Новый год начинается задолго до полуночи: как в доме Меладзе создают праздничную атмосферу

Приближение Нового года — это не просто смена календарных дат, но и время, когда многие семьи стремятся создать особую, тёплую атмосферу, наполненную ожиданием чуда и радостью совместного времяпрепровождения. Альбина Джанабаева в личном блоге поделилась секретами того, как в их с Валерием Меладзе доме царит дух праздника и как они вместе с детьми готовятся к встрече главного зимнего торжества.
Для Альбины и Валерия важно, чтобы каждый член семьи чувствовал причастность к подготовке к Новому году. Это не просто формальность, а целенаправленное создание волшебства, которое окутывает дом задолго до полуночи 31 декабря.
"Стараемся по максимуму создать новогоднюю атмосферу", — делится артистка.
Этот принцип пронизывает все их семейные ритуалы. Одним из главных моментов является совместное приготовление праздничных блюд. Это не только возможность насладиться вкусной едой, но и ценное время, проведённое вместе, когда дети могут учиться кулинарным навыкам и чувствовать себя полноправными участниками процесса.
Помимо гастрономических изысков, большое внимание уделяется созданию декораций.
"Делаем приятные мелочи своими руками с детьми", — подчёркивает Альбина.
Это могут быть ёлочные игрушки, гирлянды, открытки или другие элементы, которые придают дому индивидуальность и отражают творческий потенциал каждого. Совместное творчество укрепляет семейные узы и дарит незабываемые моменты радости и гордости за созданные шедевры.
Музыкальное сопровождение играет важную роль в формировании новогоднего настроения. В доме Джанабаевой и Меладзе постоянно звучат любимые праздничные мелодии, которые создают ощущение лёгкости, предвкушения и радости. Это фон, который наполняет пространство позитивной энергией и помогает всем настроиться на нужный лад.
Ещё одной любимой традицией семьи являются предновогодние прогулки. В преддверии праздника они всей семьёй отправляются исследовать любимые места, которые в это время года преображаются, наполняясь огнями, украшениями и особой атмосферой. Такие выходы на свежий воздух не только полезны для здоровья, но и позволяют насладиться красотой зимнего города, увидеть праздничные инсталляции и просто провести время вместе, наслаждаясь моментом.
Напомним, что у Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе трое детей: Константин, Лука и Агата. Старший сын, 11-летний Лука, уже демонстрирует впечатляющие музыкальные способности. В марте этого года он впервые вышел на сцену вместе со своим знаменитым отцом. Лука освоил игру на нескольких музыкальных инструментах, включая барабаны, гитару, саксофон и кларнет.
Интересно, что инициатива выступления исходила не от самого Луки, а от его отца. Валерий Меладзе, увидев успехи сына и его увлечение музыкой, сам предложил ему присоединиться к нему на сцене. Это стало важным шагом для юного музыканта, который, несомненно, запомнится ему надолго. Подобные моменты демонстрируют, как родители поддерживают таланты своих детей и помогают им раскрыться, создавая для них возможности для самовыражения и развития.
