Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимовка герани в помещении требует пересадки и солнечного места — агроном Маттус
Парковка на газонах признана нарушением городских норм
Яркий огненный шар осветил небо над Европой — gismeteo
Восьми больницам Подмосковья не оплатили более 600 млн рублей по ОМС в 2025 году
Россияне сокращают новогодний бюджет, но не отказываются от торжества
Траншейное компостирование снижает трудозатраты при переработке отходов в саду
Экзопланету с двумя солнцами подтвердили астрономы — nedd
Сочетание рыбы с сыром нагружает пищеварение — Белновости
Визуальный осмотр ремней выявил износ до поломки — Jalopnik

Первый канал раскрыл новогодний состав: кто поведёт страну в полночь и кого убрали без объяснений

Чурикова и Пельш будут вести новогоднее шоу на Первом канале
Шоу-бизнес

Приближается время, когда вся страна собирается у экранов, чтобы встретить Новый год в кругу близких и любимых артистов. В этом году за создание атмосферы волшебства и хорошего настроения на "Первом канале" ответят сразу несколько ярких личностей. Список тех, кто будет вести главную новогоднюю ночь, уже определён, и он обещает быть по-настоящему звёздным.

Новогодний подарок на снегу
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новогодний подарок на снегу

Команда ведущих: знакомые лица и новые имена

В этом году зрителей будут развлекать Яна Чурикова, Максим Аверин, Юлианна Караулова, Екатерина Березовская, Валдис Пельш, Юлия Барановская, Николай Цискаридзе и Константин Панюшкин. Этот состав, безусловно, способен создать неповторимую праздничную атмосферу, сочетая в себе опыт, харизму и умение работать с аудиторией. Каждый из них — личность, способная подарить зрителям улыбки и позитивные эмоции.

Отсутствие громкой фамилии и возможные причины

Любопытно, что в списке ведущих не оказалось Ларисы Долиной. Многие предполагают, что это связано с недавними событиями вокруг певицы. Напомним, что артистка через суд добивалась возвращения квартиры, которая была продана под влиянием мошенников. Эта ситуация вызвала широкий общественный отклик и, по всей видимости, повлияла на решение организаторов. Хотя Верховный суд России и отправил дело на пересмотр, отменив предыдущие решения, появление Долиной в качестве ведущей в этот раз не состоялось.

"Голубой огонёк": шанс для Ларисы Долиной?

Впрочем, нельзя полностью исключать появление Ларисы Долиной в новогоднем эфире. По предварительной информации, певица может принять участие в программе "Голубой огонёк", которая традиционно собирает множество звёзд эстрады. Это даёт надежду поклонникам артистки увидеть её в праздничной программе, пусть и в другом амплуа.

Первые поздравления от будущих ведущих

Новогодние праздники — это не только развлечения, но и тёплые пожелания. Как сообщает "Царьград", будущие ведущие уже успели обратиться к телезрителям с праздничными посланиями. Юлия Барановская пожелала всем своим соотечественникам крепкой семейной поддержки и призвала проводить больше времени с близкими, отложив гаджеты.

Юлианна Караулова, в свою очередь, сделала акцент на здоровье, пожелав его всем и каждому, а также напомнила о важности бережного отношения к себе и своим родным. Яна Чурикова выразила надежду на исполнение самых заветных желаний у всех зрителей.

Максим Аверин, известный своим чувством юмора, не упустил возможности пошутить. Он отметил, что, судя по восточному календарю, наступающий год Красной Огненной Лошади обещает быть насыщенным работой для россиян.

Эти пожелания и шутки уже создают предвкушение праздника и показывают, что команда ведущих готова подарить зрителям незабываемую новогоднюю ночь.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Садоводство, цветоводство
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Зимняя мода 2026 сделала капюшон отдельной деталью — ND+
Красота и стиль
Зимняя мода 2026 сделала капюшон отдельной деталью — ND+
Сладкую салями готовят из печенья со сгущённым молоком, какао и маслом
Еда и рецепты
Сладкую салями готовят из печенья со сгущённым молоком, какао и маслом
Популярное
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов

Планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских суверенных активов для финансирования Киева вызывают резкую критику внутри самого Евросоюза.

Европе предсказали крах в случае кражи российских активов
Певица Слава обрадовалась решению суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Имя Пугачёвой снова в центре споров: Киркоров сделал заявление, которого от него давно не ждали
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия
Последние материалы
Бифтекия из говядины с картофелем запекают в духовке час — Simply Recipes
Парковка на газонах признана нарушением городских норм
Яркий огненный шар осветил небо над Европой — gismeteo
Восьми больницам Подмосковья не оплатили более 600 млн рублей по ОМС в 2025 году
Домашнее ламинирование фиксирует форму бровей на 6–8 недель
Чурикова и Пельш будут вести новогоднее шоу на Первом канале
Дуб, клён, ясень и ель подходят для строительства домика на дереве
Россияне сокращают новогодний бюджет, но не отказываются от торжества
Траншейное компостирование снижает трудозатраты при переработке отходов в саду
Домашние коллагеновые кремы увлажняют кожу без влияния на морщины — Kondice
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.