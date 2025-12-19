Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Семья без инструкции: Марк Богатырёв впервые намекнул, что сломало его брак с Арнтгольц

Богатырёв намекнул, что не был для Арнтгольц хорошим мужем
Шоу-бизнес

Актёр Марк Богатырёв впервые публично дал понять, что могло привести к его расставанию с Татьяной Арнтгольц. В откровенном разговоре он затронул темы семьи, личного опыта и внутренних сомнений. Артист признался, что до сих пор ищет для себя ответы на базовые вопросы о близости и ответственности. Об этом он рассказал блогеру Давиду Виннеру для Rutube-канала "Откройте, Давид!".

Татьяна Арнтгольц
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Татьяна Арнтгольц

Почему актёр заговорил о кризисе в отношениях

Марк Богатырёв отметил, что со временем даже самые крепкие союзы могут меняться не в лучшую сторону. По его словам, сама жизнь устроена так, что отношения требуют постоянной работы и осмысления. Он подчеркнул, что не считает разрушение семьи чем-то исключительным или неожиданным.

"Любые отношения могут испортиться, любые хорошие семьи могут стать плохими. Жизнь так устроена, к сожалению. Я просто сам себе на самом деле эти вопросы задаю относительно того, что такое семья, что такое быть хорошим мужем или отцом. Как это, я не очень знаю", — заявил актер Марк Богатырёв.

Артист не стал напрямую говорить о причинах развода, но дал понять, что многое связано с личным опытом и отсутствием чётких ориентиров.

Детство без примера семьи

Богатырёв рассказал, что в его детстве не было устойчивой модели полноценной семьи. Мать будущего актёра была художницей и много времени проводила вне дома. Отца в его жизни не было вовсе, а основную роль в воспитании взяла на себя бабушка.

Этот опыт, по словам Марка, сильно повлиял на его восприятие отношений во взрослом возрасте. Он признался, что лишь со временем начал осознавать, насколько важно иметь перед глазами пример здоровой семьи. Именно поэтому актёр старается искать такие ориентиры в книгах, общении с друзьями и собственных размышлениях.

Взгляд на роль мужчины и женщины

Говоря о своем понимании крепких отношений, Богатырёв отметил, что основой семьи считает любовь, поддержку и совместное созидание. По его мнению, партнёры должны не конкурировать, а дополнять друг друга в быту и жизни.

Актёр считает, что в гармоничном союзе мужчина даёт ощущение опоры и стабильности, а женщина формирует атмосферу уюта и внутреннего равновесия. Такой подход, по его словам, помогает сохранять баланс даже в сложные периоды.

Отцовство как личное откровение

Отдельно Марк Богатырёв остановился на теме отцовства. Он признался, что рождение сына Данилы стало для него важным внутренним переломом. Актёр описал это состояние как прикосновение к чему-то "божественному".

По его словам, с появлением ребёнка человек будто выполняет особую миссию — перед Богом и самим собой. Общаясь с сыном, Богатырёв проживает те эмоции и моменты, которых ему не хватало в детстве из-за отсутствия отца. Этот опыт он называет для себя исцеляющим и очень личным.

Контекст развода и личной жизни

Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц прожили вместе пять лет. Их сын Данила родился 18 февраля 2021 года. О разводе стало известно 11 декабря. При этом ещё с 2024 года артисты перестали появляться вместе на светских мероприятиях и делиться семейными фотографиями в социальных сетях, что косвенно указывало на перемены в их отношениях.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
