Год лошади как точка перелома: Катя Лель готовится прожить 2026-й сразу в нескольких измерениях

Катя Лель поедет в Тибет проживать 12 кармических жизней

Катя Лель уже строит планы на 2026 год и говорит о нём как о переломном этапе. Певица собирается совместить духовные практики, гастрольную работу и семейные поездки, а также открыто рассуждает о будущем коллег по сцене. В разговоре артистка затронула и личные страхи, и музыкальные коллаборации. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Катя Лель

Планы на год лошади и личные страхи

2026 год Катя Лель воспринимает как особенный и наполненный символическим смыслом. Артистка признаётся, что давно задумывается о поездке в Тибет, которую планирует на май. По её словам, именно в год лошади, согласно восточным представлениям, появляется возможность прожить сразу 12 кармических воплощений, если оказаться в местах с сильной энергетикой. Для певицы это не просто путешествие, а важная личная цель и давняя мечта.

При этом Лель честно говорит о своих страхах и не стремится их преодолевать любой ценой. Опыт общения с лошадьми оказался для неё травматичным: во время поездки в Африке животное несколько раз вставало на дыбы, что оставило сильное впечатление. После этого артистка решила не возвращаться к верховой езде и больше не испытывать себя в этом направлении.

Праздники, гастроли и семейный формат

Новый год Катя Лель традиционно встретит не дома, а на работе. Певица планирует праздничный корпоратив в Дубае, куда возьмёт с собой семью. Такой формат для неё привычен: сцена, перелёты и близкие рядом. Артистка отмечает, что старается совмещать профессиональные обязательства и личную жизнь, особенно в знаковые даты.

Что касается новогоднего стола, Лель не отказывает себе в удовольствиях, но подходит к выбору ингредиентов осознанно. Она предпочитает традиционные блюда, такие как оливье, но старается избегать классического майонеза, заменяя его более лёгкими вариантами или сметаной. Такой подход позволяет сохранить вкус и не перегружать рацион.

Музыкальная свобода и возможные коллаборации

Катя Лель также высказалась о ситуации Клавы Коки, которая недавно покинула лейбл Black Star и начала самостоятельный путь. Певица считает, что успех в таких условиях полностью зависит от самого артиста, его смелости и готовности брать ответственность за творчество. По её мнению, независимость может стать как вызовом, так и новым этапом роста.

"Всё в руках артиста. Я желаю Клаве Коке, чтобы она так же круто шла вперёд и вообще ничего не боялась", — отметила певица.

Лель не исключает и творческого сотрудничества. Если Клава Кока захочет перепеть один из её треков, артистка готова дать разрешение при условии что результат будет интересным. Для неё важно не просто повторение, а новое звучание и живой тандем.

Сравнение: духовные практики и гастрольная жизнь артиста

Современные артисты всё чаще совмещают сценическую деятельность с поиском внутреннего баланса. Гастрольная жизнь предполагает постоянные перелёты, выступления и публичность, тогда как духовные практики, такие как поездки в Тибет, направлены на уединение и переосмысление. В первом случае акцент делается на работе и контакте с аудиторией, во втором — на личных ощущениях и внутреннем развитии. Для Кати Лель эти два направления не противоречат друг другу, а дополняют общий жизненный ритм.