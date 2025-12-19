День начинался спокойно, а закончился бедой: внук Татьяны Васильевой лишил семью всех сбережений

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Внук Татьяны Васильевой стал жертвой телефонных мошенников
Шоу-бизнес

В семье Татьяны Васильевой произошёл неприятный случай, связанный с телефонным мошенничеством. Жертвой обмана стал несовершеннолетний внук актрисы, который передал злоумышленникам все доступные семейные сбережения. Мошенники использовали многоходовую схему с психологическим давлением и подменой понятий. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Актриса Татьяна Васильева
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Актриса Татьяна Васильева

Как развивалась схема обмана

Инцидент произошёл в момент, когда родители Григория находились на гастролях и подросток был дома один. Всё началось с бытовой мелочи: он заказал доставку воды через сервис. Спустя некоторое время ему поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками службы доставки и попросили продиктовать код из СМС для "подтверждения заказа".

После того как код был назван, сценарий резко изменился. Звонившие заявили, что аккаунт подростка на портале "Госуслуги" якобы взломан, а с банковских счетов родителей уже совершён подозрительный перевод. Формулировки подбирались так, чтобы вызвать у ребёнка страх и чувство срочности, не оставляя времени на размышления.

Давление через видеосвязь

Для усиления эффекта мошенники инициировали видеозвонок. В кадре появились люди, изображавшие представителей силовых структур — они были "в форме" и говорили уверенным, приказным тоном. Подростку объяснили, что ситуация якобы носит серьёзный характер и требует немедленных действий, иначе семью ждут крупные проблемы.

Следуя инструкциям, Григорий начал собирать все наличные деньги, которые смог найти в квартире. Общая сумма составила 360 тысяч рублей. Эти средства, по словам звонивших, необходимо было срочно "задекларировать" и передать специальному представителю.

Чем всё закончилось

После передачи денег связь с "сотрудниками" оборвалась. На звонки и сообщения больше никто не отвечал. Лишь тогда стало ясно, что подросток стал жертвой классической, но хорошо срежиссированной мошеннической схемы, рассчитанной на доверие и неопытность.

Подобные случаи всё чаще затрагивают несовершеннолетних, которые активно пользуются смартфонами, онлайн-сервисами и мессенджерами, но не всегда умеют распознавать угрозы. Эксперты отмечают, что злоумышленники всё чаще комбинируют телефонные звонки, СМС и видеосвязь, чтобы создать иллюзию официальности.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
