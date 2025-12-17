Это недопустимо: Филипп Киркоров напомнил, кем на самом деле является Лариса Долина

Филипп Киркоров считает недопустимой травлю Ларисы Долиной

В эфире радио "Комсомольская правда" прозвучало заявление народного артиста Филиппа Киркорова, в котором он выразил своё решительное осуждение травли, развернувшейся в адрес его коллеги, певицы Ларисы Долиной. Поводом для агрессивных высказываний в адрес артистки послужили события, связанные с мошенническими действиями и квартирой. Киркоров подчеркнул недопустимость подобных нападок на человека, особенно на женщину, находящуюся в уязвимом положении.

Осуждение агрессии и человеческое лицо артистки

Филипп Бедросович, обращаясь к слушателям, акцентировал внимание на личных качествах Ларисы Александровны, которые, по его мнению, должны вызывать сочувствие, а не гнев. Он напомнил о её роли в жизни семьи и общества.

"Она одинокая женщина, бабушка, мама, женщина, в конце концов. Такие проклятия, которые посылают, травля, которую ей устроили, — это недопустимо", — уверен певец.

Эти слова подчёркивают стремление артиста увидеть за публичным образом человека с его переживаниями и уязвимостями, а не объект для осуждения. Киркоров призвал к более гуманному отношению, напоминая, что за каждым артистом стоит личность, заслуживающая уважения независимо от обстоятельств.

Коллегиальная солидарность и мотивы критики

Особое возмущение у Филиппа Киркорова вызвало поведение некоторых коллег по цеху, которые, по его словам, открыто выступили с осуждением Ларисы Долиной. Он считает, что подобные действия со стороны людей, работающих в одной сфере, выглядят особенно цинично.

"Особенно когда коллеги начинают топтаться на её имени. Понятно, что это зависть", — добавил он.

Это высказывание намекает на то, что за публичной критикой могут скрываться личные мотивы. Киркоров не только защищает Долину от внешних нападок, но и призывает к этичности внутри артистического сообщества, напоминая о важности поддержки и солидарности между коллегами. Он подчеркнул, что вместо того, чтобы объединяться и поддерживать друг друга, некоторые предпочитают использовать чужие трудности для самоутверждения.