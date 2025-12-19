Новый год без иллюзий, но не в одиночестве: Самойлова рассказала, кто может прийти к ней в Новый год

Отношения Оксаны Самойловой и Джигана уже несколько месяцев остаются в центре внимания, а любые детали их жизни вызывают живой интерес. Несмотря на раздельный быт и паузу в общении, семья готовится встретить Новый год вместе. Для Самойловой этот праздник давно перестал быть поводом для шумных выходов и ассоциируется прежде всего с домом и близкими. Об этом Оксана рассказала на съёмках шоу "VK под шубой 4".

Новый год без суеты и лишних гостей

Для Оксаны Самойловой идеальный сценарий праздника давно сформировался. Она предпочитает спокойный вечер в кругу семьи и не скрывает, что именно такой формат считает единственно правильным. По словам блогера, прошлый опыт празднования за границей оказался неудачным и только укрепил её в выборе домашней атмосферы.

"Идеальный Новый год должен быть обязательно в кругу семьи, в Москве. У меня был опыт, когда я пару раз отмечала не в России, и это были худшие Новые года в моей жизни. С тех пор я всегда отмечаю в Москве, с детьми, с родителями, но желательно в такой приватной обстановке", — передаёт слова блогера "СтарХит".

Даже старшую дочь, 14-летнюю Ариелу, Самойлова не планирует отпускать отмечать праздник с друзьями. Исключение возможно лишь в том случае, если приятели придут к ним домой и присоединятся к семейному застолью.

Будет ли Джиган за праздничным столом

Хотя Оксана не упомянула мужа в списке тех, с кем хочет провести праздник, позже она уточнила, что Джиган всё же может приехать. По её словам, Новый год — не тот день, который стоит проводить в одиночестве, особенно если рядом семья.

"Мы с детьми точно будем праздновать на ферме, но не исключено, что Денис будет с нами. Ну а что ему ещё делать? Он, наверное, тоже захочет, просто приедет и всё", — добавила Самойлова.

При этом блогер сразу обозначила границы: она не планирует готовить супругу подарок, но если инициатива будет исходить от него, отказываться не станет.

Подарки под ёлкой и родительская строгость

Дети звёздной пары в этом году, вероятно, не увидят под ёлкой привычного изобилия сюрпризов. Самойлова откровенно призналась, что недовольна их поведением и учёбой, поэтому решила сделать подарки максимально скромными.

"Они вообще ужасно себя вели в этом году, просто скатились в своём поведении. Все плохо учатся, вообще потеряли контроль. Так что у них будут самые скромные подарки в этом году за всю жизнь", — посетовала Оксана.

При этом Джиган, несмотря на раздельное проживание, старается проводить с детьми больше времени. Особенно он сблизился с младшим сыном Давидом: вместе они украшали ёлку, занимаются спортом и ездят на съемки. Такой формат общения, по словам Самойловой, помогает сохранить связь и участие отца в жизни детей.

Первые шаги Давида и сложности подросткового возраста

Недавно Джиган появился на сцене новогоднего концерта "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!" вместе с пятилетним Давидом. Мальчик не пел, но активно поддерживал отца, танцуя под его композицию. За кулисами Давид признался, что пока не задумывается о будущей профессии, но музыка ему явно по душе.

Старшая дочь Ариела переживает непростой подростковый период. Самойлова ранее рассказывала, что семье пришлось столкнуться с серьёзными трудностями, однако сейчас ситуация стабилизировалась. По словам блогера, самые тяжёлые дни уже позади, а состояние дочери стало заметно спокойнее.