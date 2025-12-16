Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шлем Тора находится на расстоянии 12 тысяч световых лет — fanpage
В Англии камеры контроля скорости привели к ошибочному выписыванию штрафов
Ferrari изменила геометрию цилиндров под стадионные поршни — Autoblog
Глэмпинги и экодеревню запланировали в районах Саратовской области — Щелканова
Китайский гибискус требует прохладного и светлого помещения зимой — Dum&Zahrada
Рыбные консервы остаются востребованными среди покупателей
Еврокомиссия готовит отмену запрета ДВС с 2035 года — Reuters
Дело Долиной увеличило расходы покупателей на проверки жилья — брокер Ракута
Часы на Марсе опережают земные на 477 микросекунд — The Astronomical Journal

Залы трещат по швам, публика рукоплещет: Павел Воля переписал рекорд России и превзошёл самого себя

Имя Павла Воли второй раз вошло в Книгу рекордов России
Шоу-бизнес

Известный комик и телеведущий Павел Воля вновь оказался в центре внимания, установив два новых рекорда России. Как сообщает Telegram-канал "Звездач", артист получил два официальных сертификата, подтверждающих его достижения. Первый рекорд установлен за самое большое число зрителей, посетивших сольный стендап-концерт на одной площадке за два дня. Второй сертификат отмечает превзойдённый собственный показатель 2023 года.

Павел Воля
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Павел Воля

Новый масштаб зрительского интереса

Выступление Павла Воли привлекло беспрецедентное количество зрителей. На его концерте присутствовало 11 758 человек. Эта цифра является абсолютным рекордом для сольных стендап-выступлений в России, проводимых на одной площадке в течение двух дней. Такое количество поклонников, собравшихся в одном месте, свидетельствует о колоссальной популярности артиста и его способности собирать огромные аудитории.

Преодоление собственных достижений

Второй рекорд, установленный Павлом Волей, демонстрирует его стремление к постоянному развитию и совершенствованию. Превысив собственный показатель 2023 года, артист подтвердил, что его творческий путь отмечен не только яркими выступлениями, но и постоянным ростом профессиональных достижений. Это говорит о том, что Воля не останавливается на достигнутом и продолжает ставить перед собой новые амбициозные цели.

Неожиданный инцидент на гастролях

Помимо триумфальных достижений, в жизни артиста произошёл и другой, куда менее приятный случай. Незадолго до одного из концертов, проходившего в Калининградской области, Павел Воля едва не оказался в опасной ситуации. Во время летних гастролей комик и его команда решили провести время на воде, отправившись на прогулку на лодке. Однако отдых был омрачён неожиданным происшествием: судно начало стремительно заполняться водой. Команде пришлось в экстренном порядке покинуть терпящую бедствие лодку, чтобы избежать более серьёзных последствий. Этот эпизод, к счастью, закончился благополучно, но напомнил о непредсказуемости жизни даже в моменты отдыха.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Экономика и бизнес
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Косатки подплывают к тающим ледникам Гренландии
Домашние животные
Косатки подплывают к тающим ледникам Гренландии
Зимняя мода 2026 сделала капюшон отдельной деталью — ND+
Красота и стиль
Зимняя мода 2026 сделала капюшон отдельной деталью — ND+
Популярное
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость

Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.

Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Деревья зимуют спокойнее: простой приём защиты, о котором многие вспоминают, когда ущерб уже нанесён
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Последние материалы
Китайский гибискус требует прохладного и светлого помещения зимой — Dum&Zahrada
Растяжка бедер снижает мышечное напряжение
Рыбные консервы остаются востребованными среди покупателей
Еврокомиссия готовит отмену запрета ДВС с 2035 года — Reuters
Дело Долиной увеличило расходы покупателей на проверки жилья — брокер Ракута
Часы на Марсе опережают земные на 477 микросекунд — The Astronomical Journal
Один день переедания требует трех дней восстановления — нутрициолог Кованова
Зимой кожа теряет влагу из-за холода и ветра — InStyle
Лёгкие тренировки допускаются при насморке без температуры — врач Фробозе
Циркуляцию гриппа H3N2 зафиксировали в России — врач-инфекционист Викулов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.