Когда доверие оборачивается катастрофой: опыт Волочковой оказался жёстче громкого дела Долиной

Волочкова вспомнила, как её семья пострадала от мошенников

История с квартирой Ларисы Долиной продолжает обсуждаться по всей стране, но, как выяснилось, знают о ней далеко не все представители шоу-бизнеса. Анастасия Волочкова призналась, что до недавнего времени не была в курсе случившегося с коллегой, несмотря на их давнее знакомство. При этом балерина неожиданно поделилась личным опытом, который оказался не менее драматичным.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пара балетных туфель

"Я не могу комментировать то, о чём не знаю"

Анастасия Волочкова отметила, что давно знакома с Ларисой Долиной и относится к ней с искренним уважением. По словам балерины, певица присутствовала на её свадьбе в Москве, которая проходила в Юсуповском дворце, однако подробности нынешней ситуации ей неизвестны. Волочкова подчеркнула, что не считает возможным делать выводы, не обладая полной информацией.

"Я с Ларисой дружу, она была на моей свадьбе в Москве, в Юсуповском дворце. Но я просто не в теме, что там произошло", — пояснила артистка в беседе с "МК".

Балерина добавила, что вокруг истории много домыслов, а сама она предпочитает говорить только о том, что знает лично. При этом негативных слов в адрес Долиной у неё нет, поскольку она знает её как порядочного и доброго человека.

Личный опыт: потеря квартиры в юности

Разговор о ситуации с недвижимостью неожиданно перешёл к личной истории Волочковой. Артистка призналась, что её семья столкнулась с мошенничеством ещё много лет назад, когда ей было всего 17 лет. Тогда родители будущей примы потеряли квартиру в Санкт-Петербурге и остались без жилья.

"Мои родители потеряли квартиру, когда мне было 17 лет, и мы остались на улице, это было в Санкт-Петербурге", — рассказала балерина.

По её словам, семья жила в Выборгском районе и планировала улучшить условия: обменять двухкомнатную квартиру на однокомнатную в центре города. Это было связано с напряжённым графиком Анастасии: она одновременно училась в Академии русского балета имени Вагановой и начала работать солисткой Мариинского театра. Родители продали квартиру и даже гараж, однако деньги передали знакомой — маклеру, которая вскоре заявила о якобы совершённом на неё нападении.

"Мы остались без денег и без крыши над головой"

История закончилась для семьи трагично. Ни квартиры, ни средств им вернуть не удалось, а версия об ограблении так и осталась под вопросом. Волочкова уверена, что речь шла о продуманной мошеннической схеме.

"В одночасье мы остались на улице и вынуждены были переехать в коммунальную квартиру", — вспоминает она.

Балерина рассказала, что семье пришлось ютиться всем вместе — с родителями, бабушкой, нуждавшейся в уходе, и домашними животными. Несмотря на тяжёлые бытовые условия, Анастасия продолжала репетировать "Лебединое озеро", которое стало её государственным экзаменом в Мариинском театре.

Почему Волочкова спокойно относится к звонкам мошенников

Сегодня, по словам артистки, телефонные попытки обмана не вызывают у неё сильных эмоций. Пережитый опыт научил её иначе относиться к подобным ситуациям. Она подчёркивает, что знает цену стабильности и понимает, как быстро можно лишиться всего.

"Я сейчас живу во дворце, но я знаю, что такое жить в одной коммуналке с мамой, папой, бабушкой без ноги. А ещё кот, питбультерьер, попугайчик, хомячок — вот таким составом мы жили", — отмечает Волочкова.

Сравнение: громкие случаи мошенничества со звёздами

История Ларисы Долиной и опыт Анастасии Волочковой показывают, что даже известность и жизненный опыт не всегда защищают от обмана. В случае Долиной мошенники убедили певицу продать квартиру и передать им деньги, тогда как семья Волочковой стала жертвой сделки с недвижимостью через знакомого посредника. Общим остаётся одно — доверие, которым злоумышленники умело пользуются.