Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Израиль и Египет заключили масштабное газовое соглашение на $35 млрд
Астрономы обнаружили планету с алмазным снегом — Astrophys. J. Lett.
Власти начали подготовку планировки Печерских Песков — институт развития агломераций
Сансевиерия, спатифиллум и хлорофитум очищают воздух в доме — Actualno
Кошки могут использовать пристальный взгляд вместо громкого мяуканья
"Джеймс Уэбб" измерил неожиданно низкую температуру суперземли — NASA
Бензиновый двигатель остался самым предсказуемым по затратам
Суд в Магнитогорске взыскал с хоккеиста КХЛ 10 млн рублей — URA.RU
Списание ипотеки после рождения четвёртого ребёнка предложила депутат Останина

Год лошади как точка перелома: Катя Лель готовится прожить 2026-й сразу в нескольких измерениях

Катя Лель поедет в Тибет проживать 12 кармических жизней
Шоу-бизнес

Катя Лель уже строит планы на 2026 год и говорит о нём как о переломном этапе. Певица собирается совместить духовные практики, гастрольную работу и семейные поездки, а также открыто рассуждает о будущем коллег по сцене. В разговоре артистка затронула и личные страхи, и музыкальные коллаборации. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Катя Лель
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Катя Лель

Планы на год лошади и личные страхи

2026 год Катя Лель воспринимает как особенный и наполненный символическим смыслом. Артистка признаётся, что давно задумывается о поездке в Тибет, которую планирует на май. По её словам, именно в год лошади, согласно восточным представлениям, появляется возможность прожить сразу 12 кармических воплощений, если оказаться в местах с сильной энергетикой. Для певицы это не просто путешествие, а важная личная цель и давняя мечта.

При этом Лель честно говорит о своих страхах и не стремится их преодолевать любой ценой. Опыт общения с лошадьми оказался для неё травматичным: во время поездки в Африке животное несколько раз вставало на дыбы, что оставило сильное впечатление. После этого артистка решила не возвращаться к верховой езде и больше не испытывать себя в этом направлении.

Праздники, гастроли и семейный формат

Новый год Катя Лель традиционно встретит не дома, а на работе. Певица планирует праздничный корпоратив в Дубае, куда возьмёт с собой семью. Такой формат для неё привычен: сцена, перелёты и близкие рядом. Артистка отмечает, что старается совмещать профессиональные обязательства и личную жизнь, особенно в знаковые даты.

Что касается новогоднего стола, Лель не отказывает себе в удовольствиях, но подходит к выбору ингредиентов осознанно. Она предпочитает традиционные блюда, такие как оливье, но старается избегать классического майонеза, заменяя его более лёгкими вариантами или сметаной. Такой подход позволяет сохранить вкус и не перегружать рацион.

Музыкальная свобода и возможные коллаборации

Катя Лель также высказалась о ситуации Клавы Коки, которая недавно покинула лейбл Black Star и начала самостоятельный путь. Певица считает, что успех в таких условиях полностью зависит от самого артиста, его смелости и готовности брать ответственность за творчество. По её мнению, независимость может стать как вызовом, так и новым этапом роста.

"Всё в руках артиста. Я желаю Клаве Коке, чтобы она так же круто шла вперёд и вообще ничего не боялась", — отметила певица.

Лель не исключает и творческого сотрудничества. Если Клава Кока захочет перепеть один из её треков, артистка готова дать разрешение при условии что результат будет интересным. Для неё важно не просто повторение, а новое звучание и живой тандем.

Сравнение: духовные практики и гастрольная жизнь артиста

Современные артисты всё чаще совмещают сценическую деятельность с поиском внутреннего баланса. Гастрольная жизнь предполагает постоянные перелёты, выступления и публичность, тогда как духовные практики, такие как поездки в Тибет, направлены на уединение и переосмысление. В первом случае акцент делается на работе и контакте с аудиторией, во втором — на личных ощущениях и внутреннем развитии. Для Кати Лель эти два направления не противоречат друг другу, а дополняют общий жизненный ритм.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Бизнес
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Недвижимость
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Монофосфат калия используют для подкормки малины в декабре
Садоводство, цветоводство
Монофосфат калия используют для подкормки малины в декабре
Популярное
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным

Почему замиокулькас у одних превращается в роскошный куст, а у других быстро гибнет? Семь правил помогут понять его характер и настроить простой, но точный уход.

Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Катя Лель поедет в Тибет проживать 12 кармических жизней
Комнатные растения по фэн-шуй активизируют энергию роста и действия — The Spruce
Кошки могут использовать пристальный взгляд вместо громкого мяуканья
"Джеймс Уэбб" измерил неожиданно низкую температуру суперземли — NASA
Бензиновый двигатель остался самым предсказуемым по затратам
Флисовая куртка вошла в повседневную моду городов — Harper's Bazaar
Амортизацию стопы при плоскостопии компенсируют силовыми тренировками
Салат из говядины, сыра, огурцов и яиц гармоничен по составу
Суд в Магнитогорске взыскал с хоккеиста КХЛ 10 млн рублей — URA.RU
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.