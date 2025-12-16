Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лёгкие тренировки допускаются при насморке без температуры — врач Фробозе
Мода весна–лето 2026 сочетает рабочую одежду, гламур и эстетику 1980-х — Estadao
Качественная плёнка повысила читаемость проекционного дисплея — Jalopnik
Вторая миска в зоне отдыха повышает потребление воды кошками
Модифицированные дрожжи заменяют нефтехимию в синтезе — Applied Microbiology
Первый капсульный отель открылся в Осаке в 1979 году — архитекторы
Учёные обнаружили плотную атмосферу у горячей супер-Земли возле звезды — Earth
Глава BDI Лейбингер описал атмосферу в компаниях Германии как агрессивную
Цельнозерновой хлеб снижает риск переедания отмечает — Food.ru

Новому поколению этого не показали: Пригожин раскрыл, какой жанр необходимо возрождать в шоу-бизнесе

В России нужно возрождать создание мюзиклов — Иосиф Пригожин
Шоу-бизнес

Российская эстрада упустила из виду целый пласт творческих возможностей, отказавшись от производства мюзиклов. Эти масштабные постановки не просто развлекали публику, но и служили настоящей кузницей талантов, позволяя артистам продемонстрировать свои способности в совершенно новом свете, а зрителям — погрузиться в захватывающие истории. Такое мнение высказал продюсер Иосиф Пригожин.

Иосиф Пригожин
Фото: commons.wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иосиф Пригожин

Финансовые барьеры и отсутствие преемственности

По словам продюсера, в нашей стране утрачена сама культура создания мюзиклов. Основная причина кроется в их высокой затратности.

"Нет сегодня таких шоу, и вряд ли в будущем они появятся, потому что не с кем их снимать. А ещё никто не хочет вкладывать большие деньги в подобные проекты", — передаёт слова Пригожина Общественная Служба Новостей.

Действительно, организация мюзикла требует колоссальных вложений: от привлечения талантливых исполнителей и композиторов до создания декораций, костюмов и технического обеспечения. В условиях современного рынка, где приоритет часто отдаётся более быстрым и менее рискованным форматам, мюзиклы оказываются на периферии внимания инвесторов.

Звёздный трамплин прошлого

Несмотря на текущее положение дел, нельзя отрицать значительный вклад мюзиклов в развитие отечественного шоу-бизнеса.

"Но в своё время мюзиклы стали настоящей сокровищницей для нашего шоу-бизнеса, и ряд нынешних знаменитостей стали настоящими звёздами. Например, Николай Басков", — вспоминает Пригожин.

Для многих артистов участие в мюзикле становилось решающим моментом в карьере, позволяя раскрыть вокальные, драматические и хореографические таланты, которые могли остаться незамеченными в рамках традиционных эстрадных выступлений.

Возвращение забытых традиций

Период нулевых годов был отмечен особой популярностью мюзиклов как в России, так и в странах СНГ. Эти постановки собирали полные залы и оставляли яркий след в культурной памяти. Интересно, что сегодня мы наблюдаем возрождение интереса к эстетике и трендам того времени.

"Сегодня тренды нулевых снова в топе, поэтому не исключаю, что мюзиклы к нам снова вернутся", — выражает надежду Пригожин.

Возможно, именно этот ностальгический импульс в сочетании с пониманием ценности жанра станет катализатором для его возрождения.

Необходимость перезапуска для нового поколения

Возвращение мюзиклов на российскую сцену — это не просто дань прошлому, но и возможность обогатить современный культурный ландшафт.

"Нам и в самом деле нужно их перезапустить, чтобы показать новому поколению, насколько наш шоу-бизнес может быть разнообразен", — подчёркивает Пригожин.

Мюзиклы способны предложить зрителю нечто большее, чем простое развлечение: они учат, вдохновляют и расширяют горизонты восприятия. Их многогранность, сочетающая музыку, драму и зрелищность, может стать глотком свежего воздуха для аудитории, уставшей от однообразия.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Красота и стиль
Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Новости спорта
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Популярное
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость

Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.

Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Деревья зимуют спокойнее: простой приём защиты, о котором многие вспоминают, когда ущерб уже нанесён
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Последние материалы
Циркуляцию гриппа H3N2 зафиксировали в России — врач-инфекционист Викулов
Изучение второго языка замедлило старение мозга — гериатр Ольга Ткачева
Мода весна–лето 2026 сочетает рабочую одежду, гламур и эстетику 1980-х — Estadao
Качественная плёнка повысила читаемость проекционного дисплея — Jalopnik
Увидели скрытые расходы — навели порядок в семейном бюджете
Лён может заменить яйца в печенье без потери формы — Serious Eats
Вторая миска в зоне отдыха повышает потребление воды кошками
Модифицированные дрожжи заменяют нефтехимию в синтезе — Applied Microbiology
Фитофтора вызывает гниль картофеля внутри клубней
В России нужно возрождать создание мюзиклов — Иосиф Пригожин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.