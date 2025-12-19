Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Архангельская область демонстрирует успехи в рыбной отрасли
В Казахстане протестировали новый вид спутниковой связи на LTE-смартфонах
Сильную обрезку герани применили перед зимним хранением — Mein schöner Garten
Очистка унитаза от известкового налёта требует обработки бачка и ободка — Chip
Французский экспорт в Россию резко сократился из-за санкций ЕС
Промывание риса удаляет крахмал и делает гарнир рассыпчатым — кулинары
Ежедневная ходьба 7–8 тысяч шагов снижает риски заболеваний — врач Елена Павлова
Синюю жидкость под автомобилем связали с утечкой омывателя — Jiffy Lube
Утепление контейнера защитило розмарин от промерзания

Эксперимент с образом Леры Кудрявцевой оборвался резко: одно слово Лазарева изменило всё

Лазарев считает, что Кудрявцевой не стоит менять причёску
Шоу-бизнес

Эксперименты со внешностью в соцсетях нередко вызывают бурную реакцию, особенно если речь идёт о звёздах. Новый образ Леры Кудрявцевой, созданный с помощью нейросети, стал поводом для обсуждений и неожиданных комментариев. Одним из самых лаконичных и заметных оказался отклик Сергея Лазарева.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев

Эксперимент с образом и реакция подписчиков

Лера Кудрявцева опубликовала в личном блоге снимок, на котором предстала с короткой стрижкой и веснушками. Изображение телеведущая создала с помощью искусственного интеллекта, подчеркнув, что просто экспериментирует с возможностями ИИ. В подписи к фото она в шутливой форме обратилась к аудитории с вопросом о возможной смене причёски. Пост быстро собрал отклики подписчиков, многие из которых активно обсуждали, подходит ли звезде такой образ и стоит ли решаться на реальные перемены.

Лаконичный комментарий Сергея Лазарева

Особое внимание привлёк комментарий Сергея Лазарева — коллеги и давнего друга Кудрявцевой. Певец не стал разворачивать дискуссию и ограничился одним словом, чётко обозначив своё отношение к идее:

"Нет", — написал певец Сергей Лазарев в комментариях под публикацией.

Короткий ответ вызвал дополнительную волну обсуждений, так как публика хорошо знает историю личных и профессиональных отношений между артистами.

Общая история и прошлые отношения

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева состояли в отношениях несколько лет — с 2008 по 2012 год. Несмотря на расставание, им удалось сохранить тёплое общение и уважение друг к другу, что не раз подчёркивалось в интервью и публичных высказываниях. После разрыва телеведущая объясняла, что основной причиной стали плотный рабочий график певца и постоянные гастроли, из-за которых ему было сложно уделять время личной жизни. Эта часть биографии пары до сих пор интересует поклонников и нередко всплывает в новостной повестке.

Цифровые образы и реальные решения

Использование нейросетей и ИИ-фильтров стало привычным инструментом для публичных персон. Такие эксперименты позволяют примерить новый стиль без радикальных шагов и оценить реакцию аудитории. При этом далеко не каждый виртуальный образ находит поддержку у близкого окружения, что и показала ситуация с Кудрявцевой и Лазаревым. Подобные публикации часто становятся поводом для обсуждения грани между цифровым образом и реальными изменениями внешности.

Сравнение: нейросетевой образ и реальная смена имиджа

Виртуальные эксперименты с помощью ИИ отличаются от настоящей смены причёски или стиля. Нейросеть позволяет мгновенно увидеть альтернативный вариант внешности без риска и затрат времени. Реальные изменения, напротив, требуют решения, ухода и адаптации к новому образу, будь то короткая стрижка, окрашивание или смена макияжа. Для медийных персон это ещё и вопрос публичного восприятия, контрактов и узнаваемости.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Шоу-бизнес
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Недвижимость
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
АвтоВАЗ выпустил первый серийный минивэн ВАЗ-2120 в 1998 году Сергей Милешкин Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Последние материалы
Сильную обрезку герани применили перед зимним хранением — Mein schöner Garten
Водолеям подходит собака породы Басенджи по знаку зодиака
Очистка унитаза от известкового налёта требует обработки бачка и ободка — Chip
Французский экспорт в Россию резко сократился из-за санкций ЕС
Промывание риса удаляет крахмал и делает гарнир рассыпчатым — кулинары
Мягкий подъём без рывков снижает утреннюю нагрузку на спину
Подаренные без согласия щенки часто попадают в приюты – кинолог Голубев
АвтоВАЗ выпустил первый серийный минивэн ВАЗ-2120 в 1998 году
Европа готовится к войне с Россией по инерции прошлых конфликтов — историк
Техника окраски через нижнюю линию делает брови натуральными
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.