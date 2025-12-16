Новому поколению этого не показали: Пригожин раскрыл, какой жанр необходимо возрождать в шоу-бизнесе

В России нужно возрождать создание мюзиклов — Иосиф Пригожин

Российская эстрада упустила из виду целый пласт творческих возможностей, отказавшись от производства мюзиклов. Эти масштабные постановки не просто развлекали публику, но и служили настоящей кузницей талантов, позволяя артистам продемонстрировать свои способности в совершенно новом свете, а зрителям — погрузиться в захватывающие истории. Такое мнение высказал продюсер Иосиф Пригожин.

Фото: commons.wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иосиф Пригожин

Финансовые барьеры и отсутствие преемственности

По словам продюсера, в нашей стране утрачена сама культура создания мюзиклов. Основная причина кроется в их высокой затратности.

"Нет сегодня таких шоу, и вряд ли в будущем они появятся, потому что не с кем их снимать. А ещё никто не хочет вкладывать большие деньги в подобные проекты", — передаёт слова Пригожина Общественная Служба Новостей.

Действительно, организация мюзикла требует колоссальных вложений: от привлечения талантливых исполнителей и композиторов до создания декораций, костюмов и технического обеспечения. В условиях современного рынка, где приоритет часто отдаётся более быстрым и менее рискованным форматам, мюзиклы оказываются на периферии внимания инвесторов.

Звёздный трамплин прошлого

Несмотря на текущее положение дел, нельзя отрицать значительный вклад мюзиклов в развитие отечественного шоу-бизнеса.

"Но в своё время мюзиклы стали настоящей сокровищницей для нашего шоу-бизнеса, и ряд нынешних знаменитостей стали настоящими звёздами. Например, Николай Басков", — вспоминает Пригожин.

Для многих артистов участие в мюзикле становилось решающим моментом в карьере, позволяя раскрыть вокальные, драматические и хореографические таланты, которые могли остаться незамеченными в рамках традиционных эстрадных выступлений.

Возвращение забытых традиций

Период нулевых годов был отмечен особой популярностью мюзиклов как в России, так и в странах СНГ. Эти постановки собирали полные залы и оставляли яркий след в культурной памяти. Интересно, что сегодня мы наблюдаем возрождение интереса к эстетике и трендам того времени.

"Сегодня тренды нулевых снова в топе, поэтому не исключаю, что мюзиклы к нам снова вернутся", — выражает надежду Пригожин.

Возможно, именно этот ностальгический импульс в сочетании с пониманием ценности жанра станет катализатором для его возрождения.

Необходимость перезапуска для нового поколения

Возвращение мюзиклов на российскую сцену — это не просто дань прошлому, но и возможность обогатить современный культурный ландшафт.

"Нам и в самом деле нужно их перезапустить, чтобы показать новому поколению, насколько наш шоу-бизнес может быть разнообразен", — подчёркивает Пригожин.

Мюзиклы способны предложить зрителю нечто большее, чем простое развлечение: они учат, вдохновляют и расширяют горизонты восприятия. Их многогранность, сочетающая музыку, драму и зрелищность, может стать глотком свежего воздуха для аудитории, уставшей от однообразия.