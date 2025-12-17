Имя Пугачёвой снова в центре споров: Киркоров сделал заявление, которого от него давно не ждали

Филиппа Киркорова огорчили нападки на Аллу Пугачёву

В последнее время общественное пространство наполнено различными мнениями и суждениями относительно публичных фигур, особенно тех, кто принял решение покинуть страну. Среди них оказалась и Алла Пугачёва, чьё отсутствие в России после начала специальной военной операции вызвало волну обсуждений. В этой ситуации Филипп Киркоров выступил с заявлением, призванным прояснить его позицию и защитить имя человека, с которым его связывали годы совместной жизни и творчества.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Личные связи и общественные нападки

Филипп Киркоров не скрывает своего огорчения по поводу обрушившихся на Аллу Пугачёву обвинений. В эфире радио "Комсомольская правда" он чётко обозначил свою позицию, подчеркнув глубокую личную связь с певицей. Для него это не просто коллега по цеху, а человек, с которым он разделил значительный отрезок своей жизни.

"Это человек, с которым у меня связана личная жизнь. Дали друг другу очень много, был замечательный период жизни. Все эти гнусные пасквили и наговоры, что она кому-то перекрывала кислород, — это всё просто ложь и клевета", — заявил певец.

Эти слова Киркорова не просто эмоциональная реакция, а попытка противостоять волне негатива, которая, по его мнению, не имеет под собой реальных оснований. Он видит в этих нападках не что иное, как клевету и ложь, направленную на очернение имени человека, который, по его убеждению, заслуживает уважения.

Опровержение мифов о "перекрывании кислорода"

Одним из наиболее распространённых обвинений в адрес Аллы Пугачёвой является утверждение о том, что она якобы препятствовала развитию карьеры других артистов, "перекрывая им кислород". Филипп Киркоров категорически отвергает эти домыслы, называя их гнусными пасквилями.

Подобные обвинения часто возникают в условиях конкуренции и зависти, особенно в такой динамичной и публичной сфере, как эстрада. Однако, по мнению Киркорова, в случае с Пугачёвой эти утверждения не соответствуют действительности. Он призывает общественность не поддаваться на провокации и не верить слухам, которые не имеют под собой никаких доказательств.

"Рождественские встречи" как пример поддержки молодых талантов

В качестве аргумента, опровергающего обвинения в эгоизме и препятствовании чужому успеху, Филипп Киркоров привёл пример "Рождественских встреч" Аллы Пугачёвой. Это культовое музыкальное событие, зародившееся в конце 80-х годов, стало настоящей стартовой площадкой для многих молодых артистов.

"Рождественские встречи" были не просто концертами, а целым явлением в культурной жизни страны. Алла Пугачёва, уже будучи признанной звездой, активно приглашала на свои выступления начинающих исполнителей, давая им возможность заявить о себе широкой публике. Это был бесценный опыт и мощный импульс для их дальнейшего развития. Многие из тех, кто сегодня является известными артистами, начинали свой путь именно на этой сцене.

Помимо поддержки молодых талантов, "Рождественские встречи" имели и благотворительную составляющую. Филипп Киркоров напомнил, что средства, вырученные от этих мероприятий, направлялись на помощь пострадавшим от землетрясения в Армении. Этот факт подчёркивает не только творческую, но и социальную ответственность Аллы Пугачёвой, её готовность помогать тем, кто оказался в беде.