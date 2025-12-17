То, что обычно прячут за молчанием: признание Стаса Пьехи вскрыло болезненную сторону его отцовства

Стас Пьеха признался, что крайне редко видится с сыном

Известный артист Стас Пьеха поделился в программе "Ваша Наташа" откровенными мыслями о своих взаимоотношениях с 11-летним сыном Петром. Его признания касаются не столько повседневного общения, сколько глубинной роли, которую он отводит себе в жизни мальчика. Стас открыто говорит о том, что его участие в воспитании скорее эпизодическое, нежели постоянное.

Финансовая поддержка и "кризисный менеджмент"

Стас Пьеха признался, что его общение с сыном не отличается регулярностью, несмотря на заботу.

"Я финансово обеспечиваю сына, но в его жизни больше выступаю как кризисный менеджер, чем как отец", — так артист охарактеризовал свою текущую позицию.

Эта фраза ярко иллюстрирует его подход: он готов взять на себя ответственность и обеспечить материальную базу, но у него не получается быть постоянно вовлечённым в рутину воспитательного процесса. Его появление в жизни Петра, по собственному признанию, происходит лишь в моменты, когда ситуация требует его вмешательства.

"Когда "колокола" и запахло гарью — тогда я появляюсь. Когда есть возможность, мы встречаемся", — пояснил Стас.

Это метафорическое описание подчёркивает его роль как своеобразного "пожарного" в жизни сына, который приходит на помощь в критических ситуациях. Такая модель отношений, безусловно, отличается от традиционного представления о родительстве, где отец присутствует ежедневно, участвуя в играх, уроках и просто в повседневных моментах.

Внутренние переживания и "отцовский резервуар"

Признание Стаса не ограничивается лишь описанием его действий. Он также открыто говорит о своих внутренних переживаниях, связанных с отсутствием более тесной связи с сыном. Певец признаётся, что его "отцовский резервуар" ограничен. Это связано с тем, что в его собственном детстве не было отца, что, по его мнению, сказывается на понимании того, как следует выстраивать отношения с ребёнком.

Пьеха рассказал, что не всегда знает, как вести себя с сыном. Это признание выдаёт его неуверенность и, возможно, некоторую растерянность перед лицом родительских обязанностей, которые выходят за рамки финансового обеспечения. Отсутствие собственного опыта общения с отцом создаёт для Стаса определённые трудности в формировании той самой близости, о которой он сожалеет.

Краткий экскурс в прошлое

Напомним, что брак Стаса Пьехи с моделью Натальей Горчаковой, матерью Петра, был недолгим. Пара официально оформила свои отношения в 2019 году, но их союз продлился всего два года. Этот факт может служить дополнительным контекстом для понимания текущей ситуации, хотя сам артист не акцентирует на этом внимание, фокусируясь на своих личных ощущениях и роли в жизни сына.

Стас Пьеха своим откровенным рассказом поднимает важные вопросы о современных моделях родительства, о влиянии личного опыта на формирование отцовской роли и о том, как справляться с внутренними сомнениями, когда речь идёт о воспитании детей. Его слова, несомненно, найдут отклик у многих, кто сталкивается с подобными вызовами.