Финал выступления пошёл не по стандартному сценарию: новогодний номер Кадышевой закончился слезами

Надежду Кадышеву тронули овации на съёмках новогоднего шоу
Шоу-бизнес

В преддверии Нового года Надежда Кадышева оказалась в центре внимания телевизионных каналов, которые наперебой приглашали её принять участие в праздничных программах, однако команда певицы продемонстрировала избирательность, выдвинув ряд условий для участия.

Надежда Кадышева
Фото: commons.wikimedia.org by El Pantera, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Надежда Кадышева

На съёмки новогоднего выпуска для Первого канала 66-летняя артистка прибыла в сопровождении своего мужа Александра Костюка и сына Григория. По имеющейся информации, певица настаивает на присутствии 41-летнего Григория во время своих выступлений, отказываясь выходить на сцену без него. Кроме того, запись проходила в условиях строгой конфиденциальности: журналистам было предложено покинуть зал, а съёмка выступления на мобильные телефоны была категорически запрещена.

Семейный образ и астрологические рекомендации

Для своего появления в главную ночь года на Первом канале Надежда Кадышева выбрала эффектное платье нежно-розового оттенка, дополнив его кокошником в тон, а также изящным колье и крупными серьгами. Григорий предстал перед зрителями в ярком алом костюме. Александр Костюк, основатель ансамбля "Золотое кольцо" и аккордеонист, выбрал для своего образа золотой жакет. Похоже, семья Кадышевой внимательно отнеслась к рекомендациям астрологов, которые советуют встречать Новый год 2026 именно в таких насыщенных цветах.

Несмолкающие аплодисменты и эмоциональный момент

Надежда Кадышева исполнила один из своих самых известных хитов — "Широка река". По окончании песни зрители в студии были настолько восхищены, что не хотели отпускать артистку со сцены.

"Аплодисменты не прекращались несколько минут. На бис на таких съёмках петь, конечно же, не принято, поэтому Надежда Никитична просто от души поблагодарила массовку за тёплый прием и призналась всем в любви. В какой-то момент она не смогла совладать с эмоциями и даже прослезилась, ей была приятна такая реакция и отдача", — поделились подробностями очевидцы с изданием "СтарХит".

В настоящее время ансамбль "Золотое кольцо" переживает период небывалой популярности. Осенью Надежда Кадышева успешно провела серию концертов по всей России, а в ближайшее время планируется её большой сольный концерт в Москве.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
