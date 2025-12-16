Залы трещат по швам, публика рукоплещет: Павел Воля переписал рекорд России и превзошёл самого себя

Известный комик и телеведущий Павел Воля вновь оказался в центре внимания, установив два новых рекорда России. Как сообщает Telegram-канал "Звездач", артист получил два официальных сертификата, подтверждающих его достижения. Первый рекорд установлен за самое большое число зрителей, посетивших сольный стендап-концерт на одной площадке за два дня. Второй сертификат отмечает превзойдённый собственный показатель 2023 года.
Выступление Павла Воли привлекло беспрецедентное количество зрителей. На его концерте присутствовало 11 758 человек. Эта цифра является абсолютным рекордом для сольных стендап-выступлений в России, проводимых на одной площадке в течение двух дней. Такое количество поклонников, собравшихся в одном месте, свидетельствует о колоссальной популярности артиста и его способности собирать огромные аудитории.
Второй рекорд, установленный Павлом Волей, демонстрирует его стремление к постоянному развитию и совершенствованию. Превысив собственный показатель 2023 года, артист подтвердил, что его творческий путь отмечен не только яркими выступлениями, но и постоянным ростом профессиональных достижений. Это говорит о том, что Воля не останавливается на достигнутом и продолжает ставить перед собой новые амбициозные цели.
Помимо триумфальных достижений, в жизни артиста произошёл и другой, куда менее приятный случай. Незадолго до одного из концертов, проходившего в Калининградской области, Павел Воля едва не оказался в опасной ситуации. Во время летних гастролей комик и его команда решили провести время на воде, отправившись на прогулку на лодке. Однако отдых был омрачён неожиданным происшествием: судно начало стремительно заполняться водой. Команде пришлось в экстренном порядке покинуть терпящую бедствие лодку, чтобы избежать более серьёзных последствий. Этот эпизод, к счастью, закончился благополучно, но напомнил о непредсказуемости жизни даже в моменты отдыха.
