Соседов уверен, что Долина не рассчиталась с Лурье до конца: речь идёт не только о квартире

Шоу-бизнес

Известный музыкальный критик Сергей Соседов выразил свою твёрдую позицию относительно ситуации с квартирой, оказавшейся в центре разбирательств между Полиной Лурье и Ларисой Долиной. По мнению Соседова, Полина Лурье имеет полное право на возмещение как материального, так и морального ущерба, причинённого ей в этой непростой ситуации. Критик подробно изложил свои соображения в комментарии для портала Life.ru, подчеркнув, что дело не должно ограничиваться лишь возвратом квартиры.

Сергей Соседов
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Соседов

Квартира — Полине Лурье, но это не всё

Сергей Соседов убеждён, что квартира, ставшая предметом спора, должна остаться в собственности Полины Лурье, как и было решено в Верховном суде. Однако, по его словам, финансовые обязательства Ларисы Долиной на этом не заканчиваются. Критик настаивает на том, что певица должна возместить не только сумму, определённую решением суда в размере 112 миллионов рублей, но и все дополнительные расходы, которые Полина Лурье понесла за полтора года разбирательств.

"А издержки все, которые Полина Лурье платила за квартиру, коммунальные услуги она оплачивала в течение года или больше года — это всё ей будет выплачено?" — задаётся вопросом Соседов.

Моральный ущерб: необходимость компенсации

Особое внимание Сергей Соседов уделяет вопросу компенсации морального вреда. Он подчёркивает, что адвокату Полины Лурье следует активно добиваться взыскания этой суммы с Ларисы Долиной. По мнению критика, Полина Лурье, оказавшись в крайне затруднительном положении, понесла значительный моральный ущерб. Причинённые неудобства, стресс и неопределённость, связанные с судебными тяжбами, дают ей полное законное основание для предъявления такого требования. Соседов считает, что игнорирование этого аспекта было бы несправедливым по отношению к покупательнице.

Предыстория дела: мошенничество и судебные перипетии

Напомним, что сама Лариса Долина стала жертвой мошеннических действий при продаже своей квартиры в Хамовниках. После совершения сделки деньги в размере около 130 миллионов рублей были переведены на подставные счета, что привело к тому, что певица лишилась как жилья, так и вырученных средств. В попытке вернуть свою собственность Долина обратилась в суд. Суд первой инстанции удовлетворил её иск, оставив квартиру за певицей и отклонив апелляцию Полины Лурье. При этом, что примечательно, Лурье также было отказано во взыскании уплаченных за недвижимость 112 миллионов рублей.

Не смирившись с таким решением, Полина Лурье подала жалобу в Верховный суд Российской Федерации. После рассмотрения дела Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в Московский городской суд. Важно отметить, что в рамках этого нового рассмотрения право собственности на квартиру было оставлено за Полиной Лурье. Эта ситуация подчёркивает сложность юридических аспектов и необходимость тщательного рассмотрения всех деталей дела для достижения справедливого исхода.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
