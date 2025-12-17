Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Судебное разбирательство, касающееся квартиры, принадлежащей Ларисе Долиной, принесло неожиданную радость певице Славе. Итоги этого разбирательства вызвали у неё слёзы счастья, о чём стало известно благодаря сообщению Telegram-канала Mash.

Слава
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слава

Эмоциональное обращение к поклонникам

В связи с победой Полины Лурье в этом деле Слава не замедлила записать видеообращение к своим поклонникам. В нём она выразила своё глубокое удовлетворение, заявив, что справедливость восторжествовала. Певица настолько была переполнена эмоциями, что даже пошутила о возможности отмены собственного ранее установленного запрета на употребление алкоголя.

"Ребята, я сейчас заплачу от счастья. Ура, ура, ура. Я уже подготовила самую злобную речь на свете!" — поделилась она своими чувствами.

Личные последствия скандала

Ранее Слава открыто заявляла о своей готовности обратиться в суд против Ларисы Долиной. Причиной такого шага стали личные проблемы, возникшие у неё из-за публичного скандала вокруг квартиры. Певица объяснила, что сложившаяся ситуация негативно сказалась на её возможности распоряжаться собственным имуществом. В частности, она столкнулась с трудностями при продаже своей квартиры, поскольку потенциальные покупатели стали проявлять опасения, боясь стать жертвами мошеннических схем. Этот страх, подогреваемый общественным вниманием к делу, создавал препятствия для совершения сделок.

Поиск справедливости

Ситуация вокруг квартиры Ларисы Долиной, как выяснилось, имела далеко идущие последствия, затрагивающие не только непосредственных участников спора, но и других людей, чья деятельность связана с недвижимостью. Певица Слава, будучи одной из тех, кто ощутил на себе негативное влияние этой ситуации, выразила своё облегчение и радость по поводу исхода судебного процесса. Её слова о торжестве справедливости отражают общее стремление к честному и законному разрешению конфликтов, особенно когда они затрагивают личные интересы и репутацию.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
