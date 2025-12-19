Клава Кока строит планы на семью, но не торгуется чувствами: как она отказывает поклонникам

Клава Кока сразу говорит нет мужчине, если он ей не подходит

Клава Кока не скрывает: мысли о семье и детях для неё давно не абстрактная мечта, а важная часть личных планов. При этом личная жизнь популярной певицы остаётся предметом обсуждений и слухов. Поклонников у артистки много, но рядом по-прежнему нет человека, с которым она была бы готова идти дальше.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Клава Кока

Откровенно об ухаживаниях и личных границах

30-летняя певица признаётся, что внимание со стороны мужчин ей приятно, но она старается быть максимально честной. Если Клава понимает, что перспектив у отношений нет, она предпочитает сразу обозначить позицию и не давать ложных надежд.

"В этом году были настойчивые поклонники, которые одаривали меня цветами, но мне обычно становится их как-то чуть жалко, и я просто говорю честно, что у нас не получится, чтобы он не тратил деньги и время на меня. Пусть какую-то достойную девушку найдёт себе", — рассказала певица в эфире RU.TV.

По словам артистки, такая прямота помогает избежать неловких ситуаций и сохранить уважение с обеих сторон. Для неё важно, чтобы отношения строились осознанно, а не на иллюзиях и ожиданиях без будущего.

Почему не сложилось с Александром Повериным

Осенью 2024 года Клава Кока рассталась с блогером Александром Повериным. Пара познакомилась на съёмках шоу "Сердце Клавы", где между ними быстро возникла симпатия. Однако со временем стало ясно, что взгляды на будущее у влюблённых расходятся.

Певица не скрывала, что была готова к следующему этапу — созданию семьи и рождению детей. Поверин, в свою очередь, оказался не готов к таким переменам. Отсутствие поддержки в важных вопросах стало решающим фактором для расставания.

Слухи о романе с Дмитрием Масленниковым

После разрыва с Повериным новая любовь в жизни Клавы так и не появилась, по крайней мере официально. Впрочем, в последнее время в сети активно обсуждают её возможный роман с блогером Дмитрием Масленниковым. Поводом стали совместные проекты, частые появления рядом и тёплое общение.

Сам Масленников недавно прокомментировал эти слухи, но ясности не добавил. Он ограничился загадочной реакцией, не подтверждая и не опровергая догадки поклонников.

"Кто знает", — сказал блогер, улыбнувшись.

Позже он добавил, что разговоры об их отношениях длятся уже не первый год, а он с Клавой знаком уже очень давно.