Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной

Решение Верховного суда Российской Федерации поставило точку в продолжительном споре о праве собственности на квартиру Ларисы Долиной, расположенную в центре столицы. Согласно вердикту высшей судебной инстанции, законным владельцем недвижимости признана Полина Лурье. Это означает, что вопрос о дальнейшем пребывании в квартире известной исполнительницы теперь переходит в ведение Московского городского суда. Ситуация, вызвавшая общественный интерес, не осталась без внимания и в кругах отечественного шоу-бизнеса.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Гурешов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ольга Зарубина

Мнения коллег по цеху: взгляд со стороны

Многие представители эстрады внимательно следили за развитием событий, ожидая окончательного вердикта. Среди них оказалась и певица Ольга Зарубина, чьи композиции знакомы многим слушателям. Однако, как призналась сама исполнительница, несмотря на вынесенное решение, некоторые аспекты этого дела остаются для неё не до конца ясными.

"Особой радости я не испытываю, поскольку до конца не разобралась в произошедшем. Безусловно, справедливо, что право на квартиру осталось за покупательницей. А как будут развиваться события дальше, покажет лишь время", — рассказала Зарубина в беседе с "МК".

Также она выразила надежду, что в конце концов вскроется вся правда и станет понятно, почему вообще произошла такая история.

От обвинений в мошенничестве до готовности к диалогу

Напомним, что после совершения сделки по продаже квартиры Лариса Долина выступила с заявлением, в котором назвала себя жертвой мошеннических действий и отказалась покидать занимаемое жилье. Когда кассационный суд поддержал позицию певицы, это вызвало волну общественного недовольства. В социальных сетях активно распространялись призывы к "отмене" артистки.

В ответ на сложившуюся ситуацию Лариса Александровна появилась на одном из федеральных телеканалов, где выразила готовность вернуть Полине Лурье сумму в 112 миллионов рублей. Тем не менее окончательное решение о выселении артистки из спорной квартиры теперь находится в компетенции Мосгорсуда.