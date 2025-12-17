Роды без боли обернулись кошмаром: признание Симоньян стало предупреждением для будущих матерей

Дети Маргариты Симоньян чуть не умерли во время рождения

История гибели младенца после домашних родов вновь заставила говорить о границе между осознанным выбором и опасным риском. Случай с актрисой Аишей Чигга вызвал широкий общественный отклик и личную реакцию известных людей. Одной из них стала Маргарита Симоньян, поделившаяся собственным опытом материнства в своём Telegram-канале.

Фото: kremlin.ru by Unknown author, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маргарита Симоньян

Почему трагедия вызвала резонанс

Актриса и танцовщица Аиша Чигга потеряла ребёнка во время домашних родов, проходивших под наблюдением акушерки Наталии Котлар, называющей себя "пионером водных родов". Произошедшее вновь подняло вопрос о безопасности альтернативных практик, включая роды вне медицинских учреждений без доступа к реанимации, оборудованию и врачам.

Домашние роды часто позиционируются как более "естественный" процесс, однако акушерские риски сохраняются даже при идеальном течении беременности. Осложнения могут возникнуть внезапно, и в таких ситуациях решающими становятся минуты.

Личный опыт Маргариты Симоньян

Маргарита Симоньян, воспитывающая двух дочерей и сына от Тиграна Кеосаяна, рассказала, что её собственные роды проходили спокойно, однако именно после них возникли критические ситуации, которые невозможно было предсказать заранее.

"У меня было три опыта безоблачных родов. Безоблачных для меня. Два из них — второй и третий — без эпидуралки, вообще без ничего", — поделилась журналистка.

По ее словам, настоящая опасность проявилась уже после появления детей на свет.

"Сразу после безоблачных родов первого и второго моих детей пришлось реанимировать. Они не задышали сами. И не задышали бы, если бы не врачи и не все условия роддома", — рассказала Маргарита Симоньян.

Причины произошедшего так и не были точно установлены, несмотря на нормальное течение родов и отсутствие видимых осложнений.

Почему подготовка не всегда спасает

Симоньян подчеркнула, что даже идеальная подготовка, здоровая беременность и положительный настрой не гарантируют безопасности. В её случае именно наличие врачей, оборудования и протоколов экстренной помощи стало решающим фактором.

Она сделала жёсткий, но, по её мнению, честный вывод: при родах вне медицинского учреждения её дети могли бы не выжить.

"Девочки! Пожалуйста, не рожайте дома! Роды — не лучший повод для экспериментов. Экспериментируйте лучше с мужем. Желательно ДО беременности", — призвала Симоньян.

Журналистка также выразила соболезнования семье, потерявшей ребёнка, назвав произошедшее нелепой и страшной трагедией.

Сравнение: домашние роды и роддом

Роды дома часто выбирают из-за уюта, психологического комфорта и стремления к естественности. Однако роддом предлагает доступ к реанимации, неонатологам и современному оборудованию. В медицинском учреждении возможны экстренное кесарево сечение, кислородная поддержка, интенсивная терапия для новорождённого и матери. Домашние условия лишены этих возможностей, что критично при непредсказуемых осложнениях.