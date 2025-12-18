Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новогоднее настроение не торопится к Люси Чеботиной: певица нашла способ его вернуть

Люся Чеботина хочет сходить в Большой театр на "Щелкунчика"
Шоу-бизнес

Недавно стало известно о переменах в личной жизни популярной певицы Люси Чеботиной. Артистка не скрывает своих чувств и периодически делится подробностями отношений со своим избранником. На церемонии вручения премии Music Box, которая проходила в Live Арене, Люся появилась в эффектной чёрной шубе. В беседе с журналистами она рассказала о своих планах на предновогодний период.

Люся Чеботина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Люся Чеботина

В поисках праздничного настроения

По признанию самой певицы, новогоднее настроение пока обходит её стороной, но она не отчаивается, считая, что ощущение праздника приходит лишь за несколько дней до его наступления. Чтобы приблизить долгожданное событие, артистка планирует провести время с близкими.

"Я думаю, что мы с моей семьёй и с моим молодым человеком будем как-то наращивать это новогоднее настроение походами на какие-то ёлки", — передаёт слова знаменитости "КП".

Люся призналась, что особые надежды она возлагает на поход в Большой театр на балет "Щелкунчик".

"Мне кажется, что тогда уже появится колоссальное новогоднее настроение", — выразила уверенность певица.

Подарки: главное — внимание

Вопрос подарков также был затронут в беседе. Люся Чеботина сообщила, что процесс выбора и приобретения презентов уже идёт полным ходом.

"Какие-то подарки уже в процессе, едут, какие-то ещё нет", — уточнила она.

Певица подчеркнула, что для неё не имеет значения стоимость подарка, если он выбран с душой.

"Их бюджет не обсуждается. Если я знаю, что человек хочет эту вещь, то здесь вопрос о бюджете не стоит", — заявила артистка.

Собственные желания и ожидания

Говоря о своих личных пожеланиях, Люся отметила, что у неё самой нет каких-то конкретных материальных вещей, о которых бы она мечтала.

"Лично у меня как-то нет материальных вещей, которые бы я хотела, потому что, мне кажется, у меня есть всё, о чём я мечтала. Я всё получила. Не получила, а купила сама!" — с улыбкой добавила она.

Тем не менее певица уверена в безупречном вкусе своих близких и предвкушает приятные сюрпризы. Она уверена, что ей понравится всё, что она получит в подарок.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
