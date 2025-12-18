Никита Джигурда снова ломает ожидания: в 2026 году его семья может резко измениться

Никита Джигурда хочет в пятый раз стать отцом в 2026 году

Будущее в семье Никиты Джигурды может принести важные перемены. Артист не скрывает, что задумывается о пополнении и строит планы на ближайшие годы. По его словам, идея снова стать отцом для него не спонтанна, а вынашивается давно.

Фото: commons.wikimedia.org by Чръный человек, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Никита Джигурда

Планы на пополнение в семье

Никита Джигурда заявил, что намерен вновь испытать радость отцовства уже в 2026 году. Сейчас у певца и актёра четверо детей, однако он признаётся, что не считает эту цифру окончательной. Артист подчёркивает, что мысль о пятом ребёнке для него — осознанное желание, а не мимолётный импульс.

"Давно хочу ещё одного наследника. У меня мечта в 2026 году стать снова отцом. Хочу пятого", — передаёт слова артиста Общественная Служба Новостей.

По словам Джигурды, пол будущего ребёнка для него не принципиален. Он отмечает, что будет одинаково счастлив как рождению сына, так и дочери, поскольку главное — сама возможность снова стать родителем.

Семья и дети Никиты Джигурды

В настоящее время у артиста четверо детей. Двое из них родились в браке с его четвёртой супругой Мариной Анисиной. Эти отношения стали одними из самых обсуждаемых в жизни шоумена, и вопросы семьи нередко поднимаются в интервью и публичных выступлениях.

Кроме того, у Никиты Джигурды есть сыновья от предыдущих браков. Он не раз подчёркивал, что старается поддерживать связь с детьми и участвовать в их жизни, несмотря на плотный график и публичную деятельность.

Личное решение и взгляд в будущее

Желание снова стать отцом артист объясняет внутренней потребностью и ощущением, что у него ещё есть силы и энергия для воспитания ребёнка. В его словах звучит уверенность в завтрашнем дне и позитивный настрой, что редкость для шоу-бизнеса, где личная жизнь часто становится предметом споров и слухов.

Джигурда также отмечает, что опыт многодетного отца позволяет ему иначе смотреть на родительство. Он считает, что с возрастом приходит больше терпения и осознанности, а это важно для семьи и гармоничных отношений.

Плюсы и минусы позднего отцовства

Решение стать отцом в зрелом возрасте имеет свои особенности. С одной стороны, это даёт определённые преимущества, с другой — требует дополнительной ответственности.

Плюсы позднего отцовства очевидны. Мужчина, как правило, более стабилен финансово и психологически. У него уже есть жизненный опыт, сформированные ценности и понимание, как выстраивать отношения с детьми. Кроме того, зрелые родители часто уделяют больше внимания воспитанию и развитию ребёнка.

Однако существуют и минусы. С возрастом снижается физическая выносливость, а забота о маленьком ребёнке требует много энергии. Также важно учитывать разницу поколений, которая может повлиять на интересы и способы общения в будущем.