стадионными концертами сегодня скрывается совсем иная реальность. Артист признаётся, что без постоянной работы ему было бы сложно обеспечивать себя и близких, ведь полагаться только на пенсию в Эстонии не представляется возможным.

Фото: commons.wikimedia.org by Jaan Künnap, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Певец Тынис Мяги

Пенсия, на которую невозможно жить

За плечами Тыниса Мяги — десятилетия работы на сцене, служба в Эстонской государственной филармонии и участие в крупнейших культурных событиях своего времени. В том числе именно он исполнял песню "Олимпиада" на Играх 1980 года в Москве. Несмотря на этот опыт и статус заслуженного музыканта, нынешние доходы артиста далеки от прежнего уровня. Его пенсия не дотягивает даже до четырёхзначной суммы в евро, что делает самостоятельную жизнь без дополнительных заработков практически невозможной.

"Жить только на пенсию для меня было бы нереально. Это было бы полное безумие", — говорит певец.

По словам Мяги, значительная часть его расходов связана не только с повседневной жизнью, но и с поддержкой семьи и образованием дочерей. В такой ситуации отказ от работы означал бы серьёзные финансовые трудности.

Концерты как способ выживания

Сегодня Тынис Мяги продолжает выступать, когда получает приглашения внутри страны. Он признаётся, что старается не отказываться от концертов, поскольку именно они помогают удержаться на плаву. Иногда удаётся заработать и на авторских отчислениях за исполнение его композиций, но эти доходы носят нерегулярный характер.

"Со мной постоянно происходят такие вещи: если становится туго, неожиданно появляется какое-то выступление. Или приходят доходы от авторских прав за исполнение моей музыки — ровно столько, сколько нужно в данный момент", — поделился музыкант.

Несколько лет назад Мяги вместе с Яаком Йоалой и лидером группы "Апельсин" Иво Линной дали серию совместных концертов. Как сообщает "Царьград", артисты признавались, что не ожидали такого тёплого приёма: залы были полными, а публика — явно настроенной на ностальгию по музыке прошлого. Эти выступления позволили неплохо заработать, но подобные проекты случаются редко и не могут заменить стабильный доход.

От эстонских ансамблей до всесоюзной славы

Свою карьеру Тынис Мяги начинал в небольших эстонских коллективах, где пел до конца 1970-х годов. Настоящая известность пришла к нему после исполнения песен на русском языке, которые быстро стали популярными по всему СССР. Помимо "Олимпиады", слушателям запомнились композиции "Остановите музыку", "Юрмала", "Я не умею танцевать", "Мой дворик". Особое место в его репертуаре заняла песня "Детектив (Спасите разбитое сердце моё)", ставшая настоящим хитом.

Последний концерт в СССР певец дал в 1987 году. В начале 1990-х он эмигрировал в Швецию, однако прожил там всего два года, после чего вернулся ближе к родной культурной среде.

Пенсионная система Эстонии сегодня

Ситуация Мяги во многом отражает общее положение пожилых людей в стране. По данным департамента статистики, в третьем квартале 2025 года средняя пенсия по старости в Эстонии составляла 825,9 евро в месяц. Всего в республике насчитывается около 325 тысяч пенсионеров, и большинство из них получают именно этот вид выплат.

При этом в 2025 году пенсионные выплаты неоднократно задерживались. Чиновники объясняли сбои устаревшей информационной системой, из-за которой перечисление денег всё чаще превращается в вопрос случая. Для людей без дополнительных источников дохода такая нестабильность становится серьёзной проблемой.