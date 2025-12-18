Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мигающий индикатор указывает на повышенный риск поломки
Бактерия из кефира подавила маркеры иммунного старения — gazeta.ru
Позитивное подкрепление решает бытовые проблемы с собакой
Французские тосты в духовке подходят для бранча — The Spruce Eats
Немецкая Metro увеличила инвестиции в российские магазины на 13,2%
Лариса Долина выплатила 4,48 млн рублей риелтору при продаже квартиры в Хамовниках
Около трети Великой Китайской стены оказалось разрушено — историки
Угги вошли в зимние образы 2026 года как акцентная обувь — Harper’s Bazaar
Госдума приняла закон о блокировке сайтов, торгующих табачной продукцией

Когда доверие оборачивается катастрофой: опыт Волочковой оказался жёстче громкого дела Долиной

Волочкова вспомнила, как её семья пострадала от мошенников
Шоу-бизнес

История с квартирой Ларисы Долиной продолжает обсуждаться по всей стране, но, как выяснилось, знают о ней далеко не все представители шоу-бизнеса. Анастасия Волочкова призналась, что до недавнего времени не была в курсе случившегося с коллегой, несмотря на их давнее знакомство. При этом балерина неожиданно поделилась личным опытом, который оказался не менее драматичным.

Пара балетных туфель
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пара балетных туфель

"Я не могу комментировать то, о чём не знаю"

Анастасия Волочкова отметила, что давно знакома с Ларисой Долиной и относится к ней с искренним уважением. По словам балерины, певица присутствовала на её свадьбе в Москве, которая проходила в Юсуповском дворце, однако подробности нынешней ситуации ей неизвестны. Волочкова подчеркнула, что не считает возможным делать выводы, не обладая полной информацией.

"Я с Ларисой дружу, она была на моей свадьбе в Москве, в Юсуповском дворце. Но я просто не в теме, что там произошло", — пояснила артистка в беседе с "МК".

Балерина добавила, что вокруг истории много домыслов, а сама она предпочитает говорить только о том, что знает лично. При этом негативных слов в адрес Долиной у неё нет, поскольку она знает её как порядочного и доброго человека.

Личный опыт: потеря квартиры в юности

Разговор о ситуации с недвижимостью неожиданно перешёл к личной истории Волочковой. Артистка призналась, что её семья столкнулась с мошенничеством ещё много лет назад, когда ей было всего 17 лет. Тогда родители будущей примы потеряли квартиру в Санкт-Петербурге и остались без жилья.

"Мои родители потеряли квартиру, когда мне было 17 лет, и мы остались на улице, это было в Санкт-Петербурге", — рассказала балерина.

По её словам, семья жила в Выборгском районе и планировала улучшить условия: обменять двухкомнатную квартиру на однокомнатную в центре города. Это было связано с напряжённым графиком Анастасии: она одновременно училась в Академии русского балета имени Вагановой и начала работать солисткой Мариинского театра. Родители продали квартиру и даже гараж, однако деньги передали знакомой — маклеру, которая вскоре заявила о якобы совершённом на неё нападении.

"Мы остались без денег и без крыши над головой"

История закончилась для семьи трагично. Ни квартиры, ни средств им вернуть не удалось, а версия об ограблении так и осталась под вопросом. Волочкова уверена, что речь шла о продуманной мошеннической схеме.

"В одночасье мы остались на улице и вынуждены были переехать в коммунальную квартиру", — вспоминает она.

Балерина рассказала, что семье пришлось ютиться всем вместе — с родителями, бабушкой, нуждавшейся в уходе, и домашними животными. Несмотря на тяжёлые бытовые условия, Анастасия продолжала репетировать "Лебединое озеро", которое стало её государственным экзаменом в Мариинском театре.

Почему Волочкова спокойно относится к звонкам мошенников

Сегодня, по словам артистки, телефонные попытки обмана не вызывают у неё сильных эмоций. Пережитый опыт научил её иначе относиться к подобным ситуациям. Она подчёркивает, что знает цену стабильности и понимает, как быстро можно лишиться всего.

"Я сейчас живу во дворце, но я знаю, что такое жить в одной коммуналке с мамой, папой, бабушкой без ноги. А ещё кот, питбультерьер, попугайчик, хомячок — вот таким составом мы жили", — отмечает Волочкова.

Сравнение: громкие случаи мошенничества со звёздами

История Ларисы Долиной и опыт Анастасии Волочковой показывают, что даже известность и жизненный опыт не всегда защищают от обмана. В случае Долиной мошенники убедили певицу продать квартиру и передать им деньги, тогда как семья Волочковой стала жертвой сделки с недвижимостью через знакомого посредника. Общим остаётся одно — доверие, которым злоумышленники умело пользуются.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Садоводство, цветоводство
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Популярное
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным

Почему замиокулькас у одних превращается в роскошный куст, а у других быстро гибнет? Семь правил помогут понять его характер и настроить простой, но точный уход.

Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Французские тосты в духовке подходят для бранча — The Spruce Eats
Немецкая Metro увеличила инвестиции в российские магазины на 13,2%
Лариса Долина выплатила 4,48 млн рублей риелтору при продаже квартиры в Хамовниках
Около трети Великой Китайской стены оказалось разрушено — историки
Угги вошли в зимние образы 2026 года как акцентная обувь — Harper’s Bazaar
Древесная зола снижает кислотность грунта — агроном Терентьев
Госдума приняла закон о блокировке сайтов, торгующих табачной продукцией
Случайная реакция на лай собаки провоцирует закрепление привычки
Селёдочный паштет из 4 ингредиентов прост в приготовлении
Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.