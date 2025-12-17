Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Для рассады в январе рекомендуют 12–14 часов искусственного освещения
Депутаты Ижевска приняли бюджет с дефицитом в размере 259,8 млн рублей
Пугачёва согласна выступать на корпоративах за 32 млн рублей
Астрономы обнаружили экзопланету PSR J2322-2650b с крайне "тесной" орбитой
Троллейбус Синара-6254 из Челябинска тестируют на улицах Новосибирска
Поезда в Крым получат дополнительные купейные вагоны
Рост заболеваемости гриппом продолжится после каникул — эпидемиолог Онищенко
У острова Ормуз вода стала кроваво-красной, кадры облетели мир — Metro
Вера Сотникова готова приютить у себя Ларису Долину

Роды без боли обернулись кошмаром: признание Симоньян стало предупреждением для будущих матерей

Дети Маргариты Симоньян чуть не умерли во время рождения
Шоу-бизнес

История гибели младенца после домашних родов вновь заставила говорить о границе между осознанным выбором и опасным риском. Случай с актрисой Аишей Чигга вызвал широкий общественный отклик и личную реакцию известных людей. Одной из них стала Маргарита Симоньян, поделившаяся собственным опытом материнства в своём Telegram-канале.

Маргарита Симоньян
Фото: kremlin.ru by Unknown author, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маргарита Симоньян

Почему трагедия вызвала резонанс

Актриса и танцовщица Аиша Чигга потеряла ребёнка во время домашних родов, проходивших под наблюдением акушерки Наталии Котлар, называющей себя "пионером водных родов". Произошедшее вновь подняло вопрос о безопасности альтернативных практик, включая роды вне медицинских учреждений без доступа к реанимации, оборудованию и врачам.

Домашние роды часто позиционируются как более "естественный" процесс, однако акушерские риски сохраняются даже при идеальном течении беременности. Осложнения могут возникнуть внезапно, и в таких ситуациях решающими становятся минуты.

Личный опыт Маргариты Симоньян

Маргарита Симоньян, воспитывающая двух дочерей и сына от Тиграна Кеосаяна, рассказала, что её собственные роды проходили спокойно, однако именно после них возникли критические ситуации, которые невозможно было предсказать заранее.

"У меня было три опыта безоблачных родов. Безоблачных для меня. Два из них — второй и третий — без эпидуралки, вообще без ничего", — поделилась журналистка.

По ее словам, настоящая опасность проявилась уже после появления детей на свет.

"Сразу после безоблачных родов первого и второго моих детей пришлось реанимировать. Они не задышали сами. И не задышали бы, если бы не врачи и не все условия роддома", — рассказала Маргарита Симоньян.

Причины произошедшего так и не были точно установлены, несмотря на нормальное течение родов и отсутствие видимых осложнений.

Почему подготовка не всегда спасает

Симоньян подчеркнула, что даже идеальная подготовка, здоровая беременность и положительный настрой не гарантируют безопасности. В её случае именно наличие врачей, оборудования и протоколов экстренной помощи стало решающим фактором.

Она сделала жёсткий, но, по её мнению, честный вывод: при родах вне медицинского учреждения её дети могли бы не выжить.

"Девочки! Пожалуйста, не рожайте дома! Роды — не лучший повод для экспериментов. Экспериментируйте лучше с мужем. Желательно ДО беременности", — призвала Симоньян.

Журналистка также выразила соболезнования семье, потерявшей ребёнка, назвав произошедшее нелепой и страшной трагедией.

Сравнение: домашние роды и роддом

Роды дома часто выбирают из-за уюта, психологического комфорта и стремления к естественности. Однако роддом предлагает доступ к реанимации, неонатологам и современному оборудованию. В медицинском учреждении возможны экстренное кесарево сечение, кислородная поддержка, интенсивная терапия для новорождённого и матери. Домашние условия лишены этих возможностей, что критично при непредсказуемых осложнениях.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Садоводство, цветоводство
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Речь идет не о ресурсах: противостояние России и Запада получило цивилизационное объяснение
Речь идет не о ресурсах: противостояние России и Запада получило цивилизационное объяснение
Последние материалы
Астрономы обнаружили экзопланету PSR J2322-2650b с крайне "тесной" орбитой
Троллейбус Синара-6254 из Челябинска тестируют на улицах Новосибирска
Деревянные и подвесные ёлки используют вместо живых деревьев — C. B. RADAR
Три занятия пилатесом в неделю ускоряют реабилитацию — Boa Forma
Поезда в Крым получат дополнительные купейные вагоны
Печёночный торт готовят из тонких блинчиков
Комнатные растения снижают проявление зимней хандры
Рост заболеваемости гриппом продолжится после каникул — эпидемиолог Онищенко
У острова Ормуз вода стала кроваво-красной, кадры облетели мир — Metro
Судьбоносные встречи ждут Раков, Дев, Скорпионов и Водолеев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.