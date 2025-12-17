Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Глобальная повестка подождёт: судьба российского шоумена неожиданно стала темой номер один для США

В России высмеяли американскую статью об Иване Урганте
Шоу-бизнес

Пока мир затаил дыхание, ожидая развития событий на Украине и внимательно следя за дипломатическими усилиями Москвы и Вашингтона, американская пресса внезапно обратила внимание на российскую индустрию развлечений. Влиятельное издание The New York Times опубликовало материал, посвящённый Ивану Урганту — актёру, шоумену и телеведущему, о котором в статье говорится как об испуганном патриоте.

Микрофон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Микрофон

Неожиданный фокус внимания

Выбор такой темы для авторитетного и серьёзного издания вызвал недоумение у российских пользователей Сети, которые не могут понять, почему журналисты решили, что судьба одного российского шоумена имеет первостепенное значение для американской аудитории и может сравниться по важности с глобальными вызовами современности.

"Сложное положение" и "негласные ограничения"

В своей статье газета сообщает, что 47-летний артист оказался в сложном положении, оставшись в России. Отмечается, что он продолжает работать, но делает это сдержанно, избегая публичности и резких высказываний.

Авторы статьи объяснили это тем, что негласные ограничения со стороны Кремля лишили Урганта возможности выступать на телевидении, сниматься в кино и посещать светские мероприятия. Американское издание с грустью констатирует, что теперь шоумену приходится выживать в суровых русских реалиях, занимаясь проведением свадеб и дней рождения для состоятельных клиентов, поскольку на большее он в данный момент претендовать не может. Создаётся впечатление, что комику теперь сочувствуют миллионы американцев, однако россияне выражают недоумение и даже иронию.

"Рыдали всей Америкой. Боится и трясётся, бедняжка"; "Удивительно, как американцы начали переживать за судьбу русских шоуменов", — пишут в комментариях.

Мнение Поплавской

Как сообщает "Царьград", известная актриса и общественный деятель Яна Поплавская также выразила своё недоумение по поводу статьи.

"Странно, что автор статьи не пишет об израильском гражданстве Урганта и о том, что бедный Ваня сразу после СВО бежал в Израиль, что Россию навещает только для заработков. Не пишет, что Иван экстренно избавился от российской недвижимости", — высказалась Поплавская в личном блоге.

Поплавская заявила, что Ургант и многие другие медийные личности продемонстрировали своё "настоящее лицо": по её словам, им было выгодно получать доход от России, но помогать своей стране и оставаться её истинными гражданами оказалось для них "противно и стыдно". При этом, как подчеркнула актриса, они "рвутся к кормушке", поскольку им "очень хочется славы и вкусно жрать".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
