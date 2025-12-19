Актёр СашиТани пережил удар судьбы и вернулся сильнее: что скрывает улыбка Андрея Гайдуляна

Андрей Гайдулян справился с болезнью благодаря вере

Имя Андрея Гайдуляна прочно ассоциируется с образами героев популярных сериалов, которые на протяжении многих лет остаются в эфире. Его путь в профессию складывался из учёбы, экспериментов и ролей, постепенно приведших к всероссийской известности. При этом за экранным успехом стоит насыщенная личная история и серьёзные жизненные испытания.

Фото: commons.wikimedia.org by Виктория Тихонова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Актёр Андрей Гайдулян

Детство, образование и первые шаги в профессии

Андрей Гайдулян родился 12 апреля 1984 года в Кишинёве. Его семья не была напрямую связана с театром или кино: отец служил в системе МВД и вышел в отставку в звании полковника, мать работала преподавателем. Тем не менее интерес к сцене у будущего актёра проявился рано и со временем стал осознанным выбором.

Профессиональное образование Гайдулян получил в Институте современного искусства, где изучал основы актёрского мастерства. Позже он расширил свои навыки за пределами России, пройдя обучение в Школе актёрского мастерства Ли Страсберга в США. Этот опыт позволил ему познакомиться с иными подходами к работе над ролью и глубже понять природу экранного образа.

Роль, которая принесла популярность

Настоящая известность пришла к актёру после участия в сериале "Универ", где он сыграл Сашу Сергеева — сына состоятельного бизнесмена, пытающегося жить самостоятельной жизнью. Образ оказался близким зрителям и получил развитие в отдельном проекте "СашаТаня", который на долгие годы закрепил за Гайдуляном статус одного из самых узнаваемых актёров комедийного жанра.

Помимо этого, в его фильмографии есть работы в проектах "Кулагин и партнёры", "Полный контакт", "Друзья друзей", "Медсестра", "Красные пророчества", "СамоИрония судьбы", "Время есть!" и других. На сегодняшний день актёр участвовал примерно в 18 кино- и телепроектах, сочетая сериальные роли с разовыми появлениями в полнометражных фильмах.

Личная жизнь и отношения

Личная жизнь Андрея Гайдуляна не раз становилась предметом обсуждения. В студенческие годы он состоял в отношениях с девушкой по имени Римма. После расставания стало известно о беременности, и пара на время воссоединилась. У них родился сын Фёдор, однако сохранить семью не удалось — отношения завершились окончательно.

В 2016 году актёр вступил в брак с актрисой Дианой Очиловой, но союз оказался непродолжительным. Позже его супругой стала актриса Александра Велескевич. В 2024 году пара официально развелась, при этом сохранив рабочие и дружеские отношения. Бывшие супруги продолжают совместно играть в театре и сниматься, в том числе в сериале "СашаТаня".

Борьба с болезнью и возвращение к работе

В 2015 году в жизни артиста наступил тяжёлый период: врачи диагностировали у него лимфому Ходжкина. Для лечения он отправился в Германию, где прошёл курс терапии. Спустя год Гайдулян вернулся в Россию и сообщил, что заболевание удалось победить.

Как сообщает "Царьград", актёр не скрывал, что важную роль в восстановлении сыграла вера. Он рассказывал, что регулярно молился и посещал церковь, что помогло ему морально справиться с испытанием и вернуться к активной жизни и профессии.

Театр и новые проекты

Сегодня Андрей Гайдулян активно работает не только в кино, но и на театральной сцене. Он занят в постановках "Дуэнья", "Номер 13", "Сказ про Федота-стрельца" и "Чудо в большом городе". Театр остаётся для него пространством творческого эксперимента и живого контакта со зрителем.

В 2025 году актёр также принял участие в съёмках комедии "Новые приключения Шурика", которая готовится к выходу в прокат. Его партнёрами по проекту стали Филипп Киркоров, Павел Воля, Тимур Батрутдинов и Марина Кравец, что привлекло дополнительное внимание к фильму.