Глюкоза резко высказалась о группе SEREBRO: одна песня из нулевых спровоцировала громкий конфликт

Группа SEREBRO разозлила Глюкозу, спев её песню "Снег идёт"

В российском шоу-бизнесе вспыхнул новый публичный спор, на этот раз вокруг известного хита начала 2000-х. Поводом стало исполнение песни "Снег идёт" обновлённым составом группы SEREBRO. Композиция ранее ассоциировалась с певицей Глюкозой, и это вызвало эмоциональную реакцию артистки.

Фото: glukoza.com by Glukoza production, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Глюкоза

Почему возник конфликт вокруг песни

Наталья Ионова публично высказалась о том, что группа SEREBRO включила в свой репертуар трек "Снег идёт". Песня давно стала частью её музыкального образа, поэтому появление новой версии артистка восприняла болезненно. Она задала резкий вопрос, усомнившись в наличии у коллектива собственных композиций.

"Cеребро", есть у вас другие треки, кроме моих?" — возмутилась Глюкоза в своём Telegram-канале.

Ситуация получила дополнительный контекст из-за того, что сама Глюкоза недавно представила ремикс на эту же композицию. Это усилило ощущение конкуренции вокруг одного и того же музыкального материала и сделало спор более заметным для аудитории.

Ответ SEREBRO и реакция в медиапространстве

Солистки группы SEREBRO не стали игнорировать выпад и оперативно ответили на него в публичном поле. В своём заявлении они усомнились в авторстве и творческой самостоятельности Ионовой, напомнив о роли продюсера Макса Фадеева в создании ее хитов.

"Наташа Ионова, а у тебя своих треков нет. Есть только хиты Макса. А ещё знаем, что в этих хитах даже нет твоего голоса. Под кайфом иногда, видимо, кажется, что это — ТВОЁ творчество", — заявили солистки группы SEREBRO.

Подобные заявления быстро разошлись по новостным лентам и музыкальным пабликам. Конфликт стал обсуждаться не только как личный спор артистов, но и как пример давних проблем российской поп-сцены, связанных с правами на репертуар, продюсерским контролем и наследием старых хитов.

Как публика оценила новую версию "Снег идёт"

Отдельной темой стала реакция слушателей на саму композицию в исполнении обновлённого состава SEREBRO. Судя по комментариям в соцсетях и на музыкальных платформах, многие пользователи остались разочарованы результатом. Критика касалась как отсутствия свежей аранжировки, так и общего подхода к выбору репертуара.

Часть аудитории отметила, что ставка на перепевание известных песен может быть связана с дефицитом нового материала. Другие подчеркнули, что оригинал ассоциируется с конкретной эпохой и артистом, а потому требует более аккуратной и осмысленной переработки.