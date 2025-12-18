Стаса Пьеху обвинили в равнодушии к сыну: его реакция на критику не оставила вопросов

Стас Пьеха напомнил о том, что он учится на психолога

Недавно певец и телеведущий Стас Пьеха вызвал бурную реакцию своими весьма неординарными рассуждениями о родительстве. В одном из последних интервью артист поделился взглядами, которые многие сочли шокирующими: он не считает фигуру отца абсолютно необходимой для полноценного развития ребёнка. Пьеха открыто признался, что не готов к постоянному совместному проживанию со своим сыном Петром. На сегодняшний день его вовлечённость в жизнь наследника сводится к финансовой поддержке, редким встречам и оказанию помощи в сложных жизненных ситуациях. При этом Стас подчеркнул, что не принимает никакого участия в процессе воспитания.

Общественный шквал и личная позиция

Такое заявление вызвало волну критики и негативных комментариев в адрес артиста. Негатив дошел даже до матери Стаса, которая, услышав о высказываниях сына в интернете, связалась с ним. В ответ на шквал осуждения Пьеха решил прояснить свою позицию. Он подчеркнул, что его рассуждения основаны на знаниях в области психологии и личном опыте. По мнению артиста, если в изначальной семейной структуре отсутствует фигура отца, то попытки искусственно ввести её позднее, скорее всего, не принесут желаемого результата.

"Я, как человек, который учится на психолога и знаком с семейной системой, имею право такое говорить", — пояснил свою точку зрения Стас Пьеха.

Стоит напомнить, что Стас Пьеха был в браке с моделью Натальей Горчаковой. Их союз продлился недолго, но в марте 2014 года у пары родился сын Пётр.

Психологический аспект и личный выбор

Размышления Стаса Пьехи затрагивают глубокие вопросы о формировании личности и влиянии семейной среды. Его слова о том, что отсутствие отца в изначальной семейной модели делает последующее его включение проблематичным, перекликаются с некоторыми психологическими теориями. Артист, будучи студентом психологического факультета, опирается на полученные знания, пытаясь объяснить свою позицию. Он не отрицает важности родительской фигуры в целом, но акцентирует внимание на том, что для него лично в контексте его семейной ситуации и жизненного опыта такой формат участия в воспитании представляется нецелесообразным или даже невозможным.

Его готовность к финансовой поддержке и помощи в кризисных ситуациях говорит о том, что он не снимает с себя ответственности как родитель, но определяет её в рамках, которые считает для себя приемлемыми и, возможно, наиболее эффективными для ребёнка в сложившихся обстоятельствах. Это не отказ от отцовства, а скорее переосмысление его форм и содержания, основанное на личном мировоззрении и профессиональном обучении.

Ожидания и реальность

Публичные фигуры часто сталкиваются с повышенным вниманием к своей личной жизни и высказываниям. В случае Стаса Пьехи его откровенность относительно родительских ролей и готовности к воспитанию вызвала неоднозначную реакцию. Общество привыкло к определённым моделям поведения и ожидает от родителей, особенно от отцов, активного участия в жизни детей. Однако, как показывает пример артиста, существуют и другие подходы, основанные на индивидуальных убеждениях и психологических знаниях. Важно понимать, что каждый человек имеет право на собственное видение родительства и осуждение без попытки понять мотивы и основания такого видения может быть преждевременным.