Глуповато звучит: Охлобыстин высказался против закона, который вступит в силу весной 2026 года

Охлобыстин высказался против отмены иностранных названий
Шоу-бизнес

Новость о грядущих переменах в оформлении российских вывесок вызвала оживлённую дискуссию. С марта 2026 года в России вступит в силу закон, который предписывает использовать исключительно русские буквы для написания названий. Это означает, что иностранные слова на вывесках будут под запретом.

Иван Охлобыстин
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иван Охлобыстин

Неожиданность и несогласие

Известный актёр Иван Охлобыстин признался, что узнал об этой инициативе лишь недавно. Его реакция была однозначной: он не разделяет подобных радикальных мер. По мнению Охлобыстина, такой подход может привести к нежелательным последствиям.

"Глуповато звучит, честно говоря. Некоторые будут очень смешно выглядеть, даже неприлично в плане транскрипции. У нас действительно перебор по этому (по количеству англоязычных названий), тоже нельзя в крайности. Нужно идти золотым путём, серединным. Если мы одним цветом всё будем красить — это только вред нам. В итоге мы от этого откажемся", — цитирует актёра Telegram-канал "Звездач".

Суть законодательных изменений

Федеральный закон, который вызвал такую реакцию, был принят Государственной Думой 28 июня 2025 года. Он прошёл третье чтение и вступит в силу с первого дня весны 2026 года. Основная цель документа — защита русского языка от избыточного употребления иностранных слов.

Согласно положениям закона, в различных сферах общественной жизни, таких как официальная речь, делопроизводство, государственные средства массовой информации, образовательный процесс и рекламная деятельность, использование иностранных слов будет ограничено. Запрет коснётся тех случаев, когда для иностранного слова существуют общеупотребимые русские эквиваленты. Любое публичное использование иностранных слов без их дублирования на русском языке будет считаться нарушением закона.

Поиск баланса

Иван Охлобыстин подчёркивает важность поиска разумного баланса. Он считает, что полный отказ от иностранных слов или их транскрипций может привести к обеднению языка и культуры, а также к созданию нелепых ситуаций. Актёр выступает за "золотой путь", предполагающий бережное отношение к языковому наследию и разумное заимствование, когда это действительно обогащает, а не искажает. По его мнению, крайности в любом деле вредны и такой подход, скорее всего, приведёт к обратному результату — отказу от принятых мер.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
