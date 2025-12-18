18 миллионов за полчаса без суеты: Алла Пугачёва нашла формат, о котором мечтают многие

Пугачёва согласна выступать на корпоративах за 32 млн рублей

Алла Пугачёва с момента переезда за границу успела сменить несколько стран и продолжает искать место, где сможет окончательно осесть. Параллельно Примадонна вновь начала выходить на сцену, пусть и в ограниченном формате.

Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Кочевая жизнь без постоянного дома

После отъезда из подмосковной деревни Грязь Алла Пугачёва не задержалась надолго ни в одной стране. Некоторое время она жила в Израиле, затем переехала в Латвию, позже обосновалась на Кипре. Сейчас, по информации источников, певица присматривается к недвижимости в Болгарии, но окончательного решения пока не приняла.

Такой образ жизни требует постоянных переездов и адаптации к новым условиям. По словам близких к ситуации людей, именно усталость от перелётов стала одной из причин, по которой артистка ограничивает географию своих выступлений и не спешит соглашаться на предложения из других стран.

Возвращение к частным выступлениям

Несмотря на прежние заявления об уходе со сцены, Алла Борисовна всё же вернулась к концертной деятельности. Речь идёт не о масштабных гастролях, а о выступлениях на закрытых мероприятиях. Сейчас певица поёт исключительно на корпоративах и семейных праздниках, причём только на Кипре.

"Рассказывают, что у Пугачевой были предложения спеть в Дубае, но она отказалась из-за лишнего перелёта — в новой кочевой жизни их и так достаточно. А вот на Кипре Пугачёва собирается петь в конце декабря на празднике в семье местных русскоязычных обеспеченных людей", — пишет "КП"

Формат концертов и гонорары

Выступления Примадонны сейчас длятся около получаса и проходят с перерывами. Такой формат связан как с возрастом артистки, так и с желанием снизить нагрузку. При этом стоимость приглашения заметно изменилась.

"Поёт она теперь так — пару композиций, перерыв, потом ещё одна-две, перерыв. Гонорар певица понизила — до 200 тысяч евро (18 миллионов рублей) с 350 тысяч евро (32 миллиона рублей) ранее. Соглашается петь только у проверенных заказчиков", — уверяет источник газеты.

По данным издания, сейчас пригласить Аллу Пугачёву на корпоратив обходится даже дешевле, чем выступление некоторых других популярных артистов, включая Надежду Кадышеву.

Прежние заявления и реальность

Ранее певица не раз подчёркивала, что завершила сценическую карьеру. Она объясняла это состоянием здоровья и отсутствием необходимости выступать ради заработка. По словам Пугачёвой, если она и выходила к микрофону, то исключительно для друзей и без гонораров. Однако текущая ситуация показывает, что формат её участия в музыкальной жизни изменился, но полностью от сцены она всё же не отказалась.

Сравнение: корпоративы с участием звёзд первой величины

Рынок частных мероприятий давно сформировался и предлагает разные форматы выступлений. Алла Пугачёва сегодня занимает в нём особую нишу. В отличие от артистов, активно гастролирующих и выступающих по несколько часов, она предлагает короткий, камерный сет. Это делает такие концерты более эксклюзивными, но одновременно ограничивает круг потенциальных заказчиков. При этом по стоимости её гонорар стал сопоставим с ценами других популярных исполнителей, несмотря на статус легенды эстрады.