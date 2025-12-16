Залы трещат по швам, публика рукоплещет: Павел Воля переписал рекорд России и превзошёл самого себя

Имя Павла Воли второй раз вошло в Книгу рекордов России

Известный комик и телеведущий Павел Воля вновь оказался в центре внимания, установив два новых рекорда России. Как сообщает Telegram-канал "Звездач", артист получил два официальных сертификата, подтверждающих его достижения. Первый рекорд установлен за самое большое число зрителей, посетивших сольный стендап-концерт на одной площадке за два дня. Второй сертификат отмечает превзойдённый собственный показатель 2023 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Павел Воля

Новый масштаб зрительского интереса

Выступление Павла Воли привлекло беспрецедентное количество зрителей. На его концерте присутствовало 11 758 человек. Эта цифра является абсолютным рекордом для сольных стендап-выступлений в России, проводимых на одной площадке в течение двух дней. Такое количество поклонников, собравшихся в одном месте, свидетельствует о колоссальной популярности артиста и его способности собирать огромные аудитории.

Преодоление собственных достижений

Второй рекорд, установленный Павлом Волей, демонстрирует его стремление к постоянному развитию и совершенствованию. Превысив собственный показатель 2023 года, артист подтвердил, что его творческий путь отмечен не только яркими выступлениями, но и постоянным ростом профессиональных достижений. Это говорит о том, что Воля не останавливается на достигнутом и продолжает ставить перед собой новые амбициозные цели.

Неожиданный инцидент на гастролях

Помимо триумфальных достижений, в жизни артиста произошёл и другой, куда менее приятный случай. Незадолго до одного из концертов, проходившего в Калининградской области, Павел Воля едва не оказался в опасной ситуации. Во время летних гастролей комик и его команда решили провести время на воде, отправившись на прогулку на лодке. Однако отдых был омрачён неожиданным происшествием: судно начало стремительно заполняться водой. Команде пришлось в экстренном порядке покинуть терпящую бедствие лодку, чтобы избежать более серьёзных последствий. Этот эпизод, к счастью, закончился благополучно, но напомнил о непредсказуемости жизни даже в моменты отдыха.