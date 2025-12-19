Новогодний проект с сюрпризом: Джиган пробуется на роль культового литературного героя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган неожиданно напомнил о себе не музыкальной новостью, а актёрскими амбициями. Артист рассказал, что пробуется на роль одного из самых узнаваемых персонажей русской литературы. Речь идёт о новогодней пародии по мотивам "Мастера и Маргариты", которую готовит крупный телеканал. Об этом музыкант сообщил в своём Telegram-канале.

Рэпер Джиган
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рэпер Джиган

Пробы на неожиданную роль

Денис Устименко-Вайнштейн, более известный под псевдонимом Джиган, подтвердил, что участвует в кастинге нового проекта телеканала ТНТ. По его словам, он рассматривается на роль Воланда — мистического героя романа Михаила Булгакова, чьё появление в Москве запускает цепочку странных и судьбоносных событий. Артист отметил, что подготовка к возможным съёмкам уже идет, а сам проект позиционируется как один из самых громких телевизионных релизов к Новому году.

"Скоро стартуют съёмки фильма "Мастер и Маргарита”, я участвую в пробах на роль Воланда. Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо", — сообщил рэпер Джиган.

Новый взгляд на классику

По предварительной информации, картина может выйти под названием "Мастер и Маргарита. Масло на асфальте". Создатели планируют перенести известных персонажей в атмосферу "лихих 90-х", что предполагает иной визуальный стиль, современные культурные коды и узнаваемые реалии эпохи. Такой подход давно используется в кино и на телевидении, особенно в формате новогодних пародий, где классические сюжеты получают ироничную и актуальную интерпретацию.

Почему формат пародии работает

Новогодние спецпроекты традиционно рассчитаны на широкую аудиторию. Они часто объединяют известных артистов, популярные сюжеты и элементы юмора. В последние годы телеканалы всё чаще экспериментируют с адаптацией классики, добавляя современный контекст, узнаваемые образы и актуальные темы. Участие медийных персонажей из мира музыки и шоу-бизнеса позволяет привлечь дополнительное внимание и расширить аудиторию проекта.

Сравнение: классический роман и телевизионная пародия

Оригинальный роман Михаила Булгакова строится на философских и мистических мотивах, сложных образах и многослойном повествовании. Телевизионная пародия, напротив, делает акцент на юморе, узнаваемых ситуациях и культурных аллюзиях. Если в книге Воланд — фигура почти мифологическая, то в экранизациях и пародиях он часто становится более приземлённым и ироничным персонажем, адаптированным под современные реалии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Джиган может сыграть Воланда в пародии на роман Булгакова
