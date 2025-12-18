Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Tokyo Disney на входе дешевле, чем парки в США — The Post
Спортсмены заменяют подсолнечное масло на гхи в горячих блюдах — диетологи
Nissan Qashqai вернулся в Россию по параллельному импорту от 3,9 млн рублей
Калий и кальций из древесной золы повышают урожайность овощей — данные Actualno
Механическое напряжение запускает рост мышц — учёные
Toyota отзывает 127 тыс. Tundra и Lexus LX и GX из-за риска отказа двигателя
Комары выбирают людей по индивидуальному запаху, а не случайно —Earth
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Бортпитание "ярче", чем домашняя еда — Metro

Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим

Воробьёв написал песню про Гарифуллину после первой встречи
Шоу-бизнес

Долгое время личная жизнь исполнителя хита "Сумасшедшая" оставалась загадкой для публики, однако в апреле этого года Алексей Воробьёв связал себя узами брака с оперной дивой Аидой Гарифуллиной. Их роман развивался в тени, вдали от посторонних глаз, поэтому новость о свадьбе стала для многих настоящим откровением.

Певец Алексей Воробьёв
Фото: commons.wikimedia.org by Masha.Kondrasheva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Певец Алексей Воробьёв

Некоторые наблюдатели высказывали предположения о том, что союз артистов может быть заключён ради привлечения внимания, своего рода пиар-ход. Однако, если посмотреть на то, с какой нежностью, трепетом и искренней любовью супруги относятся друг к другу, подобные сомнения быстро рассеиваются. Их взаимное обожание настолько очевидно, что у скептиков просто не остаётся аргументов для критики.

Песня для любимой

Алексей поделился с поклонниками трогательным видеороликом, запечатлевшим один из моментов их совместной жизни. Супруги вместе готовились к выступлению в гримёрной перед концертом. В кадре Аида нежно целует руку Алексея и игриво издаёт звук, похожий на мяуканье.

"Ты моё солнце! Что-то музыкально новенькое ты выдала", — с улыбкой сказал Алексей и ласково поцеловал жену в голову.

Пара сообщила, что они исполнят авторскую композицию Алексея, написанную им около года назад.

"Я тебя умоляла, чтобы мы спели эту песню, ты хотел другую. А я сказала: "Ну пожалуйста! Это моя самая любимая песня на свете, давай споем именно её", — поделилась Аида.

Алексей рассказал о создании этой композиции. Оказалось, что она с момента создания была связана с Аидой.

"Песню я написал через пару дней после знакомства с самой прекрасной девушкой на свете. Ещё даже она не представляла, что станет моей женой", — рассказал Воробьёв.

Эти слова подчеркивают глубину его чувств и то, как быстро возникла эта связь.

Семейное счастье

У Аиды есть девятилетняя дочь Оливия от предыдущих отношений. Девочка прекрасно ладит с отчимом, и их отношения складываются очень тепло. Оливия обожает играть в стилиста, делая укладки Алексею, который с удовольствием подыгрывает ей в этой забавной игре.

Несмотря на то что пара долгое время предпочитала скрывать свои отношения, сейчас они с радостью делятся в социальных сетях яркими и трогательными моментами своей семейной жизни. Недавно Алексей посетил сольный концерт Аиды в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского. После выступления он признался, что был настолько переполнен эмоциями, что буквально "потерял сознание". В знак своей любви и восхищения певец вручил избраннице роскошный букет красных роз.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Шоу-бизнес
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Садоводство, цветоводство
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Популярное
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов

Планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских суверенных активов для финансирования Киева вызывают резкую критику внутри самого Евросоюза.

Европе предсказали крах в случае кражи российских активов
Певица Слава обрадовалась решению суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Имя Пугачёвой снова в центре споров: Киркоров сделал заявление, которого от него давно не ждали
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Последние материалы
Гороскоп 18 декабря: время корректировать планы
Смесь воды, уксуса и масла убирает жир с дверей — iefimerida
Тулси ценят за противовирусные и антимикробные свойства — ouest-france
Changan Uni-S стал лидером сравнительного теста кроссоверов
Арапаима погибает через 15–20 минут без доступа к воздуху
Воробьёв написал песню про Гарифуллину после первой встречи
Tokyo Disney на входе дешевле, чем парки в США — The Post
Шоколадный пирог пропитывают тёплым сиропом после выпечки
Спортсмены заменяют подсолнечное масло на гхи в горячих блюдах — диетологи
Классическую скатерть заменяют короткие текстильные основы — Reteriserve Nevs
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.