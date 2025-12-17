Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Механическое напряжение запускает рост мышц — учёные
Toyota отзывает 127 тыс. Tundra и Lexus LX и GX из-за риска отказа двигателя
Комары выбирают людей по индивидуальному запаху, а не случайно —Earth
Бортпитание "ярче", чем домашняя еда — Metro
Рыбную закуску Императорская корзинка предложили для праздника — гастрокритик Гермут
Вода с аспирином замедляет высыхание новогодней ёлки — эксперт Прокофьев
Каждый десятый пьяный водитель в Кузбассе привлечён к уголовной ответственности
Кофеин влияет на рост положительных эмоций в утренние часы — Scientific Reports
Метод задушивания снижает рост зимних сорняков без гербицидов — данные Actualno

Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Шоу-бизнес

События, связанные с Ларисой Долиной, продолжают вызывать бурную реакцию в интернете. На этот раз поводом для обсуждений стал ответ певицы юной "журналистке" из театра-студии "Непоседы". Девочка поинтересовалась у артистки, как та готовится к встрече Нового года и какие угощения обязательно должны появиться на праздничном столе. Об этом сообщает ТВ Mail.

Лариса Долина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лариса Долина

Оливье, шуба и "тривиальные" блюда

Лариса Александровна, отвечая на вопрос, который, по её словам, был "достаточно тривиальным", поделилась подробностями новогоднего меню своей семьи. Она подчеркнула, что их праздничный стол не отличается от столов обычных людей.

"Мы так же, как и все обычные, нормальные люди, готовим те же блюда — оливье, селёдка под шубой обязательно. Что-то на горячее такое очень тривиальное — это может быть или осетрина, или индейка", — рассказала певица.

Она также добавила, что выбор горячего блюда зависит от предпочтений её дочери, которая традиционно занимается приготовлением новогодних и других праздничных столов.

"Это как ляжет в голову моей дочери, потому что она готовит всегда новогодние столы и вообще все праздничные столы. Поэтому ничего такого особенного и более изысканного нет. Всё то же самое, что мы любим именно в новогодние праздники", — пояснила Долина.

Сеть негодует: "тривиальность" как повод для критики

Публикация видео с интервью вызвала шквал комментариев в Сети. Пользователи вновь обрушились с критикой на артистку, обвиняя её в высокомерии и осуждая использование слова "тривиальный". Многие посчитали, что такое словоупотребление неуместно в общении с ребёнком.

"Все воспитанные люди: спасибо за вопрос… Лариса Долина: вопрос достаточно тривиальный…"; "Тривиальная осетрина где продаётся, не подскажете?"; "Достаточно тривиальный ответ, мне кажется", — пишут в комментариях.

Многие усмотрели в использовании слова "тривиальный" попытку продемонстрировать свою эрудицию. Также не обошлось без прямых отсылок к недавним событиям.

"Когда выучила слово "тривиально" и теперь активно используешь его в своём лексиконе"; "Ей слово новое понравилось? Тривиальные"; "Тривиально верните тривиальную квартиру!" — отметили пользователи.

Квартирный вопрос и судебные разбирательства

Напомним, что волна критики в адрес Ларисы Долиной началась после судебного разбирательства по поводу московской квартиры. Артистка продала жильё Полине Лурье в 2024 году за 112 миллионов рублей, но впоследствии заявила, что стала жертвой мошенников.

Первоначально суд встал на сторону певицы, вернув ей квартиру, однако Полина Лурье не сдалась, и в итоге Верховный суд постановил, что законной владелицей пятикомнатной квартиры является именно она. В настоящее время Ларисе Александровне разрешено временно находиться в квартире, но в скором времени ей предстоит её покинуть.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Бизнес
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Красота и стиль
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Популярное
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов

Планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских суверенных активов для финансирования Киева вызывают резкую критику внутри самого Евросоюза.

Европе предсказали крах в случае кражи российских активов
Певица Слава обрадовалась решению суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Имя Пугачёвой снова в центре споров: Киркоров сделал заявление, которого от него давно не ждали
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Последние материалы
Toyota отзывает 127 тыс. Tundra и Lexus LX и GX из-за риска отказа двигателя
Комары выбирают людей по индивидуальному запаху, а не случайно —Earth
Глава Минфина Индии: мировая торговля стала полем битвы
Огурцы Маша F1 стабильно плодоносят в холодное лето
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Бортпитание "ярче", чем домашняя еда — Metro
Рыбную закуску Императорская корзинка предложили для праздника — гастрокритик Гермут
Вода с аспирином замедляет высыхание новогодней ёлки — эксперт Прокофьев
Каждый десятый пьяный водитель в Кузбассе привлечён к уголовной ответственности
Сон на животе усиливает нагрузку на шейные мышцы — ортопед Владимир Барашкин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.