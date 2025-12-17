Первый канал раскрыл новогодний состав: кто поведёт страну в полночь и кого убрали без объяснений

Чурикова и Пельш будут вести новогоднее шоу на Первом канале

Приближается время, когда вся страна собирается у экранов, чтобы встретить Новый год в кругу близких и любимых артистов. В этом году за создание атмосферы волшебства и хорошего настроения на "Первом канале" ответят сразу несколько ярких личностей. Список тех, кто будет вести главную новогоднюю ночь, уже определён, и он обещает быть по-настоящему звёздным.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новогодний подарок на снегу

Команда ведущих: знакомые лица и новые имена

В этом году зрителей будут развлекать Яна Чурикова, Максим Аверин, Юлианна Караулова, Екатерина Березовская, Валдис Пельш, Юлия Барановская, Николай Цискаридзе и Константин Панюшкин. Этот состав, безусловно, способен создать неповторимую праздничную атмосферу, сочетая в себе опыт, харизму и умение работать с аудиторией. Каждый из них — личность, способная подарить зрителям улыбки и позитивные эмоции.

Отсутствие громкой фамилии и возможные причины

Любопытно, что в списке ведущих не оказалось Ларисы Долиной. Многие предполагают, что это связано с недавними событиями вокруг певицы. Напомним, что артистка через суд добивалась возвращения квартиры, которая была продана под влиянием мошенников. Эта ситуация вызвала широкий общественный отклик и, по всей видимости, повлияла на решение организаторов. Хотя Верховный суд России и отправил дело на пересмотр, отменив предыдущие решения, появление Долиной в качестве ведущей в этот раз не состоялось.

"Голубой огонёк": шанс для Ларисы Долиной?

Впрочем, нельзя полностью исключать появление Ларисы Долиной в новогоднем эфире. По предварительной информации, певица может принять участие в программе "Голубой огонёк", которая традиционно собирает множество звёзд эстрады. Это даёт надежду поклонникам артистки увидеть её в праздничной программе, пусть и в другом амплуа.

Первые поздравления от будущих ведущих

Новогодние праздники — это не только развлечения, но и тёплые пожелания. Как сообщает "Царьград", будущие ведущие уже успели обратиться к телезрителям с праздничными посланиями. Юлия Барановская пожелала всем своим соотечественникам крепкой семейной поддержки и призвала проводить больше времени с близкими, отложив гаджеты.

Юлианна Караулова, в свою очередь, сделала акцент на здоровье, пожелав его всем и каждому, а также напомнила о важности бережного отношения к себе и своим родным. Яна Чурикова выразила надежду на исполнение самых заветных желаний у всех зрителей.

Максим Аверин, известный своим чувством юмора, не упустил возможности пошутить. Он отметил, что, судя по восточному календарю, наступающий год Красной Огненной Лошади обещает быть насыщенным работой для россиян.

Эти пожелания и шутки уже создают предвкушение праздника и показывают, что команда ведущих готова подарить зрителям незабываемую новогоднюю ночь.