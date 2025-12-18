Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Начнём всё сначала: Вера Сотникова пригласила Ларису Долину туда, где нет осуждения

Вера Сотникова готова приютить у себя Ларису Долину
Шоу-бизнес

Телеведущая и актриса Вера Сотникова публично вступилась за народную артистку Ларису Долину на фоне резкой критики и оскорблений в соцсетях. Она призналась, что была потрясена масштабом травли и реакцией пользователей, которые, по её словам, не вникая в обстоятельства, с готовностью осуждают человека в уязвимом положении. Сотникова подчеркнула, что подобная агрессия выглядит особенно жестоко, когда речь идёт о человеке, переживающем непростой период.

Вера Сотникова
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вера Сотникова

Реакция на травлю в социальных сетях

Актриса отметила, что ситуация Ларисы Долиной стала для неё личным поводом высказаться. По её мнению, в цифровой среде всё чаще стираются границы допустимого, а чувство безнаказанности подталкивает людей к грубым высказываниям. Сотникова подчеркнула, что не считает нормальным публичное унижение и осуждение без понимания контекста. Она назвала происходящее проявлением вседозволенности, которая разрушает и тех, кто становится её жертвой, и саму культуру общения.

В своём обращении телеведущая дала понять, что считает важным не молчать в подобных ситуациях. Она уверена, что поддержка и человеческое участие способны сыграть куда большую роль, чем поток негативных комментариев. По словам Сотниковой, даже известные и успешные люди нуждаются в защите и простом сочувствии.

Предложение личной поддержки

Вера Сотникова не ограничилась общими словами и предложила Ларисе Долиной конкретную помощь. Она публично пригласила певицу к себе, подчеркнув, что её жест продиктован искренним желанием поддержать. Актриса также сообщила, что намерена связаться с директором Долиной, чтобы донести своё предложение напрямую.

"Лариса, если что… приезжай ко мне! У меня красивый дом, небольшой, но мы поместимся! Я предлагаю тебе свой кров. Обниму тебя, выпьем вина и начнём всё с начала", — написала Вера Сотникова в личном блоге.

По словам актрисы, это не импульсивное заявление, а осознанный шаг. Она подчеркнула, что готова разделить с коллегой время, разговор и простое человеческое тепло без публичности и лишнего шума.

Почему публичная поддержка важна

Истории, подобные этой, вновь поднимают вопрос о роли публичных фигур в обсуждении травли и давления в интернете. Когда известные люди открыто выражают солидарность, это может изменить тон общественной дискуссии. Поддержка со стороны коллег помогает сместить фокус с обвинений на поиск выхода из кризисной ситуации. Кроме того, такие жесты напоминают аудитории, что за громкими именами стоят живые люди со своими переживаниями.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
