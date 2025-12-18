Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разрушение креплений выхлопной системы грозит падением элементов на дорогу
Глава Рыбного союза сообщил о достаточном количестве красной икры на рынке
Укрепление мышц рук в домашних условиях без тренажёров — фитнес-тренер Ольга Яблокова
Рождение Луны связали с внутренней Солнечной системой — passioneastronomia
Исследование выявило предпосылки деменции в раннем возрасте — The Conversation
Гвоздика отпугивает комаров в жилых помещениях за счёт эфирных масел — Shakeit
Биологи назвали амазонскую гигантскую многоножку крупнейшей в мире
Зимние реагенты вызывают раздражение лап у собак — данные Союза кинологов
Регулярные разговоры с детьми улучшают состояние пожилых — психолог Некрасов

Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной

Ольга Зарубина назвала запутанной историю Ларисы Долиной
Шоу-бизнес

Решение Верховного суда Российской Федерации поставило точку в продолжительном споре о праве собственности на квартиру Ларисы Долиной, расположенную в центре столицы. Согласно вердикту высшей судебной инстанции, законным владельцем недвижимости признана Полина Лурье. Это означает, что вопрос о дальнейшем пребывании в квартире известной исполнительницы теперь переходит в ведение Московского городского суда. Ситуация, вызвавшая общественный интерес, не осталась без внимания и в кругах отечественного шоу-бизнеса.

Ольга Зарубина
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Гурешов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ольга Зарубина

Мнения коллег по цеху: взгляд со стороны

Многие представители эстрады внимательно следили за развитием событий, ожидая окончательного вердикта. Среди них оказалась и певица Ольга Зарубина, чьи композиции знакомы многим слушателям. Однако, как призналась сама исполнительница, несмотря на вынесенное решение, некоторые аспекты этого дела остаются для неё не до конца ясными.

"Особой радости я не испытываю, поскольку до конца не разобралась в произошедшем. Безусловно, справедливо, что право на квартиру осталось за покупательницей. А как будут развиваться события дальше, покажет лишь время", — рассказала Зарубина в беседе с "МК".

Также она выразила надежду, что в конце концов вскроется вся правда и станет понятно, почему вообще произошла такая история.

От обвинений в мошенничестве до готовности к диалогу

Напомним, что после совершения сделки по продаже квартиры Лариса Долина выступила с заявлением, в котором назвала себя жертвой мошеннических действий и отказалась покидать занимаемое жилье. Когда кассационный суд поддержал позицию певицы, это вызвало волну общественного недовольства. В социальных сетях активно распространялись призывы к "отмене" артистки.

В ответ на сложившуюся ситуацию Лариса Александровна появилась на одном из федеральных телеканалов, где выразила готовность вернуть Полине Лурье сумму в 112 миллионов рублей. Тем не менее окончательное решение о выселении артистки из спорной квартиры теперь находится в компетенции Мосгорсуда.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Томат Малиновка яблочная стабильно плодоносит в холодное лето
Садоводство, цветоводство
Томат Малиновка яблочная стабильно плодоносит в холодное лето
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Недвижимость
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Популярное
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия

Германия столкнулась с резким падением своего присутствия на российском рынке. Объём немецкого экспорта в Россию сократился более чем на 70 процентов.

Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Европе предсказали крах в случае кражи российских активов
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Имя Пугачёвой снова в центре споров: Киркоров сделал заявление, которого от него давно не ждали
Имя Пугачёвой снова в центре споров: Киркоров сделал заявление, которого от него давно не ждали
Последние материалы
Картофель сорта B рекомендуют использовать для рождественского салата
Глава Рыбного союза сообщил о достаточном количестве красной икры на рынке
Укрепление мышц рук в домашних условиях без тренажёров — фитнес-тренер Ольга Яблокова
Рождение Луны связали с внутренней Солнечной системой — passioneastronomia
Исследование выявило предпосылки деменции в раннем возрасте — The Conversation
Томат Баросса Фест даёт до 10 кг урожая с куста
Гвоздика отпугивает комаров в жилых помещениях за счёт эфирных масел — Shakeit
Биологи назвали амазонскую гигантскую многоножку крупнейшей в мире
Туристические суда по Каме снова примут в Сарапуле — глава Удмуртии Бречалов
Зимние реагенты вызывают раздражение лап у собак — данные Союза кинологов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.