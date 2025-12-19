Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Очистка унитаза от известкового налёта требует обработки бачка и ободка — Chip
Французский экспорт в Россию резко сократился из-за санкций ЕС
Промывание риса удаляет крахмал и делает гарнир рассыпчатым — кулинары
Ежедневная ходьба 7–8 тысяч шагов снижает риски заболеваний — врач Елена Павлова
Синюю жидкость под автомобилем связали с утечкой омывателя — Jiffy Lube
Утепление контейнера защитило розмарин от промерзания
Россияне всё меньше используют банковские карты
Разрыхлитель теста помогает удалить нагар в духовке — Focus
Зафиксирована связь гаджетов с хроническим недосыпом — психиатр Галина Елисеева

Актёр СашиТани пережил удар судьбы и вернулся сильнее: что скрывает улыбка Андрея Гайдуляна

Андрей Гайдулян справился с болезнью благодаря вере
Шоу-бизнес

Имя Андрея Гайдуляна прочно ассоциируется с образами героев популярных сериалов, которые на протяжении многих лет остаются в эфире. Его путь в профессию складывался из учёбы, экспериментов и ролей, постепенно приведших к всероссийской известности. При этом за экранным успехом стоит насыщенная личная история и серьёзные жизненные испытания.

Актёр Андрей Гайдулян
Фото: commons.wikimedia.org by Виктория Тихонова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Актёр Андрей Гайдулян

Детство, образование и первые шаги в профессии

Андрей Гайдулян родился 12 апреля 1984 года в Кишинёве. Его семья не была напрямую связана с театром или кино: отец служил в системе МВД и вышел в отставку в звании полковника, мать работала преподавателем. Тем не менее интерес к сцене у будущего актёра проявился рано и со временем стал осознанным выбором.

Профессиональное образование Гайдулян получил в Институте современного искусства, где изучал основы актёрского мастерства. Позже он расширил свои навыки за пределами России, пройдя обучение в Школе актёрского мастерства Ли Страсберга в США. Этот опыт позволил ему познакомиться с иными подходами к работе над ролью и глубже понять природу экранного образа.

Роль, которая принесла популярность

Настоящая известность пришла к актёру после участия в сериале "Универ", где он сыграл Сашу Сергеева — сына состоятельного бизнесмена, пытающегося жить самостоятельной жизнью. Образ оказался близким зрителям и получил развитие в отдельном проекте "СашаТаня", который на долгие годы закрепил за Гайдуляном статус одного из самых узнаваемых актёров комедийного жанра.

Помимо этого, в его фильмографии есть работы в проектах "Кулагин и партнёры", "Полный контакт", "Друзья друзей", "Медсестра", "Красные пророчества", "СамоИрония судьбы", "Время есть!" и других. На сегодняшний день актёр участвовал примерно в 18 кино- и телепроектах, сочетая сериальные роли с разовыми появлениями в полнометражных фильмах.

Личная жизнь и отношения

Личная жизнь Андрея Гайдуляна не раз становилась предметом обсуждения. В студенческие годы он состоял в отношениях с девушкой по имени Римма. После расставания стало известно о беременности, и пара на время воссоединилась. У них родился сын Фёдор, однако сохранить семью не удалось — отношения завершились окончательно.

В 2016 году актёр вступил в брак с актрисой Дианой Очиловой, но союз оказался непродолжительным. Позже его супругой стала актриса Александра Велескевич. В 2024 году пара официально развелась, при этом сохранив рабочие и дружеские отношения. Бывшие супруги продолжают совместно играть в театре и сниматься, в том числе в сериале "СашаТаня".

Борьба с болезнью и возвращение к работе

В 2015 году в жизни артиста наступил тяжёлый период: врачи диагностировали у него лимфому Ходжкина. Для лечения он отправился в Германию, где прошёл курс терапии. Спустя год Гайдулян вернулся в Россию и сообщил, что заболевание удалось победить.

Как сообщает "Царьград", актёр не скрывал, что важную роль в восстановлении сыграла вера. Он рассказывал, что регулярно молился и посещал церковь, что помогло ему морально справиться с испытанием и вернуться к активной жизни и профессии.

Театр и новые проекты

Сегодня Андрей Гайдулян активно работает не только в кино, но и на театральной сцене. Он занят в постановках "Дуэнья", "Номер 13", "Сказ про Федота-стрельца" и "Чудо в большом городе". Театр остаётся для него пространством творческого эксперимента и живого контакта со зрителем.

В 2025 году актёр также принял участие в съёмках комедии "Новые приключения Шурика", которая готовится к выходу в прокат. Его партнёрами по проекту стали Филипп Киркоров, Павел Воля, Тимур Батрутдинов и Марина Кравец, что привлекло дополнительное внимание к фильму.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Шоу-бизнес
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Садоводство, цветоводство
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
АвтоВАЗ выпустил первый серийный минивэн ВАЗ-2120 в 1998 году Сергей Милешкин Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Последние материалы
Техника окраски через нижнюю линию делает брови натуральными
Ежедневная ходьба 7–8 тысяч шагов снижает риски заболеваний — врач Елена Павлова
Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
От пряника до космоса: калужская кухня пошла по неожиданному пути
Лёд может стать основным материалом городов на Марсе — Science
Синюю жидкость под автомобилем связали с утечкой омывателя — Jiffy Lube
Утепление контейнера защитило розмарин от промерзания
Стена затонувшего города найдена у Иль-де-Сен — геолог Ив Фуке
Геном гренландской акулы вдвое больше человеческого
Гороскоп на 19 декабря обещает спокойный день точных решений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.