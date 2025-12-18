Появление Дибровой с Товстиком стало сигналом: его бывшая жена оставила сопернице скрытое послание

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Недавнее появление Романа Товстика в компании Полины Дибровой вызвало волну обсуждений. Не осталась в стороне и его бывшая супруга. Публикация в её сторис, сделанная на фоне внушительных фигур лошадей, привлекла внимание многих. Она сопроводила снимок с ребёнком неоднозначной фразой.

Цветок рядом с ноутбуком
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветок рядом с ноутбуком

"Год лошади растопчет всех змей, и кто-то останется на коне", — написала Елена Товстик.

Этот пост был воспринят многими как прямой ответ на заявления Полины и её выход в свет с Романом.

Полина Диброва о новом этапе жизни

Сама Полина Диброва прокомментировала ситуацию, объяснив, что её совместный выход с Романом на мероприятие был продиктован желанием поддержать его. По её словам, она посчитала, что их появление вместе "уже будет правильным". Это заявление прозвучало на фоне её откровенного рассказа о разводе с Дмитрием Дибровым. Полина призналась, что обстоятельства сложились таким образом, что она влюбилась в другого человека. Она подчеркнула, что конфликт с бывшим супругом отсутствовал и дети были заранее осведомлены о предстоящем расставании родителей.

Завершение долгого брака

Напомним, что брак Полины и Дмитрия Дибровых продлился 16 лет. Официальное расторжение брака произошло в сентябре текущего года. Это событие последовало через несколько месяцев после того, как информация об отношениях Полины с Романом Товстиком стала известна широкой публике.

Размышления о прошлом и будущем

Публичные заявления и намёки в социальных сетях часто становятся отражением сложных личных переживаний. В данном случае появление Романа Товстика с Полиной Дибровой, по всей видимости, спровоцировало эмоциональную реакцию у его бывшей супруги. Её слова о "змеях" и "оставшихся на коне" могут быть интерпретированы как метафорическое выражение борьбы за своё место под солнцем и стремление к справедливости.

Полина Диброва открыто говорит о переменах в личной жизни, подчёркивая отсутствие вражды с экс-супругом и заботу о благополучии детей. Её готовность делиться подробностями развода и новых отношений свидетельствует о желании контролировать общественное мнение и представить свою версию событий.

Ситуация вокруг этих публичных фигур демонстрирует, как личные драмы могут разворачиваться на глазах у общественности, давая возможность каждому наблюдателю делать собственные выводы.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
