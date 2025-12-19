Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наноструктуры крыльев бабочек повысили сбор света в панелях — ACS Photonics
Гибридную силовую установку Scion 01 оценили выше 300 л.с. — Autoblog
В 2026 году Удмуртия получит 1 млрд на развитие БПЛА в рамках нацпроекта
Александр Овечкин стал главным спортсменом 2025 года — Дмитрий Губерниев
Зимой волосы теряют влагу из-за холода и сухого воздуха — Harper’s Bazaar
Пугачёва чувствует себя потерянно — психолог Денисов-Мельников
Ввод жилья в России в 2025 году составит 103–105 млн кв. м — Путин
Рост мегасозвездий ускорил риск столкновений на орбите — elconfidencial
Французские фермеры провели акцию протеста у дома Макрона

Глюкоза резко высказалась о группе SEREBRO: одна песня из нулевых спровоцировала громкий конфликт

Группа SEREBRO разозлила Глюкозу, спев её песню "Снег идёт"
Шоу-бизнес

В российском шоу-бизнесе вспыхнул новый публичный спор, на этот раз вокруг известного хита начала 2000-х. Поводом стало исполнение песни "Снег идёт" обновлённым составом группы SEREBRO. Композиция ранее ассоциировалась с певицей Глюкозой, и это вызвало эмоциональную реакцию артистки.

Глюкоза
Фото: glukoza.com by Glukoza production, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Глюкоза

Почему возник конфликт вокруг песни

Наталья Ионова публично высказалась о том, что группа SEREBRO включила в свой репертуар трек "Снег идёт". Песня давно стала частью её музыкального образа, поэтому появление новой версии артистка восприняла болезненно. Она задала резкий вопрос, усомнившись в наличии у коллектива собственных композиций.

"Cеребро", есть у вас другие треки, кроме моих?" — возмутилась Глюкоза в своём Telegram-канале.

Ситуация получила дополнительный контекст из-за того, что сама Глюкоза недавно представила ремикс на эту же композицию. Это усилило ощущение конкуренции вокруг одного и того же музыкального материала и сделало спор более заметным для аудитории.

Ответ SEREBRO и реакция в медиапространстве

Солистки группы SEREBRO не стали игнорировать выпад и оперативно ответили на него в публичном поле. В своём заявлении они усомнились в авторстве и творческой самостоятельности Ионовой, напомнив о роли продюсера Макса Фадеева в создании ее хитов.

"Наташа Ионова, а у тебя своих треков нет. Есть только хиты Макса. А ещё знаем, что в этих хитах даже нет твоего голоса. Под кайфом иногда, видимо, кажется, что это — ТВОЁ творчество", — заявили солистки группы SEREBRO.

Подобные заявления быстро разошлись по новостным лентам и музыкальным пабликам. Конфликт стал обсуждаться не только как личный спор артистов, но и как пример давних проблем российской поп-сцены, связанных с правами на репертуар, продюсерским контролем и наследием старых хитов.

Как публика оценила новую версию "Снег идёт"

Отдельной темой стала реакция слушателей на саму композицию в исполнении обновлённого состава SEREBRO. Судя по комментариям в соцсетях и на музыкальных платформах, многие пользователи остались разочарованы результатом. Критика касалась как отсутствия свежей аранжировки, так и общего подхода к выбору репертуара.

Часть аудитории отметила, что ставка на перепевание известных песен может быть связана с дефицитом нового материала. Другие подчеркнули, что оригинал ассоциируется с конкретной эпохой и артистом, а потому требует более аккуратной и осмысленной переработки.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кофеин уменьшает тёмные круги под глазами — дерматолог Сабрина Шах-Десаи
Красота и стиль
Кофеин уменьшает тёмные круги под глазами — дерматолог Сабрина Шах-Десаи
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Красота и стиль
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Популярное
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее

Узнайте о жиме Паллофа – эффективной альтернативе планке для укрепления мышц кора, защиты спины и улучшения осанки. Пошаговая инструкция и советы экспертов.

Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Последние материалы
Зимой волосы теряют влагу из-за холода и сухого воздуха — Harper’s Bazaar
Пугачёва чувствует себя потерянно — психолог Денисов-Мельников
Ввод жилья в России в 2025 году составит 103–105 млн кв. м — Путин
Рост мегасозвездий ускорил риск столкновений на орбите — elconfidencial
Французские фермеры провели акцию протеста у дома Макрона
Недостаточный полив усиляет уязвимость газона к засухе
Рисовый пирог моти использовали в супах и хот-потах — The Spruce Eats
Долгий холостой ход зимой усилил нагар в двигателе
Авиакомпания запретила вставать после посадки до сигнала экипажа — Turkish Airlines
Низкоинтенсивное кардио натощак смещает обмен в сторону липолиза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.