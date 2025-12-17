Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заболеваемость гриппом в России выросла в 1,7 раза — rostovgazeta.ru
Отставка Алонсо в Реале зависит от результатов — экс-футболист Булыкин
После солнцестояния световой день в Северном полушарии начинает расти — The Guardian
Прасарита падоттанасана снижает напряжение в спине — инструкторы йоги
Самовольная вырубка ёлки с использованием авто подпадает под статью 8.28 КоАП
Мировые экономзапасы алмазов оценили в 1,8 млрд карат — Тахиев
Зелёный лук и листовые овощи дают урожай на балконе без сложного ухода — Actualno
Певица Слава обрадовалась решению суда по делу Долиной
Принцип здоровой тарелки упрощает контроль питания — диетологи

Имя Пугачёвой снова в центре споров: Киркоров сделал заявление, которого от него давно не ждали

Филиппа Киркорова огорчили нападки на Аллу Пугачёву
Шоу-бизнес

В последнее время общественное пространство наполнено различными мнениями и суждениями относительно публичных фигур, особенно тех, кто принял решение покинуть страну. Среди них оказалась и Алла Пугачёва, чьё отсутствие в России после начала специальной военной операции вызвало волну обсуждений. В этой ситуации Филипп Киркоров выступил с заявлением, призванным прояснить его позицию и защитить имя человека, с которым его связывали годы совместной жизни и творчества.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Личные связи и общественные нападки

Филипп Киркоров не скрывает своего огорчения по поводу обрушившихся на Аллу Пугачёву обвинений. В эфире радио "Комсомольская правда" он чётко обозначил свою позицию, подчеркнув глубокую личную связь с певицей. Для него это не просто коллега по цеху, а человек, с которым он разделил значительный отрезок своей жизни.

"Это человек, с которым у меня связана личная жизнь. Дали друг другу очень много, был замечательный период жизни. Все эти гнусные пасквили и наговоры, что она кому-то перекрывала кислород, — это всё просто ложь и клевета", — заявил певец.

Эти слова Киркорова не просто эмоциональная реакция, а попытка противостоять волне негатива, которая, по его мнению, не имеет под собой реальных оснований. Он видит в этих нападках не что иное, как клевету и ложь, направленную на очернение имени человека, который, по его убеждению, заслуживает уважения.

Опровержение мифов о "перекрывании кислорода"

Одним из наиболее распространённых обвинений в адрес Аллы Пугачёвой является утверждение о том, что она якобы препятствовала развитию карьеры других артистов, "перекрывая им кислород". Филипп Киркоров категорически отвергает эти домыслы, называя их гнусными пасквилями.

Подобные обвинения часто возникают в условиях конкуренции и зависти, особенно в такой динамичной и публичной сфере, как эстрада. Однако, по мнению Киркорова, в случае с Пугачёвой эти утверждения не соответствуют действительности. Он призывает общественность не поддаваться на провокации и не верить слухам, которые не имеют под собой никаких доказательств.

"Рождественские встречи" как пример поддержки молодых талантов

В качестве аргумента, опровергающего обвинения в эгоизме и препятствовании чужому успеху, Филипп Киркоров привёл пример "Рождественских встреч" Аллы Пугачёвой. Это культовое музыкальное событие, зародившееся в конце 80-х годов, стало настоящей стартовой площадкой для многих молодых артистов.

"Рождественские встречи" были не просто концертами, а целым явлением в культурной жизни страны. Алла Пугачёва, уже будучи признанной звездой, активно приглашала на свои выступления начинающих исполнителей, давая им возможность заявить о себе широкой публике. Это был бесценный опыт и мощный импульс для их дальнейшего развития. Многие из тех, кто сегодня является известными артистами, начинали свой путь именно на этой сцене.

Помимо поддержки молодых талантов, "Рождественские встречи" имели и благотворительную составляющую. Филипп Киркоров напомнил, что средства, вырученные от этих мероприятий, направлялись на помощь пострадавшим от землетрясения в Армении. Этот факт подчёркивает не только творческую, но и социальную ответственность Аллы Пугачёвой, её готовность помогать тем, кто оказался в беде.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
WD-40 ускоряет износ щёток стеклоочистителей
Авто
WD-40 ускоряет износ щёток стеклоочистителей
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Экономика и бизнес
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Зимняя мода 2026 сделала капюшон отдельной деталью — ND+
Красота и стиль
Зимняя мода 2026 сделала капюшон отдельной деталью — ND+
Популярное
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян

Лобелия превращает сад в голубое облако и цветёт всё лето. Рассказываем, почему этот неприхотливый цветок так ценят дачники и как легко вырастить его из семян.

Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Эта деталь рвётся без предупреждения: момент, когда ещё можно спасти двигатель, часто упускают
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Под Бермудами пробуждается то, что спало со времён Пангеи: океан открыл свой древний тайник
Закарпатье ни при чем: что на самом деле вынуждает Венгрию идти против ЕС
Россияне не доверяют мессенджеру MAX: в чем кроется истинная причина страхов
Россияне не доверяют мессенджеру MAX: в чем кроется истинная причина страхов
Последние материалы
Гороскоп: Деве сложнее всего с Овном и Стрельцом
Новый вид медузы Tripedalia maipoensis обладает 24 глазами — Popular Mechanics
Сорт картофеля Барон созревает за 60–70 дней
Акцентные лампы заменяют праздничные украшения — Maison et jardin
После солнцестояния световой день в Северном полушарии начинает расти — The Guardian
Даллол расположен на 130 м ниже уровня моря — CPG
Манную кашу варят на молоке без комочков за 5 минут
Онлайн-продажи автомобилей в РФ остаются менее 1% рынка
Прасарита падоттанасана снижает напряжение в спине — инструкторы йоги
Самовольная вырубка ёлки с использованием авто подпадает под статью 8.28 КоАП
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.