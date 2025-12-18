18 миллионов за полчаса без суеты: Алла Пугачёва нашла формат, о котором мечтают многие

Алла Пугачёва с момента переезда за границу успела сменить несколько стран и продолжает искать место, где сможет окончательно осесть. Параллельно Примадонна вновь начала выходить на сцену, пусть и в ограниченном формате.
После отъезда из подмосковной деревни Грязь Алла Пугачёва не задержалась надолго ни в одной стране. Некоторое время она жила в Израиле, затем переехала в Латвию, позже обосновалась на Кипре. Сейчас, по информации источников, певица присматривается к недвижимости в Болгарии, но окончательного решения пока не приняла.
Такой образ жизни требует постоянных переездов и адаптации к новым условиям. По словам близких к ситуации людей, именно усталость от перелётов стала одной из причин, по которой артистка ограничивает географию своих выступлений и не спешит соглашаться на предложения из других стран.
Несмотря на прежние заявления об уходе со сцены, Алла Борисовна всё же вернулась к концертной деятельности. Речь идёт не о масштабных гастролях, а о выступлениях на закрытых мероприятиях. Сейчас певица поёт исключительно на корпоративах и семейных праздниках, причём только на Кипре.
"Рассказывают, что у Пугачевой были предложения спеть в Дубае, но она отказалась из-за лишнего перелёта — в новой кочевой жизни их и так достаточно. А вот на Кипре Пугачёва собирается петь в конце декабря на празднике в семье местных русскоязычных обеспеченных людей", — пишет "КП"
Выступления Примадонны сейчас длятся около получаса и проходят с перерывами. Такой формат связан как с возрастом артистки, так и с желанием снизить нагрузку. При этом стоимость приглашения заметно изменилась.
"Поёт она теперь так — пару композиций, перерыв, потом ещё одна-две, перерыв. Гонорар певица понизила — до 200 тысяч евро (18 миллионов рублей) с 350 тысяч евро (32 миллиона рублей) ранее. Соглашается петь только у проверенных заказчиков", — уверяет источник газеты.
По данным издания, сейчас пригласить Аллу Пугачёву на корпоратив обходится даже дешевле, чем выступление некоторых других популярных артистов, включая Надежду Кадышеву.
Ранее певица не раз подчёркивала, что завершила сценическую карьеру. Она объясняла это состоянием здоровья и отсутствием необходимости выступать ради заработка. По словам Пугачёвой, если она и выходила к микрофону, то исключительно для друзей и без гонораров. Однако текущая ситуация показывает, что формат её участия в музыкальной жизни изменился, но полностью от сцены она всё же не отказалась.
Рынок частных мероприятий давно сформировался и предлагает разные форматы выступлений. Алла Пугачёва сегодня занимает в нём особую нишу. В отличие от артистов, активно гастролирующих и выступающих по несколько часов, она предлагает короткий, камерный сет. Это делает такие концерты более эксклюзивными, но одновременно ограничивает круг потенциальных заказчиков. При этом по стоимости её гонорар стал сопоставим с ценами других популярных исполнителей, несмотря на статус легенды эстрады.
