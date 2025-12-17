Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"

События, связанные с Ларисой Долиной, продолжают вызывать бурную реакцию в интернете. На этот раз поводом для обсуждений стал ответ певицы юной "журналистке" из театра-студии "Непоседы". Девочка поинтересовалась у артистки, как та готовится к встрече Нового года и какие угощения обязательно должны появиться на праздничном столе. Об этом сообщает ТВ Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лариса Долина

Оливье, шуба и "тривиальные" блюда

Лариса Александровна, отвечая на вопрос, который, по её словам, был "достаточно тривиальным", поделилась подробностями новогоднего меню своей семьи. Она подчеркнула, что их праздничный стол не отличается от столов обычных людей.

"Мы так же, как и все обычные, нормальные люди, готовим те же блюда — оливье, селёдка под шубой обязательно. Что-то на горячее такое очень тривиальное — это может быть или осетрина, или индейка", — рассказала певица.

Она также добавила, что выбор горячего блюда зависит от предпочтений её дочери, которая традиционно занимается приготовлением новогодних и других праздничных столов.

"Это как ляжет в голову моей дочери, потому что она готовит всегда новогодние столы и вообще все праздничные столы. Поэтому ничего такого особенного и более изысканного нет. Всё то же самое, что мы любим именно в новогодние праздники", — пояснила Долина.

Сеть негодует: "тривиальность" как повод для критики

Публикация видео с интервью вызвала шквал комментариев в Сети. Пользователи вновь обрушились с критикой на артистку, обвиняя её в высокомерии и осуждая использование слова "тривиальный". Многие посчитали, что такое словоупотребление неуместно в общении с ребёнком.

"Все воспитанные люди: спасибо за вопрос… Лариса Долина: вопрос достаточно тривиальный…"; "Тривиальная осетрина где продаётся, не подскажете?"; "Достаточно тривиальный ответ, мне кажется", — пишут в комментариях.

Многие усмотрели в использовании слова "тривиальный" попытку продемонстрировать свою эрудицию. Также не обошлось без прямых отсылок к недавним событиям.

"Когда выучила слово "тривиально" и теперь активно используешь его в своём лексиконе"; "Ей слово новое понравилось? Тривиальные"; "Тривиально верните тривиальную квартиру!" — отметили пользователи.

Квартирный вопрос и судебные разбирательства

Напомним, что волна критики в адрес Ларисы Долиной началась после судебного разбирательства по поводу московской квартиры. Артистка продала жильё Полине Лурье в 2024 году за 112 миллионов рублей, но впоследствии заявила, что стала жертвой мошенников.

Первоначально суд встал на сторону певицы, вернув ей квартиру, однако Полина Лурье не сдалась, и в итоге Верховный суд постановил, что законной владелицей пятикомнатной квартиры является именно она. В настоящее время Ларисе Александровне разрешено временно находиться в квартире, но в скором времени ей предстоит её покинуть.