Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим

Воробьёв написал песню про Гарифуллину после первой встречи

Долгое время личная жизнь исполнителя хита "Сумасшедшая" оставалась загадкой для публики, однако в апреле этого года Алексей Воробьёв связал себя узами брака с оперной дивой Аидой Гарифуллиной. Их роман развивался в тени, вдали от посторонних глаз, поэтому новость о свадьбе стала для многих настоящим откровением.

Фото: commons.wikimedia.org by Masha.Kondrasheva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Певец Алексей Воробьёв

Некоторые наблюдатели высказывали предположения о том, что союз артистов может быть заключён ради привлечения внимания, своего рода пиар-ход. Однако, если посмотреть на то, с какой нежностью, трепетом и искренней любовью супруги относятся друг к другу, подобные сомнения быстро рассеиваются. Их взаимное обожание настолько очевидно, что у скептиков просто не остаётся аргументов для критики.

Песня для любимой

Алексей поделился с поклонниками трогательным видеороликом, запечатлевшим один из моментов их совместной жизни. Супруги вместе готовились к выступлению в гримёрной перед концертом. В кадре Аида нежно целует руку Алексея и игриво издаёт звук, похожий на мяуканье.

"Ты моё солнце! Что-то музыкально новенькое ты выдала", — с улыбкой сказал Алексей и ласково поцеловал жену в голову.

Пара сообщила, что они исполнят авторскую композицию Алексея, написанную им около года назад.

"Я тебя умоляла, чтобы мы спели эту песню, ты хотел другую. А я сказала: "Ну пожалуйста! Это моя самая любимая песня на свете, давай споем именно её", — поделилась Аида.

Алексей рассказал о создании этой композиции. Оказалось, что она с момента создания была связана с Аидой.

"Песню я написал через пару дней после знакомства с самой прекрасной девушкой на свете. Ещё даже она не представляла, что станет моей женой", — рассказал Воробьёв.

Эти слова подчеркивают глубину его чувств и то, как быстро возникла эта связь.

Семейное счастье

У Аиды есть девятилетняя дочь Оливия от предыдущих отношений. Девочка прекрасно ладит с отчимом, и их отношения складываются очень тепло. Оливия обожает играть в стилиста, делая укладки Алексею, который с удовольствием подыгрывает ей в этой забавной игре.

Несмотря на то что пара долгое время предпочитала скрывать свои отношения, сейчас они с радостью делятся в социальных сетях яркими и трогательными моментами своей семейной жизни. Недавно Алексей посетил сольный концерт Аиды в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского. После выступления он признался, что был настолько переполнен эмоциями, что буквально "потерял сознание". В знак своей любви и восхищения певец вручил избраннице роскошный букет красных роз.