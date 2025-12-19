Последствия оказались страшнее денег: Васильева рассказала о состоянии внука после обмана мошенников

Внук Васильевой пережил сильный стресс из-за мошенников

История телефонного мошенничества в семье Татьяны Васильевой началась с бытовой мелочи и закончилась серьёзным стрессом для ребёнка. Жертвой преступников стал 15-летний внук актрисы, который остался дома один и столкнулся с продуманным психологическим давлением. В результате семья лишилась крупной суммы, а подросток пережил тяжёлый эмоциональный срыв.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Актриса Татьяна Васильева

Как развивалась схема обмана

Инцидент начался с попытки подростка заказать питьевую воду через сервис доставки. После звонка человека, представившегося сотрудником компании, Григорий по неосторожности передал доступ к личным данным. С этого момента мошенники начали действовать по классической, но тщательно выстроенной схеме с элементами запугивания.

Злоумышленники сообщили подростку, что его аккаунт на "Госуслугах" якобы взломан, а родителям грозит уголовная ответственность. Давление усиливалось ежедневно, разговоры сопровождались угрозами и жёсткими формулировками. В итоге подросток, опасаясь за близких, собрал семейные сбережения и передал 360 тысяч рублей курьеру.

Давление и последствия для ребёнка

По словам Татьяны Васильевой, процесс психологического воздействия длился около недели. Ребёнок скрывал происходящее, поэтому взрослые не сразу заметили тревожные сигналы. Мошенники использовали страх потери семьи как главный рычаг давления.

"Он рыдал, в обморок упал, рвало его. Меня вот это больше беспокоит, а не деньги. Вот за это они должны быть наказаны. Они никого не щадят", — рассказала актриса Татьяна Васильева изданию "Подъём".

После передачи денег подросток пережил сильный нервный срыв. Даже после завершения аферы злоумышленники продолжали звонить ребёнку, усиливая стресс. Актриса подчёркивает, что для неё приоритетом остаётся не возврат средств, а восстановление психологического состояния внука.

Почему подростки становятся уязвимой целью

Эксперты по цифровой безопасности отмечают, что дети и подростки часто становятся объектами телефонного мошенничества из-за доверчивости и отсутствия опыта. Использование государственных сервисов, банковских приложений и онлайн-доставки делает подобные схемы особенно убедительными. В таких ситуациях преступники рассчитывают не на техническую неграмотность, а на эмоциональную реакцию.