Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Комнатные растения выбрасывают для защиты всей коллекции — Country Living
Хлеб удерживает мясной сок в котлетах при жарке — кулинары
Верхние части дверей и рамы картин остаются самыми пыльными зонами квартиры
Конструкторы LEGO стали хитом предновогодних продаж
DCT использует два сцепления для чётных и нечётных передач — Jalopnik
Приём хлорофилла не снижает вес и вызывает побочные эффекты — Юлия Сластен
Дмитрий Дибров сожалеет, что не отметит Новый год с детьми
Вересковый цветок устойчив к засухе при правильном подборе вида — Cicekse
Домашняя смесь с содой и зубной пастой удаляет жир с кухонных шкафов — Primainspirace

Стаса Пьеху обвинили в равнодушии к сыну: его реакция на критику не оставила вопросов

Стас Пьеха напомнил о том, что он учится на психолога
Шоу-бизнес

Недавно певец и телеведущий Стас Пьеха вызвал бурную реакцию своими весьма неординарными рассуждениями о родительстве. В одном из последних интервью артист поделился взглядами, которые многие сочли шокирующими: он не считает фигуру отца абсолютно необходимой для полноценного развития ребёнка. Пьеха открыто признался, что не готов к постоянному совместному проживанию со своим сыном Петром. На сегодняшний день его вовлечённость в жизнь наследника сводится к финансовой поддержке, редким встречам и оказанию помощи в сложных жизненных ситуациях. При этом Стас подчеркнул, что не принимает никакого участия в процессе воспитания.

Стас Пьеха
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стас Пьеха

Общественный шквал и личная позиция

Такое заявление вызвало волну критики и негативных комментариев в адрес артиста. Негатив дошел даже до матери Стаса, которая, услышав о высказываниях сына в интернете, связалась с ним. В ответ на шквал осуждения Пьеха решил прояснить свою позицию. Он подчеркнул, что его рассуждения основаны на знаниях в области психологии и личном опыте. По мнению артиста, если в изначальной семейной структуре отсутствует фигура отца, то попытки искусственно ввести её позднее, скорее всего, не принесут желаемого результата.

"Я, как человек, который учится на психолога и знаком с семейной системой, имею право такое говорить", — пояснил свою точку зрения Стас Пьеха.

Стоит напомнить, что Стас Пьеха был в браке с моделью Натальей Горчаковой. Их союз продлился недолго, но в марте 2014 года у пары родился сын Пётр.

Психологический аспект и личный выбор

Размышления Стаса Пьехи затрагивают глубокие вопросы о формировании личности и влиянии семейной среды. Его слова о том, что отсутствие отца в изначальной семейной модели делает последующее его включение проблематичным, перекликаются с некоторыми психологическими теориями. Артист, будучи студентом психологического факультета, опирается на полученные знания, пытаясь объяснить свою позицию. Он не отрицает важности родительской фигуры в целом, но акцентирует внимание на том, что для него лично в контексте его семейной ситуации и жизненного опыта такой формат участия в воспитании представляется нецелесообразным или даже невозможным.

Его готовность к финансовой поддержке и помощи в кризисных ситуациях говорит о том, что он не снимает с себя ответственности как родитель, но определяет её в рамках, которые считает для себя приемлемыми и, возможно, наиболее эффективными для ребёнка в сложившихся обстоятельствах. Это не отказ от отцовства, а скорее переосмысление его форм и содержания, основанное на личном мировоззрении и профессиональном обучении.

Ожидания и реальность

Публичные фигуры часто сталкиваются с повышенным вниманием к своей личной жизни и высказываниям. В случае Стаса Пьехи его откровенность относительно родительских ролей и готовности к воспитанию вызвала неоднозначную реакцию. Общество привыкло к определённым моделям поведения и ожидает от родителей, особенно от отцов, активного участия в жизни детей. Однако, как показывает пример артиста, существуют и другие подходы, основанные на индивидуальных убеждениях и психологических знаниях. Важно понимать, что каждый человек имеет право на собственное видение родительства и осуждение без попытки понять мотивы и основания такого видения может быть преждевременным.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Бизнес
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Томат Малиновка яблочная стабильно плодоносит в холодное лето
Садоводство, цветоводство
Томат Малиновка яблочная стабильно плодоносит в холодное лето
Популярное
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия

Германия столкнулась с резким падением своего присутствия на российском рынке. Объём немецкого экспорта в Россию сократился более чем на 70 процентов.

Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Последние материалы
Съёмная баска вошла в зимние тренды благодаря универсальности — Shein
Комнатные растения выбрасывают для защиты всей коллекции — Country Living
Утреннее пение помогает птицам разогреть голосовой аппарат — Science Press
Стас Пьеха напомнил о том, что он учится на психолога
Хум вошёл в Книгу рекордов как самый маленький город мира
Хлеб удерживает мясной сок в котлетах при жарке — кулинары
Кошки пролезают в узкие проёмы из-за подвижного плечевого пояса
Верхние части дверей и рамы картин остаются самыми пыльными зонами квартиры
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Приседания смещают нагрузку с ягодиц на переднюю часть бедра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.