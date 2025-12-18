Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Млечном Пути обнаружен источник радиосигнала с периодом 22 минуты — Earth
Пумы в Патагонии сократили охотничьи территории из-за пингвинов — эколог Серота
Житель Северной Осетии выжил после нападения волка — местная администрация
Тысячи фермеров протестуют в Брюсселе против политики ЕС и соглашения с МЕРКОСУР
Праздничное меню подводит незаметно: какие блюда делают Новый год испытанием для желу
Итальянские кондитеры используют рикотту для кремовых десертов
Средство для контуринга носа должно быть на 1-2 тона темнее цвета кожи
Цифровые платформы контролируют процессы ремонта в СТО — Autoblog
Неаккуратное резюме производит отрицательное впечатление — HR Смирнова

Никита Джигурда снова ломает ожидания: в 2026 году его семья может резко измениться

Никита Джигурда хочет в пятый раз стать отцом в 2026 году
Шоу-бизнес

Будущее в семье Никиты Джигурды может принести важные перемены. Артист не скрывает, что задумывается о пополнении и строит планы на ближайшие годы. По его словам, идея снова стать отцом для него не спонтанна, а вынашивается давно.

Никита Джигурда
Фото: commons.wikimedia.org by Чръный человек, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Никита Джигурда

Планы на пополнение в семье

Никита Джигурда заявил, что намерен вновь испытать радость отцовства уже в 2026 году. Сейчас у певца и актёра четверо детей, однако он признаётся, что не считает эту цифру окончательной. Артист подчёркивает, что мысль о пятом ребёнке для него — осознанное желание, а не мимолётный импульс.

"Давно хочу ещё одного наследника. У меня мечта в 2026 году стать снова отцом. Хочу пятого", — передаёт слова артиста Общественная Служба Новостей.

По словам Джигурды, пол будущего ребёнка для него не принципиален. Он отмечает, что будет одинаково счастлив как рождению сына, так и дочери, поскольку главное — сама возможность снова стать родителем.

Семья и дети Никиты Джигурды

В настоящее время у артиста четверо детей. Двое из них родились в браке с его четвёртой супругой Мариной Анисиной. Эти отношения стали одними из самых обсуждаемых в жизни шоумена, и вопросы семьи нередко поднимаются в интервью и публичных выступлениях.

Кроме того, у Никиты Джигурды есть сыновья от предыдущих браков. Он не раз подчёркивал, что старается поддерживать связь с детьми и участвовать в их жизни, несмотря на плотный график и публичную деятельность.

Личное решение и взгляд в будущее

Желание снова стать отцом артист объясняет внутренней потребностью и ощущением, что у него ещё есть силы и энергия для воспитания ребёнка. В его словах звучит уверенность в завтрашнем дне и позитивный настрой, что редкость для шоу-бизнеса, где личная жизнь часто становится предметом споров и слухов.

Джигурда также отмечает, что опыт многодетного отца позволяет ему иначе смотреть на родительство. Он считает, что с возрастом приходит больше терпения и осознанности, а это важно для семьи и гармоничных отношений.

Плюсы и минусы позднего отцовства

Решение стать отцом в зрелом возрасте имеет свои особенности. С одной стороны, это даёт определённые преимущества, с другой — требует дополнительной ответственности.

Плюсы позднего отцовства очевидны. Мужчина, как правило, более стабилен финансово и психологически. У него уже есть жизненный опыт, сформированные ценности и понимание, как выстраивать отношения с детьми. Кроме того, зрелые родители часто уделяют больше внимания воспитанию и развитию ребёнка.

Однако существуют и минусы. С возрастом снижается физическая выносливость, а забота о маленьком ребёнке требует много энергии. Также важно учитывать разницу поколений, которая может повлиять на интересы и способы общения в будущем.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Садоводство, цветоводство
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Бизнес
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Популярное
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия

Германия столкнулась с резким падением своего присутствия на российском рынке. Объём немецкого экспорта в Россию сократился более чем на 70 процентов.

Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц Сергей Милешкин Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Никита Джигурда хочет в пятый раз стать отцом в 2026 году
Пумы в Патагонии сократили охотничьи территории из-за пингвинов — эколог Серота
Житель Северной Осетии выжил после нападения волка — местная администрация
Тысячи фермеров протестуют в Брюсселе против политики ЕС и соглашения с МЕРКОСУР
Праздничное меню подводит незаметно: какие блюда делают Новый год испытанием для желу
Итальянские кондитеры используют рикотту для кремовых десертов
Средство для контуринга носа должно быть на 1-2 тона темнее цвета кожи
Цифровые платформы контролируют процессы ремонта в СТО — Autoblog
Неаккуратное резюме производит отрицательное впечатление — HR Смирнова
Детское шампанское содержит избыток сахара и консервантов — педиатр Мальцева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.