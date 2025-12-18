Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новый год пошёл не по сценарию: Дмитрий Дибров рассказал о личной драме накануне праздника

Дмитрий Дибров сожалеет, что не отметит Новый год с детьми
Шоу-бизнес

Известный российский журналист и телеведущий Дмитрий Дибров поделился своими переживаниями по поводу предстоящего Нового года. В беседе с корреспондентом KP.RU на премии Music Box Russia он с явной горечью рассказал о сложившейся ситуации в его семье и выразил искреннее желание провести главный зимний праздник в кругу родных.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дибров

Неожиданный поворот судьбы

На вопрос о планах на Новый год Дмитрий Дибров не смог скрыть своего разочарования. Он признался, что его бывшая супруга Полина ушла, забрав с собой детей, как раз накануне праздника. Это стало для него неожиданностью и нарушило все намеченные планы.

"Да я, может. и планировал. Так ведь вот человек предполагает, а Бог-то располагает. Да, конечно, я бы хотел с семьёй. Меня бы спросили, что ж вы думаете, стоял бы я тут, что ли?" — с горечью отметил телеведущий.

Друзья вместо семьи

Дмитрий Дибров признался, что с удовольствием провёл бы время со своими сыновьями. Он даже представил, как они могли бы вместе смотреть сериал "Сегун" про Японию, вспоминая о недавней поездке детей в эту страну. Однако реальность оказалась иной.

"Я бы сидел сейчас с детьми, смотрел бы сериал "Сегун" про Японию. Они у меня в Японии были. Но вот стою тут с друзьями. Ну хоть не бросают меня, видите, друзья", — поделился он, пытаясь найти утешение в поддержке коллег и друзей.

Первый Новый год в одиночестве

Корреспондент поинтересовался у телеведущего, будет ли этот Новый год первым в его жизни, который он встретит не в семейном кругу. Дмитрий Дибров, которому недавно исполнилось 66 лет, ответил с долей иронии.

"Да, первый, мне 66 лет. Знаете, сколько я без жён прожил?" — с лёгкой усмешкой заметил он, намекая на свой жизненный опыт.

Предыстория расставания

Напомним, что 65-летний Дмитрий Дибров и 36-летняя Полина Диброва официально оформили развод после 16 лет совместной жизни. У пары трое сыновей, и, несмотря на расставание, бывшие супруги стараются поддерживать дружеские отношения ради детей. По сообщениям СМИ, причиной разлада в семье стали отношения Полины с миллиардером Романом Товстиком, который является другом семьи Дибровых.

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, Дмитрий Дибров, похоже, не теряет надежды на будущее и стремится сохранить позитивный настрой, опираясь на поддержку близких людей.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
