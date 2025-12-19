Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
С близкими людьми так не поступают: реакция Бузовой на слова Киркорова оказалась острее ожиданий

Киркоров обидел Бузову, не назвав её своей фавориткой
Шоу-бизнес

История отношений звёзд часто выходит за рамки сцены и интервью. Очередной повод для обсуждения возник после слов Филиппа Киркорова о своих фаворитках. Отсутствие в этом списке одного имени стало для артистки неожиданным и болезненным. Об этом сообщает Telegram-канал "Свита Короля".

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ольга Бузова

Почему слова Киркорова задели Ольгу Бузову

В одном из недавних интервью Филипп Киркоров назвал артисток, которых считает своими фаворитками. В перечне не оказалось Ольги Бузовой, что, по словам её окружения, стало причиной внутреннего конфликта. Исполнительница восприняла ситуацию не как формальность, а как личный жест.

Помощница артистки пояснила, что Бузова привыкла воспринимать отношения с коллегами через призму доверия и особого статуса. Именно поэтому отсутствие её имени в списке она расценила как знак дистанции, а не забывчивость. Такая реакция объясняется не профессиональными амбициями, а эмоциональным отношением к певцу.

"Оля считает себя особенной, не такой, как все. Ей не нужно было место в этом списке, Филипп должен был вспомнить о ней отдельно. А он этого не сделал. Оля говорит, что с близкими людьми так не поступают", — заявила девушка из команды Бузовой.

Личное восприятие и публичные ожидания

Для публичных персон любое высказывание коллег нередко имеет больший вес, чем кажется со стороны. В шоу-бизнесе списки, рейтинги и упоминания часто воспринимаются как маркер близости или признания. В случае с Бузовой это стало поводом задуматься о том, как меняются отношения даже между давними знакомыми.

При этом сама ситуация не сопровождалась открытым конфликтом. Речь идёт скорее о внутреннем разочаровании, которое артистка пока не выносит в публичную плоскость. Её окружение подчёркивает, что эмоциональная реакция связана с усталостью и напряжённым графиком.

Хроническая усталость и рабочая перегрузка

Помимо личных переживаний, Ольга Бузова столкнулась с физическим истощением. Ведущая призналась, что испытывает хронический недосып из-за плотного графика и съёмок в Китае. По её словам, времени на полноценный отдых практически не остаётся.

Постоянные перелёты, съёмочные смены и высокая нагрузка отражаются на самочувствии. В таких условиях даже незначительные события могут восприниматься острее. Эксперты индустрии отмечают, что для артистов с подобным графиком восстановление и паузы в работе становятся критически важными.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
